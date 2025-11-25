W Monachium zakończyło się SEMICON Europa 2025 – największe spotkanie europejskiej branży półprzewodników. Tegoroczna edycja zbiegła się z 50-leciem SEMICON Europa, europejskiej części SEMI – które, jak siebie określa, jest „neutralnym branżowo i krajowo, globalnym stowarzyszeniem łączącym 1,5 mln specjalistów z całego łańcucha projektowania i produkcji półprzewodników oraz elektroniki”.

Choć nasze firmy i instytucje były już na targach SEMICON Europa, to w tym roku Polska po raz pierwszy miała na wydarzeniu pawilon narodowy. Dzięki temu wiodące europejskie targi sektora półprzewodników – których organizatorzy spodziewali się nawet 70 tys. odwiedzających związanych z zaawansowaną elektroniką, automatyką i produkcją – stały się miejscem mocnej prezentacji potencjału polskiego ekosystemu technologicznego. Wśród wystawców i uczestników wydarzenia, połączonego z Productroniką, poświęconą zaawansowanej produkcji elektroniki, byli globalni liderzy branży, reprezentujący wszystkie etapy łańcucha dostaw – od projektowania i rozwoju oprogramowania po finalną produkcję układów scalonych.

Półprzewodniki są jednym z kluczowych sektorów, na których koncentrują się działania promocyjne Polski w zakresie inwestycji. Dlatego w Monachium swoją ofertę i kompetencje prezentowało ok. 30 firm i instytucji z całego kraju. Organizatorem polskiego pawilonu była Invest in Pomerania, która ma szczególne ambicje dotyczące budowy na Pomorzu kompletnego ekosystemu dla półprzewodników.

– Wśród firm, które przyjechały z nami na targi, są m.in.: Vigo Photonics, Grifin Electronics, SemiQa, Fluence, Nanores, C-MAC, Chip Craft, Sii, MEP i Jabil. To szeroki przekrój łańcucha dostaw – od IC design i software’u, przez technologie laserowe, detektory podczerwieni, materiały monokrystaliczne, aż po moduły konstrukcyjne i produkcję elektroniki – powiedział Dawid Kwiatkowski, koordynujący działania Invest in Pomerania na SEMICON Europa 2025.

– Są z nami także profesorowie z Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Wspólnie zbudowaliśmy kompleksową ofertę uczelni dla branży – zarówno dla firm, jak i instytutów badawczych. Obejmuje ona praktyki studenckie, wymiany kadr, wykłady gościnne, a przede wszystkim projekty B+R. To realna współpraca, która ma wspierać rozwój ekosystemu na Pomorzu – dodaje Dawid Kwiatkowski.

Jak podkreślają przedstawiciele Invest in Pomerania, Pomorze jest dziś najważniejszą w Polsce lokalizacją dla rozwoju branży. Potwierdzają to jedyne w ostatnim czasie bezpośrednie inwestycje zagraniczne w tym sektorze, zrealizowane właśnie w północnej Polsce. W ostatnich 12 miesiącach w Trójmieście zainwestowały SK hynix, globalny lider w produkcji pamięci, który otworzył w Gdańsku centrum B+R, MEP OSM Solutions, producent prefabrykowanych modułów konstrukcyjnych i systemów infrastruktury OSM dla fabryk półprzewodników i centrów danych, i Openchip, firma fablessowa zajmująca się projektowaniem i integracją układów scalonych. Ta ostatnia zainwestowała na Pomorzu niedawno, a już rozwija działalność. Podczas branżowego koktajlu, zorganizowanego w Monachium przez Invest in Pomerania, ogłosiła rozszerzenie współpracy z japońskim koncernem NEC.

Przedstawiciele Invest in Pomerania zaznaczają, że dzisiejsza pozycja regionu to efekt konsekwentnie realizowanej strategii pozyskiwania inwestycji, opartej m.in. na analizie przygotowanej przez Bank Światowy. To właśnie w niej półprzewodniki zostały wskazane jako jeden z kluczowych dla rozwoju Pomorza sektorów.

Działania te są w branży zauważane i doceniane. – Invest in Pomerania dołączyła do SEMI trzy lata temu i od tego czasu bardzo aktywnie promuje nie tylko Pomorze, ale i całą Polskę w globalnej społeczności firm półprzewodnikowych. Efekty są widoczne: w marcu w Trójmieście zorganizowaliśmy Industry Strategy Symposium – jedno z najważniejszych wydarzeń w branży. W przyszłym roku znów wracamy z nim do Sopotu. Z kolei podczas SEMICON Europa Invest in Pomerania koordynowała promocję całego kraju – po raz pierwszy w historii na tym wydarzeniu powstał polski pawilon. To świetny przykład, jak regionalna inicjatywa może działać na poziomie międzynarodowym i osiągać realne rezultaty – zwraca uwagę Laith Altimime, prezes SEMI Europe.

Oprócz organizacji stoiska targowego Invest in Pomerania była głównym partnerem Executive Forum, podczas którego wspólnie z partnerami z Drezna analizowano możliwości powtórzenia właśnie na Pomorzu sukcesu Saksonii w produkcji front-end dla sektora półprzewodników.

Partnerem Relacji z SEMICON EUROPA 2025 jest Agencja Rozwoju Pomorza, Koordynująca Projekt Invest In Pomerania