W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes" między innymi:

Ceny mieszkań w Polsce spadają.

Rynek mieszkaniowy w największych polskich miastach stabilizuje się, a średnie ceny ofertowe w Warszawie to około 18 tys. zł za mkw., w Krakowie 16,5 tys., a we Wrocławiu 14,5 tys. zł. Eksperci podkreślają, że ceny transakcyjne są dziś nawet kilkanaście proc. niższe od ofertowych. Rekordowa liczba 63 tys. mieszkań w ofercie na 7 największych rynkach oraz rosnąca podaż sprawiają, że wzrost cen po wakacjach jest mało prawdopodobny, nawet przy ewentualnej obniżce stóp procentowych.

Trump zgadza się na eksport chipów AI do Chin

Prezydent Donald Trump potwierdził, że USA rozpoczęły proces przyznawania licencji na eksport chipów AI do Chin. W zamian Nvidia i AMD mają przekazywać 15 proc. przychodów do budżetu USA. Trump rozważa też eksport okrojonej wersji chipów Nvidia Blackwell. Umowa może przynieść USA nawet 2 mld dol.

Prezydent przeciw wiatrakom – zapowiada weto

Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego zapowiedział weto wobec ustawy wiatrakowej, liberalizującej zasady inwestycji w farmy wiatrowe oraz zamrażającej ceny prądu. Nowy projekt ma przedstawić sam prezydent, a rząd planuje ustawę o bezpieczeństwie energetycznym z zapisami o mrożeniu cen energii do końca roku.

Linie lotnicze wycofują się z Niemiec

Niemieckie stowarzyszenie lotnicze alarmuje, że liczba samolotów stacjonujących w tamtejszych portach spadła z 190 w 2019 roku do 130 obecnie. Przyczyną są rosnące koszty nakładane przez rząd federalny, które w ciągu pięciu lat niemal się podwoiły.

