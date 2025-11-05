Uczestników sondażu spytano, na jaką partię zagłosowaliby w drugiej kolejności, gdyby partia, która jest ich partią pierwszego wyboru, nie wystartowałaby w wyborach parlamentarnych.

Sondaż: Nowa Lewica i Konfederacja partiami drugiego wyboru dla Polaków

Jak się okazuje w takim zestawieniu na czele znajduje się Nowa Lewica, z poparciem 19,99 proc. przed Konfederacją, którą jako partię drugiego wyboru wskazało 17,61 proc. badanych. Na podium jest jeszcze PSL z poparciem 10,59 proc.

19,99 proc. Tylu ankietowanych wskazuje Nową Lewicę jako partię drugiego wyboru

Nowa Lewica i PSL notują znacznie większe poparcie jako partia drugiego wyboru, niż w ostatnim sondażu preferencji partyjnych OGB. W tym drugim oba ugrupowania znajdują się poniżej progu wyborczego – Nowa Lewica uzyskuje 4,48 proc. wskazań, a PSL - 2,17 proc. Nieco lepszy wynik w badaniu dotyczącym drugiego wyboru niż w sondażu preferencji partyjnych uzyskuje też Konfederacja (17,61 proc. wobec 14,26 proc.).