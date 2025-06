„Budżetowe piekło istnieje”

Dług publiczny Polski szybko pęcznieje, z 49,5 proc. PKB w 2023 r. do 55,3 proc. w 2024 r., a prognozy Ministerstwa Finansów zakładają wzrost w okolice 58 proc. w tym roku. Autorzy raportu powołują się też na prognozy Komisji Europejskiej, zakładające, że do 2035 r. może sięgnąć nawet około 95 proc. PKB. Założenia tego scenariusza są wprawdzie pesymistyczne (m.in. niski realny wzrost gospodarczy około 2 proc., utrzymanie pierwotnego deficytu strukturalnego na poziomie około 3 proc. PKB, stabilizacja kosztu długu na poziomie 4 proc. PKB rocznie), niemniej można je traktować jako pewien kierunek w przypadku braku wystarczającego wysiłku konsolidacyjnego czy efektu negatywnych szoków gospodarczych. Po raz pierwszy od wejścia do UE Komisja Europejska klasyfikuje nas w grupie krajów o wysokim ryzyku fiskalnym w perspektywie dekady.

– Hasło „pieniędzy nie ma i nie będzie”, tak eksponowane przez niektórych polityków, zostało zamienione na „pieniądze są i będą, piekła nie ma”. A budżetowe piekło jednak istnieje – ostrzega dr Dudek i przypomina, co spotkało w 2022 r. rząd Liz Truss w Wielkiej Brytanii po zapowiedzi obniżek podatków o ponad 1 proc. PKB. Wówczas w ciągu kilku dni rentowności brytyjskich obligacji wzrosły o 120 pkt baz. Wywołało to szok, interwencję Banku Anglii i upadek rządu. – To może się skończyć przesileniem jak w Wielkiej Brytanii albo sytuacją, w której nie będzie miejsca na dobrej jakości usługi publiczne – ostrzega w polskim kontekście dr Dudek. – Skończymy wtedy z – użyję mocnego słowa – dziadowskimi usługami publicznymi w porównaniu z innymi krajami. Będziemy wydawać bardzo dużo, a efektów nie będzie widać. Potem trzeba będzie jeszcze dokładać i zabierać więcej, żeby system podatkowy to sfinansował – uważa.

Hasło „pieniędzy nie ma i nie będzie” zostało zamienione na „pieniądze są i będą, piekła nie ma”. A budżetowe piekło jednak istnieje dr Sławomir Dudek, prezes i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych

Klauzula wyjścia jak wyjęcie baterii

Jedną z ważnych, choć niejedyną, przyczyn rosnącego deficytu są wysokie wydatki obronne. Unijne przepisy rzucają krajom członkowskim swego rodzaju koło ratunkowe: możliwe jest odchylenie od ścieżki konsolidacji w związku z tymi wydatkami nawet o 1,5 proc. PKB (klauzula wyjścia). Ale, jak wyjaśnia dr Sławomir Dudek, to tylko rozwiązanie tymczasowe, dające krótkoterminową elastyczność.

– To jak wyjęcie baterii z wagi – przez kilka lat nie ważymy się, a potem nagle wkładamy baterię z powrotem i stajemy na wagę. Oczywiście wszystkie parametry będą wtedy gorsze – przekonuje obrazowo. – Musimy zacząć konsolidację, a wszystko to odkładamy na później – nawołuje.