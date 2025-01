Te wydatki na mieszkanie możesz odliczyć w PIT. Komu przysługuje specjalna ulga?

Osoby, które w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości, zdecydują się na jej sprzedaż, muszą pamiętać o konieczności zapłaty podatku, który wynosi 19 proc. od dochodu ze sprzedaży. Zazwyczaj jest to spora kwota, której zapłaty można uniknąć, jeśli podatnik udowodni, że pieniądze z transakcji przeznaczył na własne cele mieszkaniowe.

Kto może skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

Z ulgi mieszkaniowej mogą skorzystać wyłącznie osoby, które sprzedały np. mieszkanie przed upływem 5 lat od jego nabycia i sprzedaż nie nastąpiła w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej. Okres ten jest liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub nabycie do niej praw. Oznacza to, że w przypadku zakupienia nieruchomości w lutym 2024 r., 5 lat będzie liczone od stycznia 2025 r. i upłynie po 31 grudnia 2029 r. Z kolei w przypadku nabycia nieruchomości w drodze spadku, 5 lat jest liczone od końca roku kalendarzowego, w którym spadkodawca nabył tę nieruchomość.

Sprzedaż mieszkania, domu lub działki w ciągu tego okresu wiąże się z koniecznością zapłaty podatku. Można jednak go uniknąć lub zmniejszyć jego wysokość, jeśli równowartość lub część przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości przeznaczymy na własne cele mieszkaniowe. Jest jednak pewien warunek. Te wydatki musimy ponieść w terminie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym doszło do sprzedaży nieruchomości.

Jakie wydatki na cele mieszkaniowe kwalifikują się do odliczenia w PIT?

Katalog wydatków, które kwalifikują się do odliczenia, jest naprawdę szeroki. Co ważne, własne cele mieszkaniowe można realizować nie tylko w Polsce, ale również w krajach należących do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej, pod warunkiem że urząd skarbowy może uzyskać informacje podatkowe od państwa, na którego terenie podatnik ponosi wydatki na te cele. Co w takim razie można odliczyć w PIT?