Jak zauważa Business Insider największe nominalnie podwyżki czekają standardowo (dzieje się tak co roku) właścicieli samochodów ciężarowych (o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony) oraz autobusów. Płacą oni bowiem podatek od środków transportowych.



Przykładowo właściciele samochodów ciężarowych w przypadku gdy dopuszczalna masa całkowita wynosi od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie zapłacą 1204,87 zł (wzrost o 31,69 zł w porównaniu do 2024 r.), powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 2009,96 zł (wzrost o 52,84 zł), a powyżej 9 ton – 2411,93 zł (wzrost o 63,41 zł).

Opłata targowa, opłata uzdrowiskowa i opłata od psa w 2025 roku

O 2,7 proc. wzrosną również stawki maksymalne opłat: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, reklamowej i od psów (w tych gminach, które stosują tę opłatę, nie jest ona bowiem obowiązkowa). Jak wylicza BI, opłata targowa w 2025 roku wyniesie maksymalnie 1126 zł za dzień (wzrost o 29,61 zł), opłata uzdrowiskowa 6,38 zł za dobę (wzrost o 17 groszy), a opłata od posiadania psów wyniesie maksymalnie 178,34 (wzrost o 4,69 zł).

A ile podwyżki wyniosą faktycznie? O tym zdecydują radni w poszczególnych gminach. Mogą uchwalić niższe stawki, ale nie mogą uchwalić wyższych niż te określone w obwieszczeniu Ministerstwa Finansów.