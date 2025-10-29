KO w najnowszym sondażu uzyskała 39 proc. wskazań - o 0,9 punktu proc. więcej niż w badaniu sprzed tygodnia. Dzięki temu partia Donalda Tuska powiększyła przewagę nad PiS o 2,6 punktu proc., do 10,93 punktu proc. PiS, z poparciem 28,07 proc. (spadek o 1,7 punktu proc. tydzień do tygodnia), jest drugi.

Trzecie miejsce w sondażu zajmuje Konfederacja. Na formację Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena chce głosować 14,26 proc. respondentów (spadek o 1,2 punktu proc.). Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej – na partię Grzegorza Brauna chce głosować 6,88 proc. badanych (wzrost o 0,9 punktu proc.).

Poniżej progu wyborczego, z poparciem 4,48 proc., ulokowała się Partia Razem (wzrost o 0,4 punktu proc.).

Więcej informacji wkrótce