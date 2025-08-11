Rusza kwantowa rewolucja w Polsce

Rok 2025 jest dla Polski przełomowy, jeśli chodzi o technologie kwantowe. W czerwcu uruchomiono komputer PIAST-Q. – To przełom dla nauki, przemysłu i administracji publicznej. Dzięki temu projektowi Polska dołączyła do liderów technologii kwantowych w Europie – ocenia resort cyfryzacji. W odpowiedzi na nasze pytania informuje, że trwają prace nad założeniami do polskiej polityki kwantowej. Dokument jest na etapie wewnętrznych konsultacji, a jego publikacja planowana jest w sierpniu.

Komputer będzie mógł być używany w takich obszarach jak kwantowa optymalizacja, chemia, materiałoznawstwo czy kwantowe uczenie maszynowe. Lista dziedzin, w których komputery kwantowe są pomocne, jest długa. Mowa m.in. o prognozowaniu pogody, energetyce czy medycynie (symulowanie zachowania cząsteczek pomaga w projektowaniu nowych leków). Technologie kwantowe mają również duży potencjał w zakresie łączności i kryptografii.

Na zagranicznych giełdach spółki kwantowe cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów (więcej w ramce poniżej). Na polskim rynku również znajdziemy kilka firm z tej dziedziny.

Creotech dzieli biznes

W "kwantowym" gronie jest m.in. Creotech Instruments. Trwają prace nad wydzieleniem działalności kwantowej do nowo utworzonej spółki Creotech Quantum. – To skomplikowany i czasochłonny proces, jednak postępuje on zgodnie z przyjętym harmonogramem. Uważam, że plan debiutu Creotech Quantum na głównym rynku GPW w I lub II kwartale 2026 r. jest jak najbardziej realny – mówi dr Anna Kamińska, prezes Creotech Quantum.

W ramach segmentu kwantowego spółka rozwija kilka kluczowych linii produktowych, w tym: systemy kwantowej dystrybucji kluczy (QKD), komponenty do komputerów kwantowych, systemy synchronizacji czasu w technologii White Rabbit oraz wysokoczułe, szybkie kamery.