W ubiegłym roku tylko 354 gminy zdecydowały się na pobieranie od mieszkańców opłaty od posiadania psa – to zaledwie ok. 14 proc. spośród 2477 gmin w Polsce w 2024 roku. Tym samym opinie na temat dalszego utrzymania tej opłaty są podzielone: podczas gdy resort finansów chce jej utrzymania, część posłów postuluje o zniesienie daniny.

Gminna opłata od posiadania psa do likwidacji?

Jak wskazuje poseł PiS Janusz Kowalski, koszt poboru opłaty od posiadania psa często przekracza jej wysokość i tym samym czyni ją nieopłacalną dla samorządów.

„Maksymalna stawka tej daniny na rok 2025 wynosi 178,26 zł, a od 2026 roku wzrośnie do 186,28 zł, jednak wiele gmin już dziś wskazuje, że pobór opłaty jest dla nich nieopłacalny, ponieważ koszty jej obsługi przewyższają uzyskiwane wpływy” – stwierdził Kowalski w interpelacji, skierowanej do ministra finansów. „W praktyce prowadzi to do sytuacji, w której część samorządów całkowicie rezygnuje z opłaty, część pobiera symboliczne stawki, a inne utrzymują je na poziomie bliskim limitowi maksymalnemu” – dodał poseł PiS.