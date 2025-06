Tomasz Bardziłowski wskazywał, że PPK dysponują ciągle jeszcze stosunkowo niewielkimi aktywami, a dojście do poziomu OFE zajmie im nawet 30 lat. – PPK będą rosły bardzo długo – potwierdził też Maciej Trybuchowski. I wskazał na potrzebę uatrakcyjnienia IKE i IKZE. Zdaniem szefa GPW pomocna i potrzebna jest też edukacja, a także promocja rynku kapitałowego. – O giełdzie będzie wkrótce więcej na ulicach, na reklamach zewnętrznych – stwierdził Tomasz Bardziłowski.

Stopy pójdą w dół, ale nie od razu

Zdaniem Ludwika Koteckiego pomocne mogą być obniżki stóp procentowych, które mogą popchnąć oszczędności w kierunku rynku kapitałowego. W jego ocenie w związku z sytuacją globalną RPP najpewniej nie zdecyduje się na obniżkę stóp w lipcu. Może do niej za to dojść we wrześniu (w lipcu nie ma posiedzenia decyzyjnego Rady).

- Dynamika wynagrodzeń w maju był znowu troszeczkę niższa niż w kwietniu, to dla Rady dobry sygnał – stwierdził Ludwik Kotecki. Jego zdaniem jeśli latem nie wydarzy się coś, czego dziś nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, to we wrześniu stopy pójdą w dół. – Do końca roku stopy powinny moim zdaniem spaść o 50 punktów bazowych – stwierdził członek Rady Polityki Pieniężnej.