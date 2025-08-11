Rusza kwantowa rewolucja w Polsce

Aktualizacja: 11.08.2025 07:31 Publikacja: 11.08.2025 05:02
W tym roku Polska uruchomiła w Poznaniu komputer kwantowy oparty na tzw. technologii spułapkowanych jonów – PIAST-Q. Wesprze badania nad kwantową optymalizacją, materiałoznawstwem, chemią i uczeniem maszynowym
Rok 2025 jest dla Polski przełomowy, jeśli chodzi o technologie kwantowe. W czerwcu uruchomiono komputer PIAST-Q. – To przełom dla nauki, przemysłu i administracji publicznej. Dzięki temu projektowi Polska dołączyła do liderów technologii kwantowych w Europie – ocenia resort cyfryzacji. W odpowiedzi na nasze pytania informuje, że trwają prace nad założeniami do polskiej polityki kwantowej. Dokument jest na etapie wewnętrznych konsultacji, a jego publikacja planowana jest w sierpniu.
Komputer będzie mógł być używany w takich obszarach jak kwantowa optymalizacja, chemia, materiałoznawstwo czy kwantowe uczenie maszynowe. Lista dziedzin, w których komputery kwantowe są pomocne, jest długa. Mowa m.in. o prognozowaniu pogody, energetyce czy medycynie (symulowanie zachowania cząsteczek pomaga w projektowaniu nowych leków). Technologie kwantowe mają również duży potencjał w zakresie łączności i kryptografii.
Na zagranicznych giełdach spółki kwantowe cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów (więcej w ramce poniżej). Na polskim rynku również znajdziemy kilka firm z tej dziedziny.
W "kwantowym" gronie jest m.in. Creotech Instruments. Trwają prace nad wydzieleniem działalności kwantowej do nowo utworzonej spółki Creotech Quantum. – To skomplikowany i czasochłonny proces, jednak postępuje on zgodnie z przyjętym harmonogramem. Uważam, że plan debiutu Creotech Quantum na głównym rynku GPW w I lub II kwartale 2026 r. jest jak najbardziej realny – mówi dr Anna Kamińska, prezes Creotech Quantum.
W ramach segmentu kwantowego spółka rozwija kilka kluczowych linii produktowych, w tym: systemy kwantowej dystrybucji kluczy (QKD), komponenty do komputerów kwantowych, systemy synchronizacji czasu w technologii White Rabbit oraz wysokoczułe, szybkie kamery.
– Te ostatnie znajdują zastosowanie zarówno w monitorowaniu pracy procesorów kwantowych, jak i w klasycznej astronomii oraz obserwacji obiektów bliskich Ziemi, takich jak kosmiczne śmieci – informuje Kamińska. Dodaje, że, z kolei, w obszarze QKD, w ramach projektu eCAUSIS, spółka pracuje nad autorskim rozwiązaniem, którego rynkową premierę planuje na początek 2026 r. Równocześnie bierze udział w budowie i integracji dwóch komputerów kwantowych.
Wśród kwantowych spółek na GPW mamy też QNA Technology, która koncentruje się na komercjalizacji technologii produkcji niebieskich kropek kwantowych, czyli brakującego ogniwa dla rozwoju najnowszej generacji wyświetlaczy QDEL, które są typowane jako rozwiązanie, które zacznie stopniowo wypierać LCD i OLED z rynku.
– Nasza firma rozwija unikalną na skalę światową technologię syntezy emiterów – kropek kwantowych, które są niezbędne do rozwoju tego rodzaju technologii, co stanowi o ich strategicznym znaczeniu gospodarczym. Nasze kropki chcemy produkować w Polsce, dlatego zbudowaliśmy i zwalidowaliśmy już pilotażową linię produkcyjną, a obecnie jesteśmy na etapie dostosowywania produktu do specyficznych wymagań poszczególnych klientów – zapowiada dr Artur Podhorodecki, założyciel i prezes QNA Technology. Dodaje, że rynek, o który QNA walczy, będzie olbrzymi i szybko rosnący, a na całym świecie, łącznie z polską firmą, są jedynie trzy podmioty pracujące nad uruchomieniem komercyjnych dostaw niebieskich kropek kwantowych.
Wyświetlacze są także klasyfikowane przez coraz większą liczbę krajów jako produkt strategiczny ze względu na ich powszechność w większości otaczających nas urządzeń (w tym z infrastruktur krytycznych) oraz ich produkcję głównie w Azji (Chiny).
Zarząd QNA podkreśla, że branża wyświetlaczy, choć niewątpliwie olbrzymia, stanowi dla spółki jedynie początek drogi. Niebieskie kropki kwantowe można wykorzystać w wielu innych obszarach jak komunikacja optyczna, fotonika, fotowoltaika, oświetlenie, obrazowanie medyczne czy zabezpieczenia antypodróbkowe.
– Wizja naszej spółki to nie tylko niebieskie kropki kwantowe. Potem przyjdzie czas na opracowanie i komercjalizację kolejnego materiału – sygnalizuje prezes. Dodaje, że tzw. koloidalne kropki kwantowe rozwijane przez QNA Technology znajdują coraz szersze zastosowanie także w rozwijającym się ekosystemie technologii kwantowych. Mogą działać jako źródła pojedynczych fotonów w systemach superszyfrowanej komunikacji QKD, nad którą pracują dziś między innymi duzi operatorzy telekomunikacyjni i sektor finansowy. Inne zastosowanie to elementy fotoniczne przyszłych chipów kwantowych, w których emitują stabilne impulsy świetlne w temperaturze pokojowej, co istotnie obniża koszty takich rozwiązań.
