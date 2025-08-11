W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Burza wokół środków z KPO dla branży HoReCa

Środki z Krajowego Planu Odbudowy dla branży turystycznej i gastronomicznej wywołały falę kontrowersji. Część dotacji miała finansować zakupy jachtów, konsol do gier czy rozbudowę garderób hotelowych. Premier Donald Tusk zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji, a sprawą zainteresowała się Komisja Europejska. 

Zełenski przeciwko planowi Trumpa

Donald Trump ogłosił, że spotka się z Władimirem Putinem, aby omówić zamianę terytoriów Ukrainy i Rosji. Według „Wall Street Journal” plan zakłada oddanie reszty obwodu donieckiego Rosji. Prezydent Ukrainy stanowczo odrzucił ten pomysł, a sprzeciw wyrazili także przywódcy największych państw Europy, w tym Emmanuel Macron i Donald Tusk.

Kolejny rekord na warszawskim parkiecie

WIG ustanowił nowy rekord, zbliżając się do 111 tys. pkt. Od początku roku indeks urósł o blisko 40 proc.. Eksperci wskazują, że napływ środków z UE, oczekiwane obniżki stóp procentowych i perspektywa zakończenia wojny w Ukrainie wspierają hossę, choć dynamika wzrostów może wyhamować.

Chiny chcą więcej amerykańskich chipów

„Financial Times” informuje, że Chiny naciskają na USA w sprawie złagodzenia kontroli eksportu chipów dla sektora AI. Pekin chce, aby temat ten znalazł się w nowej umowie handlowej. Równocześnie Nvidia uzyskała licencję na sprzedaż w Chinach specjalnie zaprojektowanych układów H20, które jednak budzą w Pekinie obawy o bezpieczeństwo.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.