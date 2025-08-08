Aktualizacja: 08.08.2025 19:16 Publikacja: 08.08.2025 19:06
Karol Nawrocki przemawia podczas spotkania z mieszkańcami w Kolbuszowej
Foto: PAP/Wojtek Jargiło
Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy „PIT-Zero dla Rodzin” podczas piątkowego spotkania z mieszkańcami Kolbuszowej. Propozycja zakłada zwolnienie z podatku dochodowego rodziców dwojga i więcej dzieci do progu podatkowego do 140 tys. rocznie na małżonka, czyli do 280 tys. złotych łącznego dochodu.
Ulgi podatkowe dla rodzin to jedna z obietnic wyborczych Karol Nawrockiego, złożonych w ramach „Planu 21”. Zwolnieni z podatku będą rodzice dzieci do 18. roku życia, a w przypadku, gdy dziecko się nadal uczy – do 25. roku życia. Na stronach Kancelarii Prezydenta podano, że szacunkowo w portfelu przeciętnej polskiej rodziny może zostać średnio 1 000 zł miesięcznie. Ulga będzie obowiązywała w pierwszym progu podatkowym.
W piątek prezydent podkreślał, że Polska jest objęta ogromnym kryzysem demograficznym (co nie jest winą jednej czy drugiej partii, ale ideologii liberalno-prawicowych). W takiej sytuacji Polacy muszą mieć świadomość, że państwo robi wszystko, by rodzinom żyło się jak najlepiej.
Jednocześnie Karol Nawrocki zapowiedział, że w poniedziałek skieruje do Sejmu projekt kolejnej ustawy – podniesienia progu podatkowego w PIT z obecnych 120 tys. zł do 140 tys. zł. – Ambitnych ludzi, którzy zarabiają i chcą zarabiać nieco więcej niż 120 tys. zł, nie należy wrzucać do jednego worka z milionerami – wyjaśniał prezydent.
Podczas spotkania z wyborcami prezydent odniósł się też do pytań, jak można sfinansować jego propozycje podatkowe. Zapowiedział przedstawienie „pancerza budżetowego”, który ma uszczelnić system podatkowy i poprawić efektywność w ściąganiu podatków VAT i CIT, które zdaniem prezydenta nie są „płacone tak jak należy” przez zagraniczne korporacje.
Na razie dokładne oszacowania kosztów zerowego PIT dla rodzin nie są znane. Janusz Kowalski z PiS powiedział podczas rozmowy w Telewizji Republika, że program ten może kosztować 20-22 mld zł, wcześniej wśród polityków PiS krążyła kwota 13 mld zł. Z kolei wedle wyliczeń resortu finansów może chodzić o ok. 29 mld zł.
