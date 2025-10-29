Gdy sprawa stała się głośna, Konrad Berkowicz zamieścił w mediach społecznościowych oświadczenie. „Robiłem dziś w dużym pośpiechu spore zakupy w IKEA, słuchając czegoś na słuchawkach. Kasowałem wszystko, ale okazało się, że nie wszystko się nabiło. Zwykła nieuwaga. Patelnia i talerze. Głupi błąd, za który przeprosiłem i przyjąłem mandat. Nie zasłaniałem się immunitetem jak Mejza czy Sterczewski” – napisał.

Grzegorz Płaczek mówi, że Konrad Berkowicz nie chciał ukraść patelni. „Myślmy logicznie”

W środę o zakupy Berkowicza w sklepie IKEA na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia pytany był Grzegorz Płaczek, poseł i przewodniczący klubu Konfederacji. – Jeżeli zapomniał zapłacić i przyjął mandat, to oznacza, że sprawa już jest zamknięta – ocenił. – Mogę państwa zapewnić, że znając Konrada, nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby chciał kupić patelnię i zdaje się kilka talerzy, i położyć na szalę całą swoją karierę polityczną i dotychczasowy dorobek – dodał. – Miejmy chłodną głowę i myślmy logicznie – kontynuował.

Konrad Berkowicz Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Płaczek został zapytany o słowa Donalda Tuska. Premier skomentował incydent z udziałem Berkowicza, zamieszczając w serwisie X wpis o treści: „Jeden z liderów Konfederacji Berkowicz przyłapany na próbie kradzieży w Ikei. Mało w porównaniu z PiS, ale od czegoś trzeba przecież zacząć.”

„Czym innym jest, będąc na słuchawkach i mając masę zakupów, czegoś zapomnieć zeskanować na kasie samoobsługowej w sklepie meblowym, a czym innym jest okraść oszczędności Polaków w aferze Amber Gold. Jesteś, cyniku zakłamany, ostatnią osobą, która może kogokolwiek oskarżać o »złodziejstwo«” – odpowiedział mu Berkowicz.

– Zastanawiające jest to, że szef rządu odnosi się do takiego wydarzenia. Raczej bym oczekiwał, żeby premier mojego kraju zajmował się poważnymi tematami i innymi aferami, które przecież w ostatnich tygodniach wybuchają jak grzyby po deszczu – powiedział w radiowej Jedynce Grzegorz Płaczek.