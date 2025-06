Ministerstwo Aktywów Państwowych chce konsolidacji portfela swoich spółek

Jakub Jaworowski przedstawił w Nałęczowie krótkie podsumowanie roku swojej pracy za sterami Ministerstwa Aktywów Państwowych. Prowadząca rozmowę z ministrem dr Iwona Sroka, prezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie pytała o największe zaskoczenia. – Negatywne jest takie, że od czasu, gdy 10 lat temu też byłem w rządzie, wzrosła biurokracja – stwierdził minister. – Pozytywne, to bardzo duża liczba osób, które życzliwie patrzą na zmiany, które staramy się wdrożyć – dodał.

Reklama

Sukcesy MAP

Największym sukcesem i zarazem szansą jest w jego ocenie planowane połączenie Banku Pekao i PZU. – Ta współpraca może potencjalnie uwolnić 20 mld zł kapitału najwyższej jakości – zwrócił uwagę Jakub Jaworowski. Już wcześniej wskazywał, że na bazie tego możliwa będzie do wykreowania akcja kredytowa o wartości nawet 200 mld zł, przy czym są to szacunki lekko konserwatywne. - To wydarzenie o charakterze epokowym dla polskiego rynku finansowego. Wydarzenie, które ma szanse pchnąć rozwój naszego sektora finansowego dynamicznie do przodu i wytworzyć przy tym ogromną wartość dla klientów, akcjonariuszy i całej gospodarki – mówił w Nałęczowie Jakub Jaworowski.

Po stronie sukcesów resortu z ostatniego roku wymienił także to, że udało się przekonać dużą część inwestorów, iż państwo może być racjonalnym i przewidywalnym współwłaścicielem. W ocenie ministra jest to jedna z przyczyn wzrostu wartości kapitalizacji spółek z udziałem skarbu państwa notowanych na warszawskim parkiecie. – Moim celem jest dbanie o wartość aktywów państwowych. To moja busola – mówił minister.

Przytoczył wyniki wyliczeń, wedle których kapitalizacja rynkowa notowanych na GPW spółek z udziałem skarbu państwa oraz notowanych na GPW ich spółek zależnych wzrosła w ciągu roku liczonego od 10 maja 2024 r. o 51,2 mld zł (czyli o 16 proc.) do poziomu 378,7 mld zł. Już wcześniej MAP podawało, że notowania indeksu (w wersji dochodowej) spółek z bezpośrednim udziałem Skarbu Państwa (MAPdirectTR ) wzrosły w tym okresie o 21,9 proc., notowania indeksu polskich blue chipów (WIG20 TR) o 18 proc., a notowania europejskich blue chipów (Euro Stoxx TR) o 6,9 proc.