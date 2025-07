Kosztowna licytacja polityków trwa

Tymczasem polscy politycy uwierzyli, że nie da się wygrać wyborów, nie kupując głosów za pożyczone pieniądze. – Rząd może liczyć, że podpiszę ustawę wprowadzającą kwotę wolną od podatku na poziomie 60 tys. zł rocznie – ciśnie rywali prezydent elekt Karol Nawrocki. Pochopna obietnica KO z wyborów 2023 r. odbija się dziś premierowi Tuskowi czkawką, bo oznacza ubytek ponad 38 mld zł rocznie. Nic dziwnego, że minister finansów Andrzej Domański wije się i kluczy. Wczesną wiosną obiecywał spełnienie owej obietnicy do końca 2027 r., czyli w roku wyborczym.

Wszyscy trzej doskonale wiedzą, że kraju już na to nie stać i – tak jak szczerze mówi Kotecki – zamiast obniżać podatki, należałoby je raczej podnieść i równocześnie ograniczyć źle kierowane najdroższe wydatki socjalne, co inni ekonomiści eufemistycznie nazywają konsolidacją finansów państwa.

Czy powinniśmy wprowadzić specjalny podatek na obronę ojczyzny?

Osobiście dziwię się, że w obliczu takiego wielkiego wyzwania, jakim jest konieczność zwiększenia wydatków obronnych do 5 proc. PKB (czyli ponad 180 mld zł rocznie), klasa polityczna udaje, że sfinansuje je „z powietrza”. I w obliczu krytycznej sytuacji międzynarodowej i budżetowej nie apeluje do patriotycznych uczuć rodaków, by zamiast wyciągać rękę po pieniądze, sięgnęli głębiej do kieszeni.

Już nawet jednoprocentowy podatek na obronę ojczyzny – czy to od zarobków firm i obywateli, czy sprzedaży detalicznej towarów i usług – uświadomiłby wszystkim powagę sytuacji i kompletnie zmienił nastawienie wyborców. Może wreszcie zeszliby na ziemię i do tego samego zmusili polityków? Bo na razie tylko Ludwik Kotecki mówi uczciwie, jak jest.