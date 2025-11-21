Pierwsze orędzie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego: To będą dwa lata dobre dla Polski

Aktualizacja: 21.11.2025 21:28 Publikacja: 21.11.2025 20:01
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty
Foto: PAP, Albert Zawada
Włodzimierz Czarzasty został nowym marszałkiem Sejmu, zastępując Szymona Hołownię, który ustąpił po dwóch latach pełnienia tej funkcji. Zmiana ta była zgodna z umową koalicyjną i została zatwierdzona przez głosowanie na posiedzeniu Sejmu 18 listopada 2025 roku.
Marszałek Czarzasty podziękował Szymonowi Hołowni za jego pracę. Zwrócił uwagę, iż zmiana na stanowisku marszałka jest dowodem na to, że koalicja rządowa ma stabilną większość. Zaznaczył, że strona demokratyczna wygrała wybory 15 października i będzie rządzić na podstawie woli wyborców jeszcze co najmniej dwa lata, i będą to dla Polski dobre dwa lata.
Czytaj więcej
Nowy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przedstawił na konferencji prasowej skład nowej Kancel...
– Będę strażnikiem praw parlamentu i demokratycznego ustroju państwa opisanego w naszej Konstytucji. To Konstytucja gwarantująca sprawiedliwość społeczną, ład instytucjonalny, pluralizm polityczny, równość obywateli wobec prawa, społeczną gospodarkę rynkową, powszechny dostęp do służby zdrowia, edukacji, kultury i mieszkań jest podstawą funkcjonowania państwa polskiego – mówił polityk Lewicy.
Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że polski polityczny problem tkwi nie w przepisach konstytucyjnych, tylko w działaniach środowisk, które chcą zasady konstytucyjne łamać.
Marszałek przypomniał, że zasady są proste: Prezydent reprezentuje, rząd rządzi. Zdecydowanie zapowiedział, że postawi tamę każdej próbie wprowadzenia innego modelu niż ten, na który umówiono się w referendum konstytucyjnym 1997 roku. Stwierdził, że umów trzeba dotrzymywać.
Czytaj więcej
Mamy dziś sytuację w państwie, w której prezydentem Polski jest antykomunista i były prezes Insty...
- Umów trzeba dotrzymywać. Polska historia pokazuje, że nasz naród nie akceptuje modelu rządów, w którym cała władza skupia się w rękach jednego człowieka – podkreślił.
Podkreślił, że jest marszałkiem wybranym przez posłanki i posłów koalicji 15 października oraz politykiem Lewicy działającym w imieniu tej koalicji i 11 milionów wyborców, którzy tej koalicji powierzyli władzę. Zaznaczył, że dobra współpraca z rządem będzie jednym z jego głównych celów.
Czarzasty zapowiedział stosowanie marszałkowskiego weta wobec szkodliwych projektów legislacyjnych służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa. Będzie też zawsze zwracał uwagę, czy projekty ustaw mają realne źródła finansowania oraz czy nie służą tylko grze politycznej i skłóceniu obywateli.
Czytaj więcej
Jedna z pierwszych decyzji nowego marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego zmienia wprowadzony pr...
Marszałek zapewnił, że można się po nim spodziewać powagi, odpowiedzialności, spokoju i przewidywalności. Zapowiedział współpracę ze wszystkimi parlamentarzystkami i parlamentarzystami, oraz że gabinet marszałka będzie otwarty na każdą dyskusję – zarówno w gabinecie sejmowym, jak i na sali sejmowej, dającą stabilizację i nie wprowadzającą politycznego rozedrgania.
- Będę wspierał Sejm tolerancyjny, otwarty na różne środowiska, wymianę poglądów i dyskusję na trudne tematy. Będę bronił obecności Polski w Unii Europejskiej i NATO, które są gwarantem bezpieczeństwa – powiedział.
Na koniec życzył spokojnego wieczoru i spokojnych dwóch lat demokratycznych rządów, które będą dobre dla Polski.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Włodzimierz Czarzasty został nowym marszałkiem Sejmu, zastępując Szymona Hołownię, który ustąpił po dwóch latach pełnienia tej funkcji. Zmiana ta była zgodna z umową koalicyjną i została zatwierdzona przez głosowanie na posiedzeniu Sejmu 18 listopada 2025 roku.
Marszałek Czarzasty podziękował Szymonowi Hołowni za jego pracę. Zwrócił uwagę, iż zmiana na stanowisku marszałka jest dowodem na to, że koalicja rządowa ma stabilną większość. Zaznaczył, że strona demokratyczna wygrała wybory 15 października i będzie rządzić na podstawie woli wyborców jeszcze co najmniej dwa lata, i będą to dla Polski dobre dwa lata.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Dywersja na torach kolejowych na Mazowszu, nowy plan pokojowy dla Ukrainy, zmiana marszałka Sejmu z Hołowni na C...
- Ostatnie wydarzenia nie zostawiają miejsca na jakiekolwiek złudzenia. Rosja realizuje kolejny etap wojny hybry...
W porównaniu do październikowego sondażu IBRiS dla Onetu, w którym PiS osiągnął najgorszy wynik od 10 lat, parti...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
Dlaczego Ukraińcy, którzy mieli przeprowadzić akt dywersji na kolei, mogli bez przeszkód wjechać do Polski, a na...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas