Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Pierwsze orędzie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego: To będą dwa lata dobre dla Polski

Zgodnie z umową koalicyjną fotel marszałka Sejmu objął Włodzimierz Czarzasty. W piątek wygłosił pierwsze orędzie. Zadeklarował lojalną współpracę z rządem i podkreślił, że będzie działał w imieniu koalicji rządowej oraz 11 milionów wyborców, którzy jej władzę powierzyli.

Publikacja: 21.11.2025 20:01

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty

Foto: PAP, Albert Zawada

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Włodzimierz Czarzasty został nowym marszałkiem Sejmu?
  • Jakie stanowisko Marszałek Sejmu będzie zajmować wobec współpracy z rządem?
  • Jakie wartości według Włodzimierza Czarzastego gwarantuje polska Konstytucja?
  • Dlaczego Czarzasty sprzeciwia się modelowi rządów skupiającemu władzę w rękach jednej osoby?
  • Jakie działania podejmie marszałek, aby przeciwdziałać populizmowi i utrzymać stabilność państwa?

Włodzimierz Czarzasty został nowym marszałkiem Sejmu, zastępując Szymona Hołownię, który ustąpił po dwóch latach pełnienia tej funkcji. Zmiana ta była zgodna z umową koalicyjną i została zatwierdzona przez głosowanie na posiedzeniu Sejmu 18 listopada 2025 roku.

Marszałek Czarzasty  podziękował Szymonowi Hołowni za jego pracę. Zwrócił uwagę, iż zmiana na stanowisku marszałka  jest dowodem na to, że koalicja rządowa ma stabilną większość. Zaznaczył, że strona demokratyczna wygrała wybory 15 października i będzie rządzić na podstawie woli wyborców jeszcze co najmniej dwa lata, i będą to dla Polski dobre dwa lata.

Czytaj więcej

Włodzimierz Czarzasty
Polityka
Włodzimierz Czarzasty przedstawił skład Kancelarii. I zakazał sprzedaży alkoholu w Sejmie

– Będę strażnikiem praw parlamentu i demokratycznego ustroju państwa opisanego w naszej Konstytucji. To Konstytucja gwarantująca sprawiedliwość społeczną, ład instytucjonalny, pluralizm polityczny, równość obywateli wobec prawa, społeczną gospodarkę rynkową, powszechny dostęp do służby zdrowia, edukacji, kultury i mieszkań jest podstawą funkcjonowania państwa polskiego – mówił polityk Lewicy.

Reklama
Reklama

Marszałek Sejmu: Zasady są proste: prezydent reprezentuje, rząd rządzi

Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że polski  polityczny problem tkwi nie w przepisach konstytucyjnych,﻿ tylko w działaniach środowisk, które chcą zasady konstytucyjne﻿ łamać.

Marszałek przypomniał, że zasady są proste: Prezydent reprezentuje, rząd rządzi﻿. Zdecydowanie zapowiedział, że postawi tamę każdej próbie wprowadzenia innego modelu niż ten, na który umówiono się w referendum konstytucyjnym 1997 roku﻿. Stwierdził, że umów trzeba dotrzymywać. 

Czytaj więcej

Prezydent RP Karol Nawrocki
Polityka
Włodzimierz Czarzasty nowym marszałkiem Sejmu. Jest pierwszy komentarz Nawrockiego

- Umów trzeba dotrzymywać. Polska historia pokazuje, że nasz naród nie akceptuje modelu rządów, w którym cała władza skupia się w rękach jednego człowieka – podkreślił. 

Podkreślił, że jest marszałkiem wybranym przez posłanki i posłów koalicji 15 października oraz politykiem Lewicy działającym w imieniu tej koalicji i 11 milionów wyborców, którzy tej koalicji powierzyli władzę. Zaznaczył, że dobra współpraca z rządem będzie jednym z jego głównych celów.

Czarzasty zapowiada marszałkowskie weto wobec populizmu

Czarzasty zapowiedział stosowanie marszałkowskiego weta wobec szkodliwych projektów legislacyjnych służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa. Będzie też zawsze zwracał uwagę, czy projekty ustaw mają realne źródła finansowania oraz czy nie służą tylko grze politycznej i skłóceniu obywateli.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Włodzimierz Czarzasty podjął decyzję, którą skomentował Adrian Zandberg
Polityka
„Jeszcze nam tusz zabierz”. Zandberg komentuje decyzję Czarzastego

Marszałek zapewnił, że można się po nim spodziewać powagi, odpowiedzialności, spokoju i przewidywalności. Zapowiedział współpracę ze wszystkimi parlamentarzystkami i parlamentarzystami, oraz że gabinet marszałka będzie otwarty na każdą dyskusję – zarówno w gabinecie sejmowym, jak i na sali sejmowej, dającą stabilizację i nie wprowadzającą politycznego rozedrgania.

- Będę wspierał Sejm tolerancyjny, otwarty na różne środowiska, wymianę poglądów i dyskusję na trudne tematy. Będę bronił obecności Polski w Unii Europejskiej i NATO, które są gwarantem bezpieczeństwa – powiedział. 

Na koniec życzył spokojnego wieczoru i spokojnych dwóch lat demokratycznych rządów, które będą dobre dla Polski.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Osoby Włodzimierz Czarzasty Sejm

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Włodzimierz Czarzasty został nowym marszałkiem Sejmu?
  • Jakie stanowisko Marszałek Sejmu będzie zajmować wobec współpracy z rządem?
  • Jakie wartości według Włodzimierza Czarzastego gwarantuje polska Konstytucja?
  • Dlaczego Czarzasty sprzeciwia się modelowi rządów skupiającemu władzę w rękach jednej osoby?
  • Jakie działania podejmie marszałek, aby przeciwdziałać populizmowi i utrzymać stabilność państwa?
Pozostało jeszcze 89% artykułu

Włodzimierz Czarzasty został nowym marszałkiem Sejmu, zastępując Szymona Hołownię, który ustąpił po dwóch latach pełnienia tej funkcji. Zmiana ta była zgodna z umową koalicyjną i została zatwierdzona przez głosowanie na posiedzeniu Sejmu 18 listopada 2025 roku.

Marszałek Czarzasty  podziękował Szymonowi Hołowni za jego pracę. Zwrócił uwagę, iż zmiana na stanowisku marszałka  jest dowodem na to, że koalicja rządowa ma stabilną większość. Zaznaczył, że strona demokratyczna wygrała wybory 15 października i będzie rządzić na podstawie woli wyborców jeszcze co najmniej dwa lata, i będą to dla Polski dobre dwa lata.

Pozostało jeszcze 83% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko
Polityka
Debata o dywersji na zwykłych torach, PiS w coraz większej pułapce trumpizmu
Donald Tusk
Polityka
Donald Tusk: Akcje dywersyjne Rosji wobec Polski przekroczyły krytyczną granicę
Donald Tusk i Jarosław Kaczyński
Polityka
Nowy sondaż: KO powiększa przewagę nad PiS
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz
Polityka
Dywersja na kolei. Szef MON: Zabrakło informacji od strony ukraińskiej
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama