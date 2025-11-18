Aktualizacja: 20.11.2025 15:41 Publikacja: 18.11.2025 15:00
Małgorzata Kidawa-Błońska
Foto: Marcin Obara, PAP
– Obserwując to, co dzieje się w izbie refleksji, mam coraz mocniejsze przeczucie, że ta cała rzekoma rotacja od początku była ściemą – mówi anonimowo jeden z polityków Koalicji Obywatelskiej. W ten sposób komentuje pozostanie na stanowisku marszałka Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z KO.
Teoretycznie nie powinna być już marszałkiem, a w Senacie powinien nastąpić proces analogiczny do tego w Sejmie. Tam współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty został we wtorek nowym marszałkiem, co jest następstwem rezygnacji, którą 12 listopada złożył Szymon Hołownia z Polski 2050. Ustąpienie Hołowni jest z kolei skutkiem umowy koalicyjnej, podpisanej po wyborach w 2023 roku przez liderów zwycięskich partii, w której zapisano: „kandydatami koalicji na marszałka Sejmu RP są: pan Szymon Hołownia w okresie od 13 listopada 2023 r. do 13 listopada 2025 r.; pan Włodzimierz Czarzasty w okresie od 14 listopada 2025 r. do końca kadencji”.
Zapis ten znalazł się w ostatniej części umowy, w której między koalicyjne partie podzielono również inne łupy, takie jak stanowiska premiera i wicepremierów. I jest tam też zapis analogiczny do tego w Sejmie: „Kandydatką koalicji na marszałka Senatu RP w okresie od 13 listopada 2023 r. do 13 listopada 2025 r. jest pani Małgorzata Kidawa-Błońska. Kandydata na marszałka Senatu RP na okres od 14 listopada 2025 r. do końca kadencji wskaże Koalicja Obywatelska”.
Termin rotacji już upłynął, a Kidawa-Błońska nie złożyła swojej rezygnacji. Wyboru nowego marszałka nie zaplanowano na najbliższym posiedzeniu Senatu, które odbędzie się 26 i 27 listopada. Wiadomo więc, że żadnej rotacji nie będzie, a – o ile nie zajdzie coś nieprzewidywalnego – Kidawa-Błońska będzie pełniła swoją funkcję do końca kadencji.
Tym samym realizuje się scenariusz, o którym jako pierwsza pisała w październiku „Rzeczpospolita”, analizując to, co może wydarzyć się w izbie refleksji. – Wygląda to mniej więcej tak, że pani marszałek jakby nie przyjmuje do wiadomości, że może się wydarzyć jakakolwiek rotacja – mówił nam jeden z senatorów. – Podobno to ma być ostatnia kadencja Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w parlamencie i Tusk obiecał jej, że zakończy swoją misję publiczną godnie, na stanowisku marszałka – dodawał inny polityk.
jeden z senatorów na temat ewnetualnych zmian w prezydium izby
Wówczas Małgorzata Kidawa-Błońska nie znalazła czasu na rozmowę z „Rzeczpospolitą”. Do ewentualnej rotacji odniosła się za to w Radiu Zet. – Dokładnie w dniu, kiedy będzie mijał ten czas (13 listopada – red.), dowiem się od moich kolegów, od szefa mojej partii, jakie są dalsze losy – mówiła. Jednak szybko dodała, że chciałaby „pozostać na tym stanowisku kolejne lata”. – Bo bardzo dużo ciekawych rzeczy rozpoczęliśmy w Senacie. Senat musiał zmienić swoją pracę, bo teraz działamy trochę w innych warunkach niż w poprzedniej kadencji – zaznaczała.
Na czym polega tajemnica sukcesu Kidawy-Błońskiej, która wbrew zapisom w umowie koalicyjnej zostanie marszałkiem na dłużej? – Po prostu Tuskowi dobrze się współpracuje z panią marszałek – mówi jeden z polityków i zauważa, że premier ją dobrze zna, bo przez kilka miesięcy w 2014 r. była rzecznikiem prasowym jego rządu. – Poza tym Kidawa-Błońska ma nie tylko polityczne atuty. W drzewie genealogicznym ma słynnych polityków międzywojennych, jej mężem jest znany reżyser Jan Kidawa-Błoński Ona się po prostu nadaje na funkcje reprezentatywne – dodaje.
Mimo to na objęcie jej stanowiska nie brakowało chętnych w senackim klubie KO. Jedną z osób, której nazwisko najczęściej pojawia się na giełdzie kandydatów, jest Tomasz Grodzki, który w 2019 roku został marszałkiem Senatu, po tym, gdy ówczesnej opozycji udało się sensacyjnie odbić izbę refleksji z rąk PiS. Wśród kandydatów na następcę Kidawy-Błońskiej wymieniano też Rafała Grupińskiego, bliskiego współpracownika Donalda Tuska, który obecnie jest wicemarszałkiem Senatu, Sławomira Rybickiego, przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, czy Haliny Biedy, sekretarza klubu senackiego KO i senatorki z Bytomia.
Za kandydaturą tej ostatniej miał przemawiać fakt, że pochodzi ze Śląska. – Działacze z tego regionu uważają, że ich województwo po odejściu Borysa Budki z funkcji ministra aktywów państwowych jest niedowartościowane w podziale stanowisk – wyjaśniał nam jeden z polityków. Z kolei Rafał Grupiński miał być forsowany przez Grzegorza Schetynę, który zdaje sobie sprawę, że z uwagi na dawny konflikt z Tuskiem sam nie miałby szans na fotel marszałka Senatu.
jeden z polityków wyjaśniający, dlaczego nie doszło do rotacji
Dlaczego żadna z tych osób nie została marszałkiem? – Po prostu żadna frakcja nie ma absolutnej większości w KO w Senacie. Poza tym kierownik Tusk zażądał jedności wobec wroga, jakim jest prezydent Karol Nawrocki i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Nie zakazał wprost zmian, ale nie dał też na nie zielonego światła – mówi jeden z polityków. – Szkoda, bo to jest najmniej aktywny Senat w historii. Bez inicjatywy, bez dyskusji, w zasadzie bez prawa do zgłaszania poprawek – dodaje.
Jeden z senatorów mówi, że wobec braku wyraźnej zgody Tuska na rotację, gra o fotel marszałka Senatu w zasadzie nigdy nie ruszyła. – Pojawiały się jakieś nazwiska na giełdzie, ale to była giełda raczej medialna, spekulacja zewnętrzna bez głębszego uzasadnienia – dodaje.
Zaś jeden z naszych rozmówców z klubu KO przekonuje, że Tusk od początku przewidywał, że żadnej rotacji nie będzie. – Wpisał ten punkt do umowy koalicyjnej, by ładnie to wyglądało. Mówiąc wprost, by Hołowni i Czarzastemu nie było smutno, że są tylko na pół kadencji. Zamysł od początku był taki, że Kidawa-Błońska zostaje do końca, no chyba że nastąpi coś niespodziewanego, co da powody polityczne do przeprowadzenia tej zmiany. I nic takiego nie nastąpiło – dodaje.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
