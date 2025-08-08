Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy „PIT-Zero dla Rodzin” podczas piątkowego spotkania z mieszkańcami Kolbuszowej. Propozycja zakłada zwolnienie z podatku dochodowego rodziców dwojga i więcej dzieci do progu podatkowego do 140 tys. rocznie na małżonka, czyli do 280 tys. złotych łącznego dochodu.

Jakie ulgi podatkowe dla rodzin proponuje prezydent

Ulgi podatkowe dla rodzin to jedna z obietnic wyborczych Karol Nawrockiego, złożonych w ramach „Planu 21”. Zwolnieni z podatku będą rodzice dzieci do 18. roku życia, a w przypadku, gdy dziecko się nadal uczy – do 25. roku życia. Na stronach Kancelarii Prezydenta podano, że szacunkowo w portfelu przeciętnej polskiej rodziny może zostać średnio 1 000 zł miesięcznie. Ulga będzie obowiązywała w pierwszym progu podatkowym.

W piątek prezydent podkreślał, że Polska jest objęta ogromnym kryzysem demograficznym (co nie jest winą jednej czy drugiej partii, ale ideologii liberalno-prawicowych). W takiej sytuacji Polacy muszą mieć świadomość, że państwo robi wszystko, by rodzinom żyło się jak najlepiej.

Jednocześnie Karol Nawrocki zapowiedział, że w poniedziałek skieruje do Sejmu projekt kolejnej ustawy – podniesienia progu podatkowego w PIT z obecnych 120 tys. zł do 140 tys. zł. – Ambitnych ludzi, którzy zarabiają i chcą zarabiać nieco więcej niż 120 tys. zł, nie należy wrzucać do jednego worka z milionerami – wyjaśniał prezydent.