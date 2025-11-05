W takim razie wy, jako Konfederacja, trzecia siła na polskiej scenie politycznej, jesteście w smutnej sytuacji. Bo jedna z partii, które tak stawiają sprawę i do których macie tyle zastrzeżeń, będzie musiała być waszym koalicjantem.

To jest odwrotny sposób rozumienia tej układanki politycznej niż to, w jaki sposób ja ją rozumiem. Jestem zniecierpliwiony dyskusją polityków o nas samych. Uwielbiamy o tym rozmawiać, dziennikarze uwielbiają rozmawiać o tym, kto z kim, z czym, dlaczego, jak. Brakuje mi w tym pytania: A w jakim celu to wszystko? Co my chcemy osiągnąć? Do czego chcemy dojść? Jak Polska ma wyglądać? Według mnie wszelkie koalicje, porozumienia powinny polegać przede wszystkim na tym, co chcemy zrealizować. Konfederacja jest porozumieniem dwóch różnych środowisk politycznych Ruchu Narodowego Krzysztofa Bosaka i Nowej Nadziei Sławomira Mentzena. My nie jesteśmy tacy sami. Natomiast pewne uwspólnienie celów strategicznych, wizji Polski pozwoliło nam na to, żeby od lat bardzo efektywnie ze sobą współpracować. Również przez konkurencję między sobą, ale ta konkurencja jest konstruktywna. I tak samo rozumiem politykę parlamentarną. My mamy konkretną wizję wielkiej Polski, do której chcemy dojść. Jeżeli jakiekolwiek środowisko polityczne chce dołączyć do budowania takiej Polski, to my zapraszamy. To jest pytanie nie do mnie, z kim ja chcę wejść w koalicję. To jest pytanie do nich: czy wykażą się odpowiedzialnością za Polskę taką, że dołączą do nas.

Foto: Paweł Krupecki

Ale znajmy proporcje. Wszystko wskazuje na to, że nie będziecie głównym rozgrywającym, w sondażach jesteście tym trzecim. A żeby realizować program musicie wejść do rządu.

Nie zgodzę się z tym, że my coś będziemy musieli. Ja zacząłem swoją działalność społeczno- polityczną 17 lat temu. Przez kilka lat działałem społecznie, nabierałem doświadczenia społecznego, organizacyjnego. Potem zaczęliśmy robić politykę. Na początku szło to dosyć, można powiedzieć, kiepsko. Mieliśmy swoją wizję, mieliśmy swoje wartości, swoje cele i postanowiliśmy, że nie będziemy dołączać do kogoś, bo jest łatwiej, tylko będziemy robić to, w co wierzymy. Zaczęliśmy budować praktycznie od zera nowy ruch polityczny, Ruch Narodowy. W pierwszych wyborach nie przekraczaliśmy 1 proc. Pamiętam do tej pory wieczór wyborczy, gdy szampany strzelały, jak przekroczyliśmy 1 proc. Ale potem było 2 proc., 3 proc., wejście we współpracę. Powoli się budujemy. To jest droga, którą ja rozumiem jako wierność swoim wartościom, swoim ideałom. Nie po to, żeby jak najszybciej się do czegoś dobrać. Przecież już teraz, występując w roli opozycji możemy w niektórych sprawach naciskać. Wielokrotnie się zdarzyło tak, że nasze głosy były w jakiejś sprawie przeważające. Poza tym to, co chcemy zaoferować Polakom, to jest jednak nowa jakość rządzenia. Nie uważam że musimy coś zrobić. W tym momencie nic nie musimy. My możemy jeszcze pracować, pokazywać Polakom, jaka jest jakość naszej pracy, pokazywać, jaka jest wizja Polski.

Czy taka postawa nie jest jednak pewną pułapką? Był polityk, który mówił, że wprowadzi nową jakość do polskiej polityki – Szymon Hołownia. I kiedy w końcu wszedł do koalicji wyborcy się nim rozczarowali. Czy wy, prezentując dziś tak bezkompromisowe stanowisko, nie narażacie się w przyszłości na to samo?

To nie jest bezkompromisowość, tylko wierność wartościom. Pamiętam, jak mówili nam niektórzy politycy czy dziennikarze: nie możecie wiecznie być poza parlamentem, musicie dołączyć do jakiegoś większego ugrupowania. Okazało się, że nie musieliśmy, tylko trzeba było pracować. Potem, jak już weszliśmy do parlamentu, słyszeliśmy, że musimy się z kimś porozumieć, bo inaczej wiecznie będziemy na piątym, szóstym miejscu w sondażach i będziemy walczyć o życie. Okazało się, że nie. Teraz jesteśmy trzecią siłą i mówią, że musimy się porozumieć albo z jednymi, albo z drugimi, bo nie możemy być wiecznie w opozycji. A ja jestem przekonany, że wystarczy pracować. Jak będziemy pracować, to za jakiś czas będziemy mogli realizować swój program tak, jak to widzimy. W przypadku pana Szymona Hołowni rozmawiamy o wydmuszce, o czymś, co pojawiło się nagle. Hołownia nie miał wcześniej żadnego doświadczenia. Mało tego, nie miał ze sobą zbudowanego środowiska politycznego. To byli najczęściej ludzie z łapanki. Nowa jakość, o której mówię nie polega na tym, że wyskakuję jak królik z kapelusza. Mamy za sobą kilkanaście lat ciężkiej pracy od zera.

Jeśli chodzi o potencjalnego koalicjanta, czyli PiS, nie sposób nie zauważyć, że traktuje was dziś jako głównego przeciwnika, w zasadzie na równi z KO. Jednocześnie ataki koncentrują się na Sławomirze Mentzenie i Nowej Nadziei. Nie sądzi pan, że PiS chciałby was podzielić, porozumieć się z samym Ruchem Narodowym?

To jest jeden z podstawowych zarzutów, jakie mamy do Prawa i Sprawiedliwości. Partia, która była dotychczas monopolistą na scenie prawicowej, przyzwyczaiła się do tego, że ma pozycję hegemona. W związku z tym nie akceptują istnienia po prawej stronie na scenie politycznej jakiegoś innego bytu i to jeszcze stabilnego, który od już długiego czasu się rozwija i ma tendencję zwyżkową. Mnie to bawi, szczerze przyznam, bo zachowują się, jakby odkryli, że my nie jesteśmy tacy sami, że nie jesteśmy jednolici, podczas gdy my w momencie zakładania Konfederacji byliśmy świadomi tych różnic. Więc to tak, jakby ktoś odkrył absolutną dla nas oczywistość i teraz wymyślił sobie, że to jest najlepszy sposób do tego, żeby nas rozbić. Jeżeli tak doświadczone środowisko polityczne robi takie rzeczy, to oznacza, że nie zależy im na Polsce, nie zależy im na tym, żeby docenić nie nas, tylko ludzi, którzy na nas głosują. Zamiast się pochylić nad tym, zastanowić, co robili źle, co dzięki nam mogliby robić lepiej, nawiązać komunikację, zdecydowali się na to, żeby rozgrywać to politycznie, żeby spróbować nas zniszczyć. PiS bardzo dużo mówi cały czas o państwie, o Polsce, o przyszłości, o wspólnocie. A faktycznie oni rozbijają wspólnotę narodową poprzez taki rodzaj ostracyzmu politycznego wśród polityków prawicowych. Albo pełna dominacja, albo nie ma o czym rozmawiać. To nie jest współpraca ukierunkowana na pomyślność Polski.