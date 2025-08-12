Aktualizacja: 12.08.2025 05:18 Publikacja: 12.08.2025 04:22
Kobieta ze smartfonem
Foto: Adobe Stock
Smartfony i systemy mobilnych płatności trafiły na celownik cyberprzestępców. Powód jest oczywisty – wszyscy korzystają z tych urządzeń, łączą się za ich pośrednictwem z internetem, a do tego nie zabezpieczają ich w odpowiedni sposób. Dla hakerów to łakomy kąsek tym bardziej, że za pośrednictwem telefonów dokonujemy również płatności. Eksperci przestrzegają: skala problemu jest olbrzymia.
Foto: Check Point Mordor Intelligence
Rynek płatności mobilnych w Europie rozwija się w zawrotnym tempie – jak szacują analitycy Mordor Intelligence, wartość tego typu transakcji w latach 2025–2030 ma rosnąć średnio w tempie niemal 30 proc. rocznie. W zeszłym roku nad Wisłą zrealizowano ponad 15,4 mld transakcji płatniczych – to około 420 transakcji rocznie na osobę. Aż 65 proc. z nich stanowią płatności z użyciem danych kart kredytowych, a kolejne miejsce zajmują przelewy oraz system Blik (korzysta z niego już ponad 18 mln aktywnych użytkowników). Pod tym względem Polska, obok Wielkiej Brytanii, Niemiec i Hiszpanii, jest w europejskiej czołówce. Ale musi się mieć na baczności. Wraz z tym wzrostem skokowo zwiększa się też zagrożenie. I niestety, nasz kraj jest na szczycie listy celów. Dowodzi tego ubiegłoroczna akcja z udziałem FBI, Europolu i niemieckiej policji, dzięki której zlikwidowano grupę, wykorzystującą złośliwe oprogramowanie DanaBot. Jak ujawnia firma Check Point, zainfekowano nim ponad 300 tys. urządzeń na całym świecie, ale aż 60 proc. przypadków wykryto w Polsce (wirus pozwalał przestępcom przejmować kontrolę nad smartfonami ofiar, uzyskując dostęp do kont bankowych oraz portfeli kryptowalut).
– Brakuje nam powszechnej świadomości zagrożeń. To właśnie luka edukacyjna może w najbliższych latach okazać się największym ryzykiem – mówi Wojciech Głażewski, dyrektor Check Point Software Technologies w Polsce. I zaznacza, że w epoce, w której smartfon staje się równocześnie cyfrowym portfelem, kluczem do tożsamości i narzędziem pracy, jego bezpieczeństwo powinno być priorytetem dla każdego użytkownika.
Czytaj więcej
Polska znalazła się na odległym, 17. miejscu w Europie pod względem cyfrowego bezpieczeństwa – wy...
– Urządzenia mobilne, choć potężne i wszechstronne, nie są odporne na zagrożenia cybernetyczne. W tych urządzeniach mogą pojawić się luki, które cyberprzestępcy wykorzystują w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu, kradzieży poufnych informacji lub zainfekowania ich złośliwym oprogramowaniem. Zrozumienie tych luk jest niezbędne, aby się chronić – przekonuje Wojciech Głażewski.
W 2025 r. ponad 70 proc. wszystkich płatności detalicznych w Polsce będą stanowić transakcje bezgotówkowe. Polacy pokochali płatności kartami płatniczymi (41 proc.) oraz za pomocą telefonu, zegarka lub biżuterii z funkcją NFC (18 proc.), dlatego urządzenia mobilne i aplikacje płatnicze stały się celem hakerów. Według danych Check Point, większość Polaków nie zabezpiecza jednak swoich smartfonów, choć ponad połowa z nich doświadczyła ataku, a co piąty użytkownik doświadczył kradzieży danych. Problem w tym, że większość użytkowników nie wie, że już została zhakowana. Wojciech Głażewski zauważa, że cyberprzestępcy próbują atakować wirusami i złośliwym oprogramowaniem, bo zdają sobie sprawę, że nie chronimy tych sprzętów w należyty sposób. – Zabezpieczenie smartfonów stanowi kolejny, ważny etap rozwoju tzw. ery Personal Cyber Security – podkreśla.
Najnowsze badania firmy Samsung, przeprowadzone wśród Europejczyków (lipiec 2025 r.), wykazały, że aż 36 proc. młodych użytkowników nigdy nie zastanawia się nad bezpieczeństwem swoich urządzeń. To niepokojące. Tym bardziej że wektorów ataku na te urządzenia może być wiele. Specjaliści z Fortinet ostrzegają np. przed publicznymi hotspotami dostępnymi na lotniskach czy dworcach kolejowych, które są łatwym celem dla cyberprzestępców. Ci mogą za ich pomocą wykradać m.in. dane logowania do serwisów społecznościowych czy banku. Niebezpieczne mogą być również powszechnie dostępne porty ładowania, np. USB. Cyberprzestępcy podmieniają je bowiem na własne i wykradają w ten sposób dane użytkowników. Warto również uważać na coraz częściej pojawiające się w przestrzeni publicznej kody QR – te mogą przekierowywać do fałszywych, podstawionych przez cyberprzestępców stron.
Czytaj więcej
Złamanie zabezpieczeń w polskiej przychodni, szpitalu czy jednostce samorządowej trwa zazwyczaj o...
– W przypadku cyberataku najważniejsza jest szybka reakcja. Niezwłocznie należy zmienić hasła do zainfekowanych aplikacji i programów czy kont. Bardzo ważne jest również zabezpieczenie bankowości i zgłoszenie incydentu, aby zapobiec utracie środków finansowych. Ale aby móc szybko zareagować, trzeba o ataku wiedzieć, dlatego sprawdzajmy regularnie swoje maile i konta bankowe pod kątem podejrzanych aktywności – radzi Robert Dąbrowski, szef zespołu inżynierów w firmie Fortinet w Polsce.
Wraz z rozwojem systemów sztucznej inteligencji, skuteczność działań hakerów wyraźnie rośnie. Zespół Cisco Talos potwierdza: cyberprzestępcy coraz chętniej sięgają po duże modele językowe (LLM), by automatyzować i udoskonalać swoje ataki. Korzystają z ogólnodostępnych usług AI, ale również ze zmodyfikowanych modeli, w tym tzw. wersji odblokowanych (ang. jailbroken). Dzięki tym narzędziom cyberprzestępcy mogą tworzyć wiarygodne kampanie phishingowe i generować zaawansowany złośliwy kod. Eksperci twierdzą, że istnieje wiele „nieocenzurowanych” modeli AI, które wspierają cyberprzestępców. Wystarczy wskazać na systemy Ollama czy WhiteRabbitNeo. A niektórzy cyberprzestępcy poszli o krok dalej, tworząc własne modele LLM, które aktywnie promują w darknecie. Potrafią one samodzielnie generować złośliwe oprogramowanie – w tym ransomware, trojany zdalnego dostępu (RAT), narzędzia do niszczenia danych, czy różnego rodzaju skrypty.
Ponadto służą one do tworzenia treści takich jak wiadomości phishingowe, fałszywe strony internetowe, pliki konfiguracyjne, a także do weryfikacji skradzionych danych kart płatniczych, skanowania stron i kodu w poszukiwaniu luk oraz opracowywania nowych strategii przestępczych. Wśród znanych złośliwych aplikacji znajdują się GhostGPT, WormGPT, DarkGPT, DarkestGPT i FraudGPT.
– Wraz z rozwojem AI, cyberprzestępcy będą wykorzystywać LLM-y, aby usprawnić swoje procesy, tworzyć narzędzia i skrypty, które mogą być wykorzystane do atakowania użytkowników, oraz generować treści, które łatwiej ominą zabezpieczenia – komentuje Jaeson Schultz z Cisco Talos.
Jak wyjaśnia, choć ta nowa technologia niekoniecznie wyposaży cyberprzestępców w zupełnie nową broń, to będzie działać jako tzw. multiplikator. – Będzie wzmacniać i udoskonalać znane techniki ataku – ostrzega.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Smartfony i systemy mobilnych płatności trafiły na celownik cyberprzestępców. Powód jest oczywisty – wszyscy korzystają z tych urządzeń, łączą się za ich pośrednictwem z internetem, a do tego nie zabezpieczają ich w odpowiedni sposób. Dla hakerów to łakomy kąsek tym bardziej, że za pośrednictwem telefonów dokonujemy również płatności. Eksperci przestrzegają: skala problemu jest olbrzymia.
Kontrowersje wokół wydatkowania środków z KPO dla branży HoReCa wstrząsnęły opinią publiczną. Wołodymyr Zełenski...
Czekamy na pojawienie się ostatecznej koncepcji systemu bezpiecznej łączności MSWiA i Exatela i mamy nadzieję, ż...
Trwają prace nad założeniami do polskiej polityki kwantowej. Dokument jest na etapie wewnętrznych konsultacji, a...
Administracja Trumpa chce zmusić producentów leków do podniesienia cen w Europie i innych regionach świata, co m...
Koncern Stellantis ostrzega, że bez złagodzenia wymogów emisji, będzie musiał ograniczyć sprzedaż samochodów spa...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas