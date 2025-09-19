Rzeczpospolita

„Piątka dla zwierząt” – ustawa, która wstrząsnęła PiS i wciąż dzieli polityków

Kryzys polityczny, jaki wybuchł po uchwaleniu przed pięcioma laty „Piątki dla zwierząt”, był najpoważniejszym wewnętrznym kryzysem rządów PiS. Okazało się, że podziały w tej sprawie są na tyle głębokie, że swojej woli nie był w stanie przeforsować nawet sam Jarosław Kaczyński. Czy po zmianie rządów jest szansa na zmianę przepisów dotyczących zwierząt?

Protest rolników w Rzeszowie w październiku 2020 r.

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Piotr Śmiłowicz

Prezes PiS Jarosław Kaczyński znany jest z politycznej przebiegłości. Dlatego na okres najbardziej bezpieczny politycznie, czyli na jesień 2020 r.u, przewidział dwie niezwykle trudne politycznie operacje. Każda z nich miała zadowolić inny segment elektoratu PiS, każda też odnosiła się do sfery wartości, ale zarazem była niezwykle kontrowersyjna, bo wywoływała podziały w poprzek politycznych barykad.

Pierwszą sprawą była kwestia ustawy zwiększającej radykalnie prawa zwierząt, drugą postulowane przez skrajne środowiska katolickie zaostrzenie przepisów antyaborcyjnych.

