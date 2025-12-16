Rzeczpospolita
Prawo
Koniec z gminną opłatą za posiadanie psa? Samorządy z niej rezygnują

Gminy masowo rezygnują z wprowadzania opłat od posiadania psa. Ministerstwo Finansów nie planuje jednak ustawowej likwidacji możliwości uchwalania tej opłaty przez rady gminy.

Publikacja: 16.12.2025 12:24

Foto: Adobe Stock

Jan Skoumal

W ubiegłym roku tylko 354 gminy zdecydowały się na pobieranie od mieszkańców opłaty od posiadania psa – to zaledwie ok. 14 proc. spośród 2477 gmin w Polsce w 2024 roku. Tym samym opinie na temat dalszego utrzymania tej opłaty są podzielone: podczas gdy resort finansów chce jej utrzymania, część posłów postuluje o zniesienie daniny.

Czytaj więcej

Obowiązkowy rejestr psów i kotów pomoże gminom w ściąganiu należności?
Prawo w Polsce
Rejestr psów i kotów pomoże gminom. Łatwiej będzie im ściągać podatek

Gminna opłata od posiadania psa do likwidacji?

Jak wskazuje poseł PiS Janusz Kowalski, koszt poboru opłaty od posiadania psa często przekracza jej wysokość i tym samym czyni ją nieopłacalną dla samorządów.

„Maksymalna stawka tej daniny na rok 2025 wynosi 178,26 zł, a od 2026 roku wzrośnie do 186,28 zł, jednak wiele gmin już dziś wskazuje, że pobór opłaty jest dla nich nieopłacalny, ponieważ koszty jej obsługi przewyższają uzyskiwane wpływy” – stwierdził Kowalski w interpelacji, skierowanej do ministra finansów. „W praktyce prowadzi to do sytuacji, w której część samorządów całkowicie rezygnuje z opłaty, część pobiera symboliczne stawki, a inne utrzymują je na poziomie bliskim limitowi maksymalnemu” – dodał poseł PiS.

354 gminy

spośród 2477 gmin w całej Polsce

pobierały w 2024 roku opłatę od psa (dane: wiceminister finansów J. Neneman)

Kowalski zaznaczył, że opłata od posiadania psa to relikt, trudny do uzasadnienia zarówno administracyjnie, jak i fiskalnie. Zapowiedział także złożenie przez Prawo i Sprawiedliwość projektu ustawy likwidującej opłatę.

„Najpierw moja interpelacja do MF ws. opłaty od posiadania psa. Tylko 350 gmin (dokładnie: 354 – przyp. red.) egzekwuje tą absurdalną opłatę. Mam już dokładne dane. Teraz zgłosimy jako PiS projekt ustawy o zniesieniu opłaty od posiadania psa” – napisał polityk na swoim koncie w serwisie X (Twitter).

Wiceminister finansów: nie planujemy likwidacji opłaty od posiadania psa

„Biorąc pod uwagę utrzymującą się od lat tendencję, gdzie w ramach posiadanej autonomii finansowej gminy coraz powszechniej odstępują od nakładania na swoich mieszkańców obowiązku ponoszenia opłaty od posiadania psów, ustawowe zmiany w tym zakresie nie są uzasadnione” – odpowiedział na interpelację posła Kowalskiego wiceminister finansów Jarosław Neneman.

Czytaj więcej

W 2025 roku wyższy podatek od mieszkania, domu czy psa. Znamy nowe stawki
Podatki
W 2025 roku wyższy podatek od mieszkania, domu czy psa. Znamy nowe stawki

Jak zaznaczył, opłata ta może być fakultatywnie wprowadzona przez radę gminy i faktycznie widoczna jest skłonność do coraz większej rezygnacji z opłaty przez samorządy. Dochody z opłaty, przeznaczone na zadania służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, wyniosły w 2024 roku – po zsumowaniu z 354 egzekwujących opłatę gmin – niespełna 4 mln zł.

Źródło: rp.pl

e-Wydanie
