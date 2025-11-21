Pierwsze orędzie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego: To będą dwa lata dobre dla Polski

Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Włodzimierz Czarzasty został nowym marszałkiem Sejmu?

Jakie stanowisko Marszałek Sejmu będzie zajmować wobec współpracy z rządem?

Jakie wartości według Włodzimierza Czarzastego gwarantuje polska Konstytucja?

Dlaczego Czarzasty sprzeciwia się modelowi rządów skupiającemu władzę w rękach jednej osoby?

Jakie działania podejmie marszałek, aby przeciwdziałać populizmowi i utrzymać stabilność państwa?

Włodzimierz Czarzasty został nowym marszałkiem Sejmu, zastępując Szymona Hołownię, który ustąpił po dwóch latach pełnienia tej funkcji. Zmiana ta była zgodna z umową koalicyjną i została zatwierdzona przez głosowanie na posiedzeniu Sejmu 18 listopada 2025 roku.

Marszałek Czarzasty podziękował Szymonowi Hołowni za jego pracę. Zwrócił uwagę, iż zmiana na stanowisku marszałka jest dowodem na to, że koalicja rządowa ma stabilną większość. Zaznaczył, że strona demokratyczna wygrała wybory 15 października i będzie rządzić na podstawie woli wyborców jeszcze co najmniej dwa lata, i będą to dla Polski dobre dwa lata.

– Będę strażnikiem praw parlamentu i demokratycznego ustroju państwa opisanego w naszej Konstytucji. To Konstytucja gwarantująca sprawiedliwość społeczną, ład instytucjonalny, pluralizm polityczny, równość obywateli wobec prawa, społeczną gospodarkę rynkową, powszechny dostęp do służby zdrowia, edukacji, kultury i mieszkań jest podstawą funkcjonowania państwa polskiego – mówił polityk Lewicy.