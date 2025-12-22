Tak wynika z najnowszego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) dotyczącego zwolnienia w PIT przy opodatkowanej sprzedaży nieruchomości – tzw. ulgi mieszkaniowej po zmianach od 2019 r.

Czy do skorzystania z ulgi mieszkaniowej wystarczy wydać pieniądze w terminie trzech lat?

Spór zaczął się od wniosku o interpretację podatkową. Wystąpiło o nią małżeństwo, które pod koniec 2020 r. sprzedało kilka działek. Ponieważ od końca roku ich nabycia nie minęło jeszcze 5 lat, odpłatne zbycie co do zasady podlegało PIT i w grę wchodziła konieczność rozliczenia się z fiskusem. Podatnicy w zeznaniu podatkowym zadeklarowali jednak, że pieniądze z opodatkowanej sprzedaży działek chcą przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe i skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej, czyli zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Z wniosku wynikało, że ze względu na pogarszający się stan zdrowia męża małżonkowie postanowili przeprowadzić się do apartamentu, który będzie posiadał windę i garaż podziemny. W związku z tym we wrześniu 2021 r. podpisali umowę deweloperską, która miała pozwolić na realizację tych planów.

Problemem okazało się jednak to, że deweloper zobowiązał się wybudować, wyodrębnić i przenieść na nich własność apartamentu do końca czerwca 2024 r. Należność za nowe lokum miała być wpłacana na rachunek powierniczy dewelopera według określonego w akcie harmonogramu. Niemniej podatnicy podkreślali, że chcą wpłacić wszystkie raty za mieszkanie przed upływem 3-letniego terminu przewidzianego dla skorzystania z ulgi. Dlatego chcieli, żeby fiskus potwierdził, że w takiej sytuacji będą mogli wszystkie kwoty „nadpłacone” przed terminem na mocy umowy deweloperskiej na poczet ceny rozliczyć jako wydatki na własne cele mieszkaniowe.

Fiskus co do zasady potwierdził, że planowany zakup apartamentu z pieniędzy uzyskanych z opodatkowanej sprzedaży działek może korzystać ze zwolnienia. Z jednym jednak, ale. Przypomniał, że podstawową okolicznością decydującą o prawie do ulgi jest przeznaczenie środków na własne cele mieszkaniowe w odpowiednim terminie. Obecnie podatnicy, którzy chcą skorzystać z preferencji mają na wydatkowanie środków z odpłatnego zbycia nieruchomości (udziałów czy praw do nich) trzy lata liczone od końca roku, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Przy czym chodzi o sfinalizowanie zakupu.