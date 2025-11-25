Aktualizacja: 25.11.2025 19:38 Publikacja: 25.11.2025 19:01
Jakie są najważniejsze obszary kształcenia i badań pana katedry?
Główną działalnością dydaktyczną jest kształcenie studentów w projektowaniu układów scalonych. Uczymy także, jak zaprojektować systemy zbudowane z ich wykorzystaniem oraz układy programowalne, a następnie jak zbudować cały komputer wewnątrz układu scalonego (System on Chip) oraz stworzyć oprogramowanie do niego. Działalność naukowa także jest związana z projektowaniem układów scalonych. Wraz z moimi pracownikami projektujemy układy, badamy nowe rozwiązania. Rocznie średnio wychodzi od nas jeden układ scalony do produkcji, do celów badawczych. Zajmujemy się także optymalizacją, m.in. optymalizacją matematyczną oraz projektowaniem i optymalizacją anten dla wysokich częstotliwości.
Politechnika Gdańska jest częścią ekosystemu tworzonego przez Invest in Pomerania dla przyciągania inwestycji półprzewodnikowych do Polski. Jak wygląda wasza współpraca z tą organizacją?
Z Invest in Pomerania współpracuje nam się bardzo dobrze. Mają profesjonalny zespół, który od początku zwrócił moją uwagę, dlatego postanowiłem, że zainwestuję mój czas, żeby pomóc im, a przez to naszemu regionowi i pośrednio też całej Polsce, aby przyciągnąć do nas ciekawe inwestycje. Uczymy studentów, jak projektować układy scalone, w Gdańsku jest dużo firm, które się tym zajmują, natomiast nie mamy produkcji, nie mamy fabryk półprzewodników. Dlatego Invest in Pomerania stara się przyciągnąć inwestorów. A ja swoją obecnością staram się potwierdzić, że na Pomorzu jest uniwersytet, gdzie kształcimy w tym kierunku, ale chcielibyśmy mieć pełne kompetencje na Pomorzu, nie tylko projektowe, ale również produkcyjne.
Współpracujecie także z biznesem, czyli jest także przełożenie dydaktyki na praktykę.
Rzeczywiście. Z jednej strony firmy zwracają się do nas o przygotowanie im dobrze wykształconych studentów, z drugiej my również z nimi współpracujemy, żeby te funkcje spełniać jak najlepiej. Na przykład układamy programy studiów wspólnie z firmami Intel czy Synopsys. To dwie globalne firmy, które mają swoje oddziały w Gdańsku. Synopsys zajmuje się tylko projektowaniem układów scalonych, Intel robi także dużo innych rzeczy. Ostatnio po rozmowach z tymi firmami o tym, co jest im potrzebne, zmieniliśmy cały program nauczania. W tej chwili te zmiany są wdrażane. Regularnie zapraszamy także przedstawicieli firm na wykłady, żeby studenci zobaczyli, że to, czego ich uczymy na zajęciach, ma sens. Ludzie z biznesu mówią, co robią, a studenci widzą, że rzeczywiście wykorzystują przy tym to, o czym profesor mówił na wykładzie. Przy czym takie wykłady wnoszą nieco inne, praktyczne podejście i generalnie utwierdzają młodych ludzi w tym, że to, czego ich uczymy, nie jest wyłącznie teorią, lecz konkretnymi umiejętnościami, które potem wykorzystuje się w pracy. Mamy również wspólne laboratorium z Intelem. Stworzyliśmy ostatnio wspólnie nowe ćwiczenia laboratoryjne.
Jednak żeby przyciągnąć wspomnianych przez pana inwestorów związanych z produkcją, trzeba mieć dla nich konkretną propozycję. Z tego, co wiem, Politechnika Gdańska, ale też inne uczelnie, razem z Invest in Pomerania pracują nad taką kompleksową ofertą dla sektora półprzewodnikowego. Jak wygląda jej koncepcja i jakie obszary obejmuje?
Naszą główną ofertą są dobrze wykształceni studenci, bo głównie tego potrzebują firmy, które do nas przychodzą. Mamy wszystko, co jest potrzebne do wykształcenia talentów w obszarze układów scalonych i oprogramowania. Mamy doświadczonych pracowników, którzy, jak mówiłem, nie tylko teoretycznie, ale również praktycznie realizują te układy i wysyłają do produkcji. Umiemy to robić i umiemy tego nauczać. Jesteśmy także otwarci na współpracę naukową z partnerami, aby tworzyć konsorcja w celu realizacji projektów.
Kompetencji oczekiwanych przez potencjalnych inwestorów jest znacznie więcej. Czy pana zdaniem Pomorze ma potencjał talentów do budowy pełnego ekosystemu, a nie tylko projektowania układów?
Jesteśmy dopiero na początku drogi. Nie mamy więc jeszcze kompetencji w budowaniu fabryk półprzewodnikowych. Ale jeśli będzie inwestor, który zdecyduje się wybudować tutaj taki zakład, to będziemy stopniowo uzupełniać kadry tej fabryki ludźmi wykształconymi u nas.
