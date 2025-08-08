Rzeczpospolita
Zerowy PIT dla rodzin: prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy

Zwolnienie z PIT dla rodziców z dwójką i więcej dzieci to pierwsza propozycji podatkowych nowego prezydenta, która ma trafić do Sejmu. W poniedziałek podpisany ma być projekt podniesienie drugiego progu w PIT.

Publikacja: 08.08.2025 19:06

Karol Nawrocki przemawia podczas spotkania z mieszkańcami w Kolbuszowej

Foto: PAP/Wojtek Jargiło

Anna Cieślak-Wróblewska

Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy „PIT-Zero dla Rodzin” podczas piątkowego spotkania z mieszkańcami Kolbuszowej. Propozycja zakłada zwolnienie z podatku dochodowego rodziców dwojga i więcej dzieci do progu podatkowego do 140 tys. rocznie na małżonka, czyli do 280 tys. złotych łącznego dochodu.

Jakie ulgi podatkowe dla rodzin proponuje prezydent

Ulgi podatkowe dla rodzin to jedna z obietnic wyborczych Karol Nawrockiego, złożonych w ramach „Planu 21”. Zwolnieni z podatku będą rodzice dzieci do 18. roku życia, a w przypadku, gdy dziecko się nadal uczy – do 25. roku życia. Na stronach Kancelarii Prezydenta podano, że szacunkowo w portfelu przeciętnej polskiej rodziny może zostać średnio 1 000 zł miesięcznie. Ulga będzie obowiązywała w pierwszym progu podatkowym.

W piątek prezydent podkreślał, że Polska jest objęta ogromnym kryzysem demograficznym (co nie jest winą jednej czy drugiej partii, ale ideologii liberalno-prawicowych). W takiej sytuacji Polacy muszą mieć świadomość, że państwo robi wszystko, by rodzinom żyło się jak najlepiej.

Jednocześnie Karol Nawrocki zapowiedział, że w poniedziałek skieruje do Sejmu projekt kolejnej ustawy – podniesienia progu podatkowego w PIT z obecnych 120 tys. zł do 140 tys. zł. – Ambitnych ludzi, którzy zarabiają i chcą zarabiać nieco więcej niż 120 tys. zł, nie należy wrzucać do jednego worka z milionerami – wyjaśniał prezydent.

Reklama
Reklama

Jak sfinansować kosztowne ulgi podatkowe

Podczas spotkania z wyborcami prezydent odniósł się też do pytań, jak można sfinansować jego propozycje podatkowe. Zapowiedział przedstawienie „pancerza budżetowego”, który ma uszczelnić system podatkowy i poprawić efektywność w ściąganiu podatków VAT i CIT, które zdaniem prezydenta nie są „płacone tak jak należy” przez zagraniczne korporacje.

Na razie dokładne oszacowania kosztów zerowego PIT dla rodzin nie są znane. Janusz Kowalski z PiS powiedział podczas rozmowy w Telewizji Republika, że program ten może kosztować 20-22 mld zł, wcześniej wśród polityków PiS krążyła kwota 13 mld zł. Z kolei wedle wyliczeń resortu finansów może chodzić o ok. 29 mld zł.

