Od kiedy nowa kwota wolna od podatku? Ogromne koszty dla budżetu panstwa

Podwyższenie kwoty wolnej do 60 tys. zł to jeden ze najważniejszych pomysłów wyborczych Koalicji Obywatelskiej. Jednak podwyższenie kwoty wolnej jeszcze w tym roku jest nierealne. Można na to liczyć dopiero w 2025 roku.

Reklama

Według wyliczeń ekspertów podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tys. to koszt dla budżetu w wysokości 38,5 mld zł rocznie. Jedak według wyliczeń Ministerstwa Finansów prawdopodobnie będzie on wyższy o prawie 10 mld złotych.

Czytaj więcej Budżet i podatki PiS nawarzył piwa, rząd Tuska musi posprzątać Już wiosną Polska może zostać objęta procedurą nadmiernego deficytu. I choć to nie wina nowej ekipy rządzącej, będzie ona musiała dokonać zacieśnienia fiskalnego.

Z szacunków MF wynika, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł mogłoby w warunkach 2024 r. spowodować zmniejszenie obciążeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o ok. 48 mld zł. Oznaczałoby to bardzo istotny ubytek dochodów budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego - gmin oraz powiatów. Budżet państwa musiałby wyłożyć dodatkowe miliardy złotych, aby zrekompensować samorządom utratę wpływów.

"Szacuje się, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł mogłoby w warunkach 2024 r. spowodować zmniejszenie obciążeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o ok. 48 mld zł" - napisał wiceminister finansów Jarosław Neneman w odpowiedzi na interpelację posła PiS Marcina Porzucka. Wiceminister finansów wyjaśnił też, że wpływy budżetowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego (JST)) wyniosły w 2021 roku - 136,1 mld zł i w 2022 roku - 136,1 mld zł.