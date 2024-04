Minister finansów: Budżet wygląda całkiem dobrze

Ustawa budżetowa na 2024 r. przewiduje dochody budżetu państwa w kwocie ok. 682 mld zł, limitem wydatków na poziomie ok. 866 mld zł i deficytem budżetowym nie większym niż 184 mld zł.

Czytaj więcej Budżet i podatki Rekordowe zadłużenie Polski poza budżetem Ponad 363 mld zł wynosiła na koniec roku różnica pomiędzy długiem publicznym liczonym według metodologii unijnej i polskiej.

Minister finansów Andrzej Domański o wprowadzeniu euro w Polsce

Posiadanie własnej waluty wspiera wzrost gospodarczy w czasach kryzysów, a wprowadzenie euro nie pomogłoby polskiej gospodarce, poinformował minister finansów Andrzej Domański.

"Nie - chociaż jest to oczywiście bardziej złożony problem. Polska gospodarka już wielokrotnie korzystała na tym, że mamy polską walutę, która w czasach kryzysów wspiera wzrost gospodarczy" - powiedział Domański, odpowiadając na pytanie "czy wprowadzenie euro pomogłoby polskiej gospodarce?".

Domański o inflacji i przywróceniu VAT na żywność

Inflacja konsumencka CPI ukształtuje się na poziomie ok. 4-5% r/r na koniec br., ocenia minister finansów Andrzej Domański. Według niego, przywrócenie 5-proc. stawki VAT na żywność miało niewielki wpływ na ceny w sklepach.

"Jako ministra finansów cieszy to, że mamy najniższą inflację od 5 lat. Ceny żywności w lutym i w marcu spadały w ujęciu miesiąc do miesiąca. Moim zdaniem, inflacja na koniec tego roku będzie na poziomie w okolicach prawdopodobnie ok. 4-5%. Zobaczymy delikatne odbicie w II połowie roku. […] O potężnej drożyźnie, z jaką mieliśmy do czynienia w latach poprzednich, moim zdaniem, nie ma takiego ryzyka, że taka sytuacja się powtórzy" - powiedział Domański.