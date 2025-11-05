Operacja powrotu gruntów pod zarząd Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ma być rozłożona na dwa etapy. Najpierw Piotr Wielgomas, jej obecny właściciel i KOWR, zmienią umowę sprzedaży, którą zawarli 1 grudnia 2023 r. Dzisiaj przewiduje ona możliwość odkupu działki tylko, jeśli zostałyby spełnione określone przesłanki. Zmiany w kontrakcie mają umożliwić odkup, także w innych sytuacjach. KOWR i Piotr Wielgomas będą wówczas mogli podpisać drugi akt notarialny, którym będzie umowa zwrotu działki do zasobów KOWR.

Odkup działki pod CPK byłby niemożliwy

Obecna umowa przewiduje, że w ciągu pięciu lat od jej zawarcia KOWR może skorzystać z prawa odkupu, ale pod warunkiem wystąpienia określonych w umowie przesłanek, np. po zmianie przeznaczenia nieruchomości na inny cel niż rolny, do czego konieczne byłoby jednak uchwalenie nowego lub zmiana istniejącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Odkup byłby możliwy również wtedy, gdyby wojewoda lub starosta wszczął postępowanie na podstawie którego nieruchomość mogłaby zostać wywłaszczona lub gdyby ujawniono na niej złoża surowców naturalnych. KOWR ma też zagwarantowane w umowie prawo odkupu, gdyby nowy właściciel chciał sprzedać całość lub część działki.

– Bez dobrej woli Piotra Wielgomasa zmiany umowy ten odkup nie byłby w tej chwili możliwy, ponieważ nie zachodzą przesłanki, które na niego pozwalają – podkreślił po spotkaniu, na którym uzgodniono zwrot nieruchomości Henryk Smolarz, dyrektor generalny KOWR.

– Przeniesienie własności nastąpi po cenie z dnia zakupu , czyli za 22 mln 760 tys. zł, bez dodatkowych kosztów czy zwrotu poniesionych nakładów – zaznaczył Smolarz.