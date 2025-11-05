Reklama
Przełom w sprawie działki pod budowę CPK

Działka w Zabłotni niezbędna do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego wraca do zasobu Skarbu Państwa, za tę samą cenę, za którą kupił ją Piotr Wielgomas, współwłaściciel Dawtony. To efekt porozumienia z KOWR.

Publikacja: 05.11.2025 12:28

Dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz

Dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz

Foto: PAP/Paweł Supernak

Jolanta Szymczyk-Przewoźna

Operacja powrotu gruntów pod zarząd Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ma być rozłożona na dwa etapy. Najpierw Piotr Wielgomas, jej obecny właściciel i KOWR, zmienią umowę sprzedaży, którą zawarli 1 grudnia 2023 r. Dzisiaj przewiduje ona możliwość odkupu działki tylko, jeśli zostałyby spełnione określone przesłanki. Zmiany w kontrakcie mają umożliwić odkup, także w innych sytuacjach. KOWR i Piotr Wielgomas będą wówczas mogli podpisać drugi akt notarialny, którym będzie umowa zwrotu działki do zasobów KOWR.

Odkup działki pod CPK byłby niemożliwy

Obecna umowa przewiduje, że w ciągu pięciu lat od jej zawarcia KOWR może skorzystać z prawa odkupu, ale pod warunkiem wystąpienia określonych w umowie przesłanek, np. po zmianie przeznaczenia nieruchomości na inny cel niż rolny, do czego konieczne byłoby jednak uchwalenie nowego lub zmiana istniejącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Odkup byłby możliwy również wtedy, gdyby wojewoda lub starosta wszczął postępowanie na podstawie którego nieruchomość mogłaby zostać wywłaszczona lub gdyby ujawniono na niej złoża surowców naturalnych. KOWR ma też zagwarantowane w umowie prawo odkupu, gdyby nowy właściciel chciał sprzedać całość lub część działki.

– Bez dobrej woli Piotra Wielgomasa zmiany umowy ten odkup nie byłby w tej chwili możliwy, ponieważ nie zachodzą przesłanki, które na niego pozwalają – podkreślił po spotkaniu, na którym uzgodniono zwrot nieruchomości Henryk Smolarz, dyrektor generalny KOWR.

– Przeniesienie własności nastąpi po cenie z dnia zakupu , czyli za 22 mln 760 tys. zł, bez dodatkowych kosztów czy zwrotu poniesionych nakładów – zaznaczył Smolarz.

Audyt ustali winnych sprzedaży gruntów pod CPK

Piotr Wielgomas pytany przez dziennikarzy, co go skłoniło do zwrotu działki, odpowiedział, że jest, przede wszystkim, rolnikiem i chciał ten grunt uprawiać, ale interes państwa do realizacji inwestycji strategicznej uznał za nadrzędny. Zaprzeczył też informacjom, aby w zamian obiecano mu inną działkę z zasobów, którymi zarządza KOWR.

Do pierwszego aktu notarialnego, który zmieni umowę sprzedaży powinno dojść w ciągu najbliższych dni. Nie kończy to jednak sprawy. W ciągu dwóch tygodni minister rolnictwa ma otrzymać wyniki audytu sprawdzającego, jak doszło do sprzedaży działki, na której zaplanowano inwestycje potrzebne do działania CPK. Od tego, co ustalą audytorzy zależy, czy dojdzie do kolejnych dymisji w KOWR oraz ewentualnych zawiadomień prokuratury.

Przypomnijmy, że Piotr Wielgomas dzierżawił grunt od 2008 r. a następnie udało mu się przekonać KOWR do jego sprzedaży. Decyzje zapadły w ekspresowym tempie w czasie funkcjonowania dwutygodniowego rządu Mateusza Morawickiego. Działka o powierzchni 160 ha sprzedana wtedy za niespełna 23 mln zł może być obecnie warta, według różnych szacunków od 300 do nawet 400 mln zł.

Gdyby nie udało się porozumieć z jej obecnym właścicielem, ani unieważnić czy rozwiązać umowy sprzedaży, jedyną możliwością realizacji na niej CPK byłoby wywłaszczenie.

– Nieruchomość można przejąć wyłącznie w interesie publicznym i za odpowiednim odszkodowaniem, którego wysokość ustala się według wartości rynkowej gruntu – zauważa Maja Graczyk, prawniczka w Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni.

Jak wskazywali eksperci, z którymi rozmawialiśmy najprostszym rozwiązaniem problemu było porozumienie, do którego właśnie doszło. Gdyby jednak zabrakło dobrej woli właściciela gruntu, państwo nie byłoby z góry na przegranej pozycji. Poza wystąpieniem przesłanek do odkupu, choć tu cena działki mogłaby być wyższa niż ustalono w porozumieniu, była też inna opcja.

– Do rozważenia pozostawała również kwestia ewentualnego stwierdzenia nieważności czynności prawnej jako sprzecznej z zasadami współżycia społecznego z art. 58 kodeksu cywilnego oraz zbadania przez KOWR kompetencji przysługujących mu z ustawy – stwierdza Maja Graczyk.

Transport Transport Lotniczy CPK Nieruchomości Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)

