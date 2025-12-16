Aktualizacja: 16.12.2025 20:48 Publikacja: 16.12.2025 12:24
Foto: Adobe Stock
W ubiegłym roku tylko 354 gminy zdecydowały się na pobieranie od mieszkańców opłaty od posiadania psa – to zaledwie ok. 14 proc. spośród 2477 gmin w Polsce w 2024 roku. Tym samym opinie na temat dalszego utrzymania tej opłaty są podzielone: podczas gdy resort finansów chce jej utrzymania, część posłów postuluje o zniesienie daniny.
Czytaj więcej
Choć polskie gminy mają możliwość wprowadzenia opłaty za posiadanie psa, nie wszystkie ją ustalaj...
Jak wskazuje poseł PiS Janusz Kowalski, koszt poboru opłaty od posiadania psa często przekracza jej wysokość i tym samym czyni ją nieopłacalną dla samorządów.
„Maksymalna stawka tej daniny na rok 2025 wynosi 178,26 zł, a od 2026 roku wzrośnie do 186,28 zł, jednak wiele gmin już dziś wskazuje, że pobór opłaty jest dla nich nieopłacalny, ponieważ koszty jej obsługi przewyższają uzyskiwane wpływy” – stwierdził Kowalski w interpelacji, skierowanej do ministra finansów. „W praktyce prowadzi to do sytuacji, w której część samorządów całkowicie rezygnuje z opłaty, część pobiera symboliczne stawki, a inne utrzymują je na poziomie bliskim limitowi maksymalnemu” – dodał poseł PiS.
pobierały w 2024 roku opłatę od psa (dane: wiceminister finansów J. Neneman)
Kowalski zaznaczył, że opłata od posiadania psa to relikt, trudny do uzasadnienia zarówno administracyjnie, jak i fiskalnie. Zapowiedział także złożenie przez Prawo i Sprawiedliwość projektu ustawy likwidującej opłatę.
„Najpierw moja interpelacja do MF ws. opłaty od posiadania psa. Tylko 350 gmin (dokładnie: 354 – przyp. red.) egzekwuje tą absurdalną opłatę. Mam już dokładne dane. Teraz zgłosimy jako PiS projekt ustawy o zniesieniu opłaty od posiadania psa” – napisał polityk na swoim koncie w serwisie X (Twitter).
„Biorąc pod uwagę utrzymującą się od lat tendencję, gdzie w ramach posiadanej autonomii finansowej gminy coraz powszechniej odstępują od nakładania na swoich mieszkańców obowiązku ponoszenia opłaty od posiadania psów, ustawowe zmiany w tym zakresie nie są uzasadnione” – odpowiedział na interpelację posła Kowalskiego wiceminister finansów Jarosław Neneman.
Czytaj więcej
W 2025 roku stawki maksymalne podatku od nieruchomości, podatku od ciężarówek i autobusów oraz op...
Jak zaznaczył, opłata ta może być fakultatywnie wprowadzona przez radę gminy i faktycznie widoczna jest skłonność do coraz większej rezygnacji z opłaty przez samorządy. Dochody z opłaty, przeznaczone na zadania służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, wyniosły w 2024 roku – po zsumowaniu z 354 egzekwujących opłatę gmin – niespełna 4 mln zł.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Notariusze zwalniają pracowników i zamykają kancelarie. Wysokość opłat za ich czynności nie zmieniła się od pona...
Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce zakazać wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali w motelach i hotel...
W tym tygodniu Komisja Kodyfikacyjna Ustroju Sądownictwa i Prokuratury ma zatwierdzić projekt Prawa o prokuratur...
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację prawa o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece....
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego otwiera właścicielom gruntów drogę, żeby sprawy wznowić i ponownie rozpoznać – o...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas