Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz zatrzymany w sklepie. „Głupi błąd”

Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz został zatrzymany w sklepie IKEA w Krakowie po tym, jak nie zapłacił za część zakupów o wartości około 390 zł. Tłumaczył, że skanował towary w słuchawkach i nie zauważył, że część nie nabiła się na kasę. Incydent skomentował premier Donald Tusk.

Publikacja: 27.10.2025 22:00

Konrad Berkowicz

Konrad Berkowicz

Foto: PAP, Łukasz Gągulski

Agnieszka Kazimierczuk

Klienta, który nie zapłacił za wszystkie zakupy, zatrzymała ochrona. Ponieważ okazało się, że niezapłacone towary były warte niecałe 400 zł, zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wykroczenie i wezwana policja ukarała Berkowicza mandatem w wysokości 500 zł. 

Dopiero w momencie legitymowania klienta okazało się, że jest nim wiceprezes partii Nowa Nadzieja,  która od  2019 roku stanowi część koalicji Konfederacja Wolność i Niepodległość. Berkowicz nie zasłaniał się immunitetem, przeprosił za zaistniałą sytuację i przyjął mandat.

Poseł się tłumaczy: Głupi błąd

We wpisie w mediach społecznościowych Berkowicz wyjaśnił, że kasował towary w słuchawkach i nie usłyszał, że niektóre z nich nie zostały zeskanowane. 

Kasowałem wszystko, ale okazało się, że nie wszystko się nabiło. Zwykła nieuwaga. Patelnia i talerze. Głupi błąd, za który przeprosiłem i przyjąłem mandat” - napisał poseł Konfederacji. Dodał, że nie zasłaniał się immunitetem jak „Mejza czy Sterczewski”.

Premier Donald Tusk komentuje: Od czegoś trzeba zacząć

Incydent skomentował szef rządu. Donald Tusk napisał na X, że jeden z liderów Konfederacji został „przyłapany na próbie kradzieży w Ikei”.

Mało w porównaniu z PiS, ale od czegoś trzeba przecież zacząć” - napisał premier. 

Berkowicz nie zostawił tego wpisu bez reakcji. W kolejnym tweecie zauważył, że  „czym innym jest, będąc na słuchawkach i mając masę zakupów, czegoś zapomnień zeskanować na kasie samoobsługowej w sklepie meblowym, a czym innym jest okraść oszczędności Polaków w aferze Amber Gold” - napisał, wywołując Donalda Tuska. 

Jesteś, cyniku zakłamany, ostatnią osobą, która może kogokolwiek oskarżać o 'złodziejstwo'”- uderzył w premiera.

Sławomir Mentzen: Żenada

Partyjnego kolegę wziął w obronę prezes Nowej Nadziei, Sławomir Mentzen, także atakując premiera Tuska.. 

Robienie z tej oczywistej pomyłki próby kradzieży jest głupie. A atakowanie go przez odpowiedzialnych za wielomilionowe wały polityków to zwykła żenada” - napisał.  „Premier Tusk wypominający tę pomyłkę Berkowiczowi, gdy ma u siebie Giertycha, Nowaka, Gawłowskiego i innych, jest jeszcze śmieszniejszy niż zwykle” - podsumował. 

Źródło: rp.pl

