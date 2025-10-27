Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz zatrzymany w sklepie. „Głupi błąd”

Klienta, który nie zapłacił za wszystkie zakupy, zatrzymała ochrona. Ponieważ okazało się, że niezapłacone towary były warte niecałe 400 zł, zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wykroczenie i wezwana policja ukarała Berkowicza mandatem w wysokości 500 zł.

Reklama Reklama

Dopiero w momencie legitymowania klienta okazało się, że jest nim wiceprezes partii Nowa Nadzieja, która od 2019 roku stanowi część koalicji Konfederacja Wolność i Niepodległość. Berkowicz nie zasłaniał się immunitetem, przeprosił za zaistniałą sytuację i przyjął mandat.

Poseł się tłumaczy: Głupi błąd

We wpisie w mediach społecznościowych Berkowicz wyjaśnił, że kasował towary w słuchawkach i nie usłyszał, że niektóre z nich nie zostały zeskanowane.

„Kasowałem wszystko, ale okazało się, że nie wszystko się nabiło. Zwykła nieuwaga. Patelnia i talerze. Głupi błąd, za który przeprosiłem i przyjąłem mandat” - napisał poseł Konfederacji. Dodał, że nie zasłaniał się immunitetem jak „Mejza czy Sterczewski”.