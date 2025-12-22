Reklama
NSA: Trzy lata na nabycie przy uldze mieszkaniowej dotyczy też umów deweloperskich

Samo wydatkowanie pieniędzy z opodatkowanej sprzedaży nieruchomości na umowę deweloperską nie daje prawa do tzw. ulgi mieszkaniowej. Obecnie konieczne jest jeszcze sfinalizowanie zakupu nowego lokum w ustawowym terminie.

NSA: Trzy lata na nabycie przy uldze mieszkaniowej dotyczy też umów deweloperskich

Aleksandra Tarka

Tak wynika z najnowszego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) dotyczącego zwolnienia w PIT przy opodatkowanej sprzedaży nieruchomości – tzw. ulgi mieszkaniowej po zmianach od 2019 r. 

Czy do skorzystania z ulgi mieszkaniowej wystarczy wydać pieniądze w terminie trzech lat?

Spór zaczął się od wniosku o interpretację podatkową.  Wystąpiło o nią małżeństwo, które pod koniec 2020 r. sprzedało kilka działek. Ponieważ od końca roku ich nabycia nie minęło jeszcze 5 lat, odpłatne zbycie co do zasady podlegało PIT i w grę wchodziła konieczność rozliczenia się z fiskusem. Podatnicy w zeznaniu podatkowym zadeklarowali jednak, że pieniądze z opodatkowanej sprzedaży działek chcą przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe i skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej, czyli zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Z wniosku wynikało, że ze względu na pogarszający się stan zdrowia męża małżonkowie postanowili przeprowadzić się do apartamentu, który będzie posiadał windę i garaż podziemny. W związku z tym we wrześniu 2021 r. podpisali umowę deweloperską, która miała pozwolić na realizację tych planów. 

Problemem okazało się jednak to, że deweloper zobowiązał się wybudować, wyodrębnić i przenieść na nich własność apartamentu do końca czerwca 2024 r. Należność za nowe lokum miała być wpłacana na rachunek powierniczy dewelopera według określonego w akcie harmonogramu. Niemniej podatnicy podkreślali, że chcą wpłacić wszystkie raty za mieszkanie przed upływem 3-letniego terminu przewidzianego dla skorzystania z ulgi. Dlatego chcieli, żeby fiskus potwierdził, że w takiej sytuacji będą mogli wszystkie kwoty „nadpłacone” przed terminem na mocy umowy deweloperskiej na poczet ceny rozliczyć jako wydatki na własne cele mieszkaniowe.

Fiskus co do zasady potwierdził, że planowany zakup apartamentu z pieniędzy uzyskanych z opodatkowanej sprzedaży działek może korzystać ze zwolnienia. Z jednym jednak, ale. Przypomniał, że podstawową okolicznością decydującą o prawie do ulgi jest przeznaczenie środków na własne cele mieszkaniowe w odpowiednim terminie. Obecnie podatnicy, którzy chcą skorzystać z preferencji mają na wydatkowanie środków z odpłatnego zbycia nieruchomości (udziałów czy praw do nich) trzy lata liczone od końca roku, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Przy czym chodzi o sfinalizowanie zakupu. 

Reklama
Reklama

Urzędnicy zauważyli, że w opisanym przypadku 3-letni termin upływa z 31 grudnia 2023 r. Tymczasem ostatecznie przeniesienie własności apartamentu zaplanowane jest dopiero na czerwiec 2024 r. To zaś oznacza, że jeśli podatnicy do końca 2023 r. nie nabędą prawa własności do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, to zwolnienie przepadnie. Fiskus nie zgodził się, że prawo do ulgi dadzą małżonkom same wpłaty na konto dewelopera. Taką możliwość przewidywało orzecznictwo NSA, ale przed zmianą przepisów obowiązującą od 2019 r. 

Czy 3-letni termin na nabycie obowiązuje też przy umowach deweloperskich?

Małżonkowie zaskarżyli interpretację i w pierwszej instancji wygrali. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Szczecinie – odwołując się do wcześniejszego orzecznictwa NSA – uwzględnił ich skargę. Stwierdził, że kwoty płacone na podstawie umowy deweloperskiej stanowią wydatki na budowę własnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o PIT.

Z tym korzystnym dla skarżących podejściem do umów deweloperskich ostatecznie nie zgodził się jednak NSA. Uznał bowiem, że WSA przyjął nieadekwatny stan prawny w sprawie. Tak jak fiskus zwrócił uwagę, że sporne przepisy zostały znowelizowane od 2019 r. Chodzi zwłaszcza o dodany art. 21 ust. 26 ustawy o PIT, który stanowił nowość, która ma zastosowanie w stanie faktycznym opisanym we wniosku. Sąd zauważył, że z jednej strony ta zmiana była korzystna dla podatników, bo wydłużyła termin na wydatkowanie pieniędzy premiowane ulgą z 2 do 3 lat. Niemniej, jak tłumaczył sędzia NSA Jerzy Płusa, jednocześnie wprowadziła też zmianę niekorzystną, że nabycie w tym okresie musi nastąpić również w odniesieniu do art. 21 ust. 25 lit. d) ustawy o PIT. W konsekwencji obecnie wymóg nabycia w trzyletnim terminie odnosi się także do umów deweloperskich. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 421/23

