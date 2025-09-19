„Piątka dla zwierząt” – ustawa, która wstrząsnęła PiS i wciąż dzieli polityków

Kryzys polityczny, jaki wybuchł po uchwaleniu przed pięcioma laty „Piątki dla zwierząt”, był najpoważniejszym wewnętrznym kryzysem rządów PiS. Okazało się, że podziały w tej sprawie są na tyle głębokie, że swojej woli nie był w stanie przeforsować nawet sam Jarosław Kaczyński. Czy po zmianie rządów jest szansa na zmianę przepisów dotyczących zwierząt?

