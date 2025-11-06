Jeżeli chodzi o współpracę, to wydaje się, że dla PiS-u koalicjantem pierwszego wyboru byłby Ruch Narodowy. Pytanie, czy PiS chce i czy ma szansę wyjąć Ruch Narodowy z Konfederacji i dogadać się tylko z partią Krzysztofa Bosaka.

Tu jest taki problem, że PiS jest w gruncie rzeczy partią etatystyczno-populistyczno-lewicową, ale używa retoryki narodowo-katolickiej i w związku z tym niektórzy uważają, że to partia prawicowa. Nie można tego porównywać do fundamentów i pryncypiów, na których jest oparta myśl narodowa, a do czego odwołują się środowiska narodowe. Pozornie może to wyglądać na coś podobnego, ale w gruncie rzeczy to zupełnie inny sposób myślenia politycznego i inne cele, dla jakich się uprawia politykę. Z punktu widzenia ideowego nie jest takie łatwe, żeby się tutaj porozumieć. Środowiska narodowe zazwyczaj miały dystans do Prawa i Sprawiedliwości i krytykowały jako koniunkturalizm narodowo-katolicką narrację, jaką uprawia PiS, aby w ten sposób pozyskać wyborców.

A nie jest tak, że wynik wyborów prezydenckich pokazał, iż kiedy przychodzi co do czego, to duża część Konfederacji, w tym Konfederacja narodowa, woli jednak PiS od Platformy?

W pewnym sensie tak, ma pan rację, i prezydent Nawrocki nie zostałby prezydentem, gdyby nie wyborcy w pierwszym rzędzie Konfederacji Korony Polskiej. Przypomnę, że Grzegorz Braun pierwszy bezwarunkowo poparł kandydaturę Nawrockiego w drugiej turze. W przypadku Sławomira Mentzena nie było to takie zdecydowane. W wyborach prezydenckich kandydaci Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej, Mentzen i Braun, otrzymali ponad 21 proc. głosów. To potężny segment elektoratu w Polsce. On jest oczywiście zróżnicowany, ale ma swoją siłę. Co więcej, on poczuł się dowartościowany właśnie ze względu na odniesione sukcesy. Z tego punktu widzenia tyrada Jarosława Kaczyńskiego i ataki pod adresem Konfederacji są zastanawiające – raz, że są przeciwskuteczne, a dwa, że robią złą atmosferę w ramach obozu, który być może w przyszłości będzie szukał prób zbudowania koalicji rządzącej.

Taką próbą może być porozumienie się w sprawie wyborów do Senatu, czyli tzw. pakt senacki na prawicy. Pańskim zdaniem to realne?

Jeżeli w tym pakcie będzie Konfederacja Korony Polskiej, a plan będzie konsekwentny i uda się zdyscyplinować ambicje poszczególnych polityków... W przypadku wyborów senackich jest bardzo łatwy próg wejścia do wyborów, wystarczy założyć własny komitet, zebrać podpisy i można startować. Wyobraźmy sobie sytuację, że w centroprawicowym okręgu pakt senacki Konfederacja plus PiS wystawia jednego kandydata, a Grzegorz Braun wystawia swojego, który bez problemu jako ten trzeci czy czwarty bierze 5-7 proc. Przez to kandydat PiS i Konfederacji nie wygrywa, przegrywając z kandydatem paktu senackiego założonego przez tzw. obóz demokratyczny, czyli przez Koalicję Obywatelską i jej koalicjantów.

To bardzo skomplikowane, żeby dogadać się na poziomie każdego okręgu i żeby to zostało zrealizowane. Teoretycznie pakt senacki przy obecnych nastrojach w Polsce i przesunięciu się wahadła w prawo bez trudu miałby szansę na uzyskanie większości w Senacie, ale pod tymi warunkami, o których mówię, czyli pełnym dogadaniu się wszystkich zainteresowanych środowisk i konsekwentnym realizowaniu porozumienia.

Szansa na realizację takiego scenariusza to bardziej 5 czy 30 proc.?

To zależy jeszcze od tylu czynników, że nie wiemy. Mamy wojnę na wschodzie, nie wiemy, co się będzie działo. Mamy potężne problemy z bezpieczeństwem, ciągłe ataki na naszą infrastrukturę krytyczną czy sektor finansowy lub różne usługi publiczne związane z cyberprzestrzenią pokazują, że jesteśmy obecnie w bardzo trudnej sytuacji. Wystarczy, że stopień zagrożenia zostanie zwiększony, wtedy nasza dyskusja będzie trochę nieadekwatna wobec tego, co będzie się działo, wobec nastrojów społecznych, które w takiej sytuacji by się pojawiły. A do wyborów mamy jeszcze prawie dwa lata.

Ma pan zamiar startować?

Zajmuję się przede wszystkim pisaniem, tym zajmowałem się od wczesnej młodości i tym się nadal zajmuję. To moja odpowiedź. Moje książki jak „Bitwa o Polskę” czy „Bitwa o Prawdę” odegrały ważną rolę w naszej debacie publicznej, a to, czy jestem w parlamencie, czy nie, to zupełnie odrębny temat.

Ale gdyby np. Konfederacja zaproponowałaby panu miejsce?

Nie lubię takich wypowiedzi „co by było gdyby”. Nie gdybajmy.