Wśród kandydatów na funkcję marszałka wymieniano m.in. Tomasza Grodzkiego i Rafała Grupińskiego.

Mimo to na objęcie jej stanowiska nie brakowało chętnych w senackim klubie KO. Jedną z osób, której nazwisko najczęściej pojawia się na giełdzie kandydatów, jest Tomasz Grodzki, który w 2019 roku został marszałkiem Senatu, po tym, gdy ówczesnej opozycji udało się sensacyjnie odbić izbę refleksji z rąk PiS. Wśród kandydatów na następcę Kidawy-Błońskiej wymieniano też Rafała Grupińskiego, bliskiego współpracownika Donalda Tuska, który obecnie jest wicemarszałkiem Senatu, Sławomira Rybickiego, przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, czy Haliny Biedy, sekretarza klubu senackiego KO i senatorki z Bytomia.

Za kandydaturą tej ostatniej miał przemawiać fakt, że pochodzi ze Śląska. – Działacze z tego regionu uważają, że ich województwo po odejściu Borysa Budki z funkcji ministra aktywów państwowych jest niedowartościowane w podziale stanowisk – wyjaśniał nam jeden z polityków. Z kolei Rafał Grupiński miał być forsowany przez Grzegorza Schetynę, który zdaje sobie sprawę, że z uwagi na dawny konflikt z Tuskiem sam nie miałby szans na fotel marszałka Senatu.

Kierownik Tusk zażądał jedności wobec wroga, jakim jest prezydent Karol Nawrocki i prezes PiS Jarosław Kaczyński jeden z polityków wyjaśniający, dlaczego nie doszło do rotacji

Dlaczego żadna z tych osób nie została marszałkiem? – Po prostu żadna frakcja nie ma absolutnej większości w KO w Senacie. Poza tym kierownik Tusk zażądał jedności wobec wroga, jakim jest prezydent Karol Nawrocki i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Nie zakazał wprost zmian, ale nie dał też na nie zielonego światła – mówi jeden z polityków. – Szkoda, bo to jest najmniej aktywny Senat w historii. Bez inicjatywy, bez dyskusji, w zasadzie bez prawa do zgłaszania poprawek – dodaje.

Jeden z senatorów mówi, że wobec braku wyraźnej zgody Tuska na rotację, gra o fotel marszałka Senatu w zasadzie nigdy nie ruszyła. – Pojawiały się jakieś nazwiska na giełdzie, ale to była giełda raczej medialna, spekulacja zewnętrzna bez głębszego uzasadnienia – dodaje.

Zaś jeden z naszych rozmówców z klubu KO przekonuje, że Tusk od początku przewidywał, że żadnej rotacji nie będzie. – Wpisał ten punkt do umowy koalicyjnej, by ładnie to wyglądało. Mówiąc wprost, by Hołowni i Czarzastemu nie było smutno, że są tylko na pół kadencji. Zamysł od początku był taki, że Kidawa-Błońska zostaje do końca, no chyba że nastąpi coś niespodziewanego, co da powody polityczne do przeprowadzenia tej zmiany. I nic takiego nie nastąpiło – dodaje.