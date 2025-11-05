Aktualizacja: 05.11.2025 12:18 Publikacja: 05.11.2025 12:06
Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica)
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
Uczestników sondażu spytano, na jaką partię zagłosowaliby w drugiej kolejności, gdyby partia, która jest ich partią pierwszego wyboru, nie wystartowałaby w wyborach parlamentarnych.
Jak się okazuje w takim zestawieniu na czele znajduje się Nowa Lewica, z poparciem 19,99 proc. przed Konfederacją, którą jako partię drugiego wyboru wskazało 17,61 proc. badanych. Na podium jest jeszcze PSL z poparciem 10,59 proc.
Nowa Lewica i PSL notują znacznie większe poparcie jako partia drugiego wyboru, niż w ostatnim sondażu preferencji partyjnych OGB. W tym drugim oba ugrupowania znajdują się poniżej progu wyborczego – Nowa Lewica uzyskuje 4,48 proc. wskazań, a PSL - 2,17 proc. Nieco lepszy wynik w badaniu dotyczącym drugiego wyboru niż w sondażu preferencji partyjnych uzyskuje też Konfederacja (17,61 proc. wobec 14,26 proc.).
W badaniu dotyczącym partii drugiego wyboru na dalszych miejscach znajdują się Konfederacja Korony Polskiej (9,67 proc.), KO (8,32 proc.), PiS (7,87 proc.), Polska 2050 (7,12 proc.), Partia Razem (5,54 proc.). 13,29 proc. ankietowanych nie widzi dla siebie partii drugiego wyboru.
Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)
Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)
Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)
Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)
Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)
Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)
Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)
Z kolei w najnowszym sondażu preferencji partyjnych OGB, o którym informowaliśmy kilka dni temu, na czele, z dużą przewagą znajdowała się KO z poparciem 39 proc. badanych. To o 10,93 punktu proc. więcej niż PiS, który zdobył 28,07 proc. wskazań. Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej (14,26 proc.i 6,88 proc.).
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
W przeliczeniu na mandaty takie wyniki oznaczałyby, że KO zdobyłaby w Sejmie 218 mandatów, PiS – 154 mandaty, Konfederacja – 70 mandatów, a Konfederacja Korony Polskiej – 18 mandatów.
Taki rozkład mandatów oznacza, że PiS do budowy większości potrzebowałby obu Konfederacji – z formacjami Bosaka, Mentzena i Brauna partia Jarosława Kaczyńskiego mogłaby liczyć w Sejmie na 242 mandaty (to większość zbliżona do tej, którą dysponuje obecnie w Sejmie koalicja KO-Polska 2050-PSL-Nowa Lewica). Gdyby PiS chciał budować koalicję tylko z Konfederacją, do większości zabrakłoby jej siedmiu mandatów.
Koalicję większościową – na dodatek dysponującą większością, która jest w stanie przełamać prezydenckie weto – mogłaby zbudować z Konfederacją KO (partie te łącznie uzyskują 288 mandatów, do przełamania prezydenckiego weta potrzeba 276 głosów w Sejmie).
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Uczestników sondażu spytano, na jaką partię zagłosowaliby w drugiej kolejności, gdyby partia, która jest ich partią pierwszego wyboru, nie wystartowałaby w wyborach parlamentarnych.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Ministerstwo Cyfryzacji chce ułatwić poszukiwania zagubionych przedmiotów, które obecnie często, przy niewiedzy...
– Pan premier zamiast zajmować się Polską, która w ruinę popada, zajmuje się obrażaniem człowieka, który walczy...
- To moja ostatnia konferencja, wszystko na to wskazuje, jako marszałka Sejmu - mówił na konferencji prasowej Sz...
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
Jesteśmy wszyscy coraz starsi, a starsi chorują zdecydowanie częściej niż młodsi. System jest coraz bardziej obc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas