– Urządzenia mobilne, choć potężne i wszechstronne, nie są odporne na zagrożenia cybernetyczne. W tych urządzeniach mogą pojawić się luki, które cyberprzestępcy wykorzystują w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu, kradzieży poufnych informacji lub zainfekowania ich złośliwym oprogramowaniem. Zrozumienie tych luk jest niezbędne, aby się chronić – przekonuje Wojciech Głażewski.

Jak haker dostaje się do smartfona

W 2025 r. ponad 70 proc. wszystkich płatności detalicznych w Polsce będą stanowić transakcje bezgotówkowe. Polacy pokochali płatności kartami płatniczymi (41 proc.) oraz za pomocą telefonu, zegarka lub biżuterii z funkcją NFC (18 proc.), dlatego urządzenia mobilne i aplikacje płatnicze stały się celem hakerów. Według danych Check Point, większość Polaków nie zabezpiecza jednak swoich smartfonów, choć ponad połowa z nich doświadczyła ataku, a co piąty użytkownik doświadczył kradzieży danych. Problem w tym, że większość użytkowników nie wie, że już została zhakowana. Wojciech Głażewski zauważa, że cyberprzestępcy próbują atakować wirusami i złośliwym oprogramowaniem, bo zdają sobie sprawę, że nie chronimy tych sprzętów w należyty sposób. – Zabezpieczenie smartfonów stanowi kolejny, ważny etap rozwoju tzw. ery Personal Cyber Security – podkreśla.

Najnowsze badania firmy Samsung, przeprowadzone wśród Europejczyków (lipiec 2025 r.), wykazały, że aż 36 proc. młodych użytkowników nigdy nie zastanawia się nad bezpieczeństwem swoich urządzeń. To niepokojące. Tym bardziej że wektorów ataku na te urządzenia może być wiele. Specjaliści z Fortinet ostrzegają np. przed publicznymi hotspotami dostępnymi na lotniskach czy dworcach kolejowych, które są łatwym celem dla cyberprzestępców. Ci mogą za ich pomocą wykradać m.in. dane logowania do serwisów społecznościowych czy banku. Niebezpieczne mogą być również powszechnie dostępne porty ładowania, np. USB. Cyberprzestępcy podmieniają je bowiem na własne i wykradają w ten sposób dane użytkowników. Warto również uważać na coraz częściej pojawiające się w przestrzeni publicznej kody QR – te mogą przekierowywać do fałszywych, podstawionych przez cyberprzestępców stron.

– W przypadku cyberataku najważniejsza jest szybka reakcja. Niezwłocznie należy zmienić hasła do zainfekowanych aplikacji i programów czy kont. Bardzo ważne jest również zabezpieczenie bankowości i zgłoszenie incydentu, aby zapobiec utracie środków finansowych. Ale aby móc szybko zareagować, trzeba o ataku wiedzieć, dlatego sprawdzajmy regularnie swoje maile i konta bankowe pod kątem podejrzanych aktywności – radzi Robert Dąbrowski, szef zespołu inżynierów w firmie Fortinet w Polsce.

Jak AI pomaga cyberprzestępcom?

Wraz z rozwojem systemów sztucznej inteligencji, skuteczność działań hakerów wyraźnie rośnie. Zespół Cisco Talos potwierdza: cyberprzestępcy coraz chętniej sięgają po duże modele językowe (LLM), by automatyzować i udoskonalać swoje ataki. Korzystają z ogólnodostępnych usług AI, ale również ze zmodyfikowanych modeli, w tym tzw. wersji odblokowanych (ang. jailbroken). Dzięki tym narzędziom cyberprzestępcy mogą tworzyć wiarygodne kampanie phishingowe i generować zaawansowany złośliwy kod. Eksperci twierdzą, że istnieje wiele „nieocenzurowanych” modeli AI, które wspierają cyberprzestępców. Wystarczy wskazać na systemy Ollama czy WhiteRabbitNeo. A niektórzy cyberprzestępcy poszli o krok dalej, tworząc własne modele LLM, które aktywnie promują w darknecie. Potrafią one samodzielnie generować złośliwe oprogramowanie – w tym ransomware, trojany zdalnego dostępu (RAT), narzędzia do niszczenia danych, czy różnego rodzaju skrypty.