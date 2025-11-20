Reklama
„Jeszcze nam tusz do drukarki zabierz”. Adrian Zandberg komentuje decyzję Włodzimierza Czarzastego

Jedna z pierwszych decyzji nowego marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego zmienia wprowadzony przez Szymona Hołownię zwyczaj dotyczący kół poselskich – podał dziennikarz Polsat News. Do sprawy odniósł się lider partii Razem Adrian Zandberg, członek czteroosobowego koła.

Publikacja: 20.11.2025 19:25

Włodzimierz Czarzasty podjął decyzję, którą skomentował Adrian Zandberg

Foto: PAP/Albert Zawada, PAP/Tomasz Gzell

Jakub Czermiński

Przed tygodniem lider Polski 2050 Szymon Hołownia podpisał rezygnację z funkcji marszałka Sejmu, która weszła w życie 18 listopada rano.

Hołownia podał się do dymisji dwa lata po tym, jak został wybrany na stanowisko marszałka. Jego odejście ma związek z umową koalicyjną, podpisaną po wyborach z 15 października 2023 r. przez Koalicję Obywatelską, PSL, Polskę 2050 i Nową Lewicę.

Umowa przewidywała m.in., że stanowisko marszałka Sejmu będzie w tej kadencji miało charakter rotacyjny, a Hołownia po dwóch latach odda fotel współprzewodniczącemu Nowej Lewicy Włodzimierzowi Czarzastemu. Do zmiany miało też dojść w Senacie, jednak ostatecznie Małgorzata Kidawa-Błońska (KO) zachowała stanowisko marszałka.

Szymon Hołownia wprowadził przywilej dla kół poselskich, Włodzimierz Czarzasty go likwiduje

Podsumowując okres pełnienia przez siebie funkcji, Szymon Hołownia mówił na swej ostatniej konferencji prasowej w roli marszałka Sejmu, że jako druga osoba w państwie starał się zapewnić stabilność państwu, a nie tej czy innej partii. Do swych sukcesów zaliczył to, że jako pierwszy marszałek zapraszał przedstawicieli kół poselskich na zebrania konwentu seniorów.

Według nieoficjalnych informacji Polsat News, wprowadzony przez Hołownię zwyczaj ma teraz przejść do przeszłości. „Słyszę z Sejmu, że jedną z pierwszych decyzji nowego marszałka jest pozbawienie kół poselskich uczestnictwa w konwencie seniorów. Jasny i bezwzględny sygnał w ramach rywalizacji na lewicy” – napisał w mediach społecznościowych jeden z dziennikarzy stacji.

Adrian Zandberg komentuje decyzję Włodzimierza Czarzastego

Na wpis zareagował poseł Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem, która tworzy w Sejmie czteroosobowe koło. „Widzę, że dojrzały facet został marszałkiem Sejmu. Jeszcze nam tusz do drukarki zabierz, Włodku xD” – napisał w serwisie X. „Zanim SLD zacznie to na serio rozważać – żartowałem, nie mamy drukarki :)” – zastrzegł w kolejnej wiadomości, dodając później żartem, że Razem ma drukarkę w siedzibie partii, „gdzie władza marszałka nie sięga”.

Włodzimierz Czarzasty został wybrany marszałkiem Sejmu we wtorek na początku 45. posiedzenia Izby. Lider Nowej Lewicy był jedynym kandydatem. Czarzastego poparło 236 posłów – 209 było przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu, a trzynastu nie głosowało. Przeciw kandydaturze Czarzastego byli wszyscy obecni na sali posłowie klubu PiS, klubu Konfederacji, koła Razem, koła Republikanów, koła Konfederacji Korony Polskiej oraz jeden poseł niezrzeszony (Tomasz Rzymkowski) i jedna posłanka Polski 2050 (Agnieszka Buczyńska). Dwaj politycy koalicji rządzącej (Michał Kołodziejczak z KO i Sławomir Ćwik z Polski 2050) wstrzymali się od głosu.

Włodzimierz Czarzasty zastąpił Szymona Hołownię. Pierwsze decyzje nowego marszałka dotyczą alkoholu i kilometrówek

Czarzasty jako marszałek podjął już pierwsze decyzje. Potwierdzając spekulacje medialne, w tym informacje „Rzeczpospolitej”, postanowił, że szefem Kancelarii Sejmu zostanie Marek Siwiec, były poseł i były europoseł, minister w Kancelarii Prezydenta w czasach Aleksandra Kwaśniewskiego. Wiceszefami Kancelarii Sejmu zostali Dariusz Salomończyk i Jerzy Woźniak, dyrektorem gabinetu marszałka Sejmu został dr Bartosz Machalica.

Włodzimierz Czarzasty przedstawił także zarządzenie „w sprawie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w budynkach i na terenach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu”. Zarządzenie przewiduje zakaz sprzedaży napojów alkoholowych od 24 listopada. – Trudno jest informować społeczeństwo o konieczności zakazu sprzedaży (alkoholu) na stacjach benzynowych, w nocy, nie dając przykładu ze strony Sejmu, czyli od strony tych osób, które takie prawo będą uchwalały – uzasadniał decyzję nowy marszałek.

Czarzasty zapowiedział także, że podpisze zarządzenie w sprawie kilometrówek, które ma obowiązywać od 1 stycznia. – W sprawie kilometrówek nie zgadzam się na to, by cokolwiek było w ocenie społeczeństwa nieprzejrzyste. Nie może być sytuacji, że wydajemy ponad 3 tys. zł miesięcznie, każdy poseł ma potencjalnie możliwość wydania na kilometrówki i ludzie mają pytania, na co te pieniądze zostały wydane na pewno. (...) Uważam, że społeczeństwo polskie ma prawo do przejrzystości i ma prawo, by po wprowadzeniu tego zarządzenia być przekonanym, że są to zasady bardzo uczciwe – mówił marszałek.

Źródło: rp.pl / Polsa News

Polityka Partie Polityczne Razem Osoby Włodzimierz Czarzasty Adrian Zandberg Szymon Hołownia Nowa Lewica Sejm

Przed tygodniem lider Polski 2050 Szymon Hołownia podpisał rezygnację z funkcji marszałka Sejmu, która weszła w życie 18 listopada rano.

Hołownia podał się do dymisji dwa lata po tym, jak został wybrany na stanowisko marszałka. Jego odejście ma związek z umową koalicyjną, podpisaną po wyborach z 15 października 2023 r. przez Koalicję Obywatelską, PSL, Polskę 2050 i Nową Lewicę.

