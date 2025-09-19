Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Aktualizacja: 19.09.2025 16:18 Publikacja: 19.09.2025 15:30
Protest rolników w Rzeszowie w październiku 2020 r.
Foto: PAP/Darek Delmanowicz
Prezes PiS Jarosław Kaczyński znany jest z politycznej przebiegłości. Dlatego na okres najbardziej bezpieczny politycznie, czyli na jesień 2020 r.u, przewidział dwie niezwykle trudne politycznie operacje. Każda z nich miała zadowolić inny segment elektoratu PiS, każda też odnosiła się do sfery wartości, ale zarazem była niezwykle kontrowersyjna, bo wywoływała podziały w poprzek politycznych barykad.
Pierwszą sprawą była kwestia ustawy zwiększającej radykalnie prawa zwierząt, drugą postulowane przez skrajne środowiska katolickie zaostrzenie przepisów antyaborcyjnych.
