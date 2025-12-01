Aktualizacja: 01.12.2025 18:02 Publikacja: 01.12.2025 16:59
Świąteczna paczka dla pracownika nie jest częścią jego wynagrodzenia za pracę, tylko klasyczną darowizną – podkreślają firmy we wnioskach o interpretacje. Dlaczego im na tym zależy?
– Ze względów podatkowych. Paczka będąca elementem wynagrodzenia pracownika stanowi bowiem jego przychód. Jeśli została sfinansowana ze środków obrotowych, to od tego przychodu trzeba potrącić zaliczkę na PIT, a także składki ZUS. Pracodawca musi więc wypełnić obowiązki płatnika. A potem tłumaczyć zaskoczonemu pracownikowi, dlaczego dostał na rękę mniej niż zwykle (bo daniny od prezentu zmniejszą podstawową pensję) – mówi dr Jacek Drosik, adwokat i doradca podatkowy.
Zupełnie inaczej jest z darowiznami. Są one rozliczane na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wynika z niej, że prezenty do 5 733 zł (tyle wynosi tzw. kwota wolna w trzeciej grupie) są nieopodatkowane. Trzeba tylko pamiętać o obowiązku ich sumowania. Jeśli dostaliśmy darowiznę w 2025 r. musimy doliczyć ją do otrzymanych od tego samego darczyńcy w latach 2020-2024.
– Świąteczne paczki z reguły nie przekraczają kwoty wolnej, obdarowany nie musi więc płacić od darowizny podatku. A pracodawca nie musi wypełniać uciążliwych obowiązków płatnika – wskazuje Jacek Drosik.
Co na to fiskus? Spójrzmy na ostatnią interpretację. Wystąpiła o nią spółka z o.o., która z okazji Świąt Bożego Narodzenia chce dać paczki pracownikom mającym dzieci. Zostaną sfinansowane ze środków obrotowych, będą w nich słodycze, soki i przekąski. Wartość paczki nie przekroczy 1 tys. zł.
Jak rozliczyć prezenty? Spółka podkreśla, że paczki nie stanowią formy gratyfikacji za wykonywaną pracę (regulamin wynagradzania nic o nich nie mówi). Nie zależą też od zaangażowania pracownika. Zdaniem spółki, świąteczne paczki to klasyczne darowizny. Nie musi więc pełnić funkcji płatnika (czyli potrącać zaliczek na PIT). Natomiast pracownik nie zapłaci podatku od spadków i darowizn (ze względu na wartość prezentu).
Fiskus ze wszystkim się zgodził. Potwierdził, że spółka nie musi doliczać wartości paczek do przychodów pracowników i potrącać od nich zaliczek na PIT. Przyznał też, że prezenty powinny być rozliczone na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn, ale – ze względu na ich wartość – obdarowani nie muszą płacić daniny. Nie muszą też zgłaszać darowizny do urzędu skarbowego (interpretacja nr 0111-KDIB2-2.4015.151.2025.5.DR; 0115-KDIT2.4011.524.2025.4.DT).
Korzystna dla podatników jest też wcześniejsza interpretacja, o którą wystąpiła spółka komandytowa. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przekazuje pracownikom upominki, ale podkreśla, że nie wynika to z umów o pracę, regulaminów wynagradzania czy innych wewnętrznych dokumentów. Prezenty nie są też uzależnione od indywidualnych wyników danego pracownika. Mają po prostu sprawić mu przyjemność.
Fiskus przyznał, że są to darowizny, spółka nie musi więc naliczać przychodu i potrącać zaliczek na PIT (interpretacja nr 0111-KDIB2-3.4015.330.2025.3.AD; 0114-KDIP3-2.4011.819.2025.3.MJ).
– Stanowisko skarbówki jest korzystne dla podatników, pamiętajmy jednak, że granica pomiędzy klasyczną darowizną a elementem wynagrodzenia jest dość cienka. Jeśli upominek stanowi nagrodę za wykonywaną pracę, to nie można uznać, że jest bezinteresowny – wskazuje Jacek Drosik.
Darowizny mają też mankamenty. Otóż nie można ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Nie pozwala na to art. 16 ust. 1 pkt. 14 ustawy o CIT oraz art. 23 ust. 1 pkt. 11 ustawy o PIT.
– Pracodawca rozliczy koszty, jeśli prezent jest składnikiem wynagrodzenia. Nie zawsze firmom jednak na tych kosztach zależy, np. wtedy, gdy mają z działalności stratę – mówi Jacek Drosik.
Rozliczenie wygląda inaczej, jeśli świąteczna paczka jest finansowana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (lub funduszu związków zawodowych). Stanowi pracowniczy przychód, można jednak do niego zastosować zwolnienie z podatku – do 1 tys. zł rocznie. Pracodawca nie musi więc potrącać zaliczki na PIT.
– Świadczenia socjalne są też zwolnione ze składek ZUS. I to bez limitu – mówi Piotr Drosik. Dodaje, że odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią koszt uzyskania przychodów pracodawcy.
