Jak widać, w tej wyliczance nie ma suszarki do ubrań. Szef KAS stwierdził jednak, że także jej zakup daje prawo do ulgi. Jak to uzasadnia? Podkreśla, że suszarka należy do kategorii „duże AGD”. Wielkością i wyglądem przypomina pralkę. Suszenie jest zaś kolejnym etapem procesu prania odzieży. Podczas tego procesu „woda ulega skraplaniu, a następnie jest odprowadzana do odpływu lub do specjalnego zbiornika kondensacyjnego oraz jest uwzględniana w planach zagospodarowania przestrzeni mieszkalnej – zwłaszcza w przypadku lokali mieszkalnych o niewielkiej powierzchni” – tłumaczy Szef KAS.

Uznania fiskusa nie zyskała natomiast kuchenka mikrofalowa. Zaliczył ją do kategorii „małe AGD”, podobnie jak ekspres do kawy, toster czy opiekacz. „Są to akcesoria, a nie elementarne przedmioty, bez których pomieszczenie kuchenne utraciłoby częściowo swą funkcjonalność” – wyjaśnia Szef KAS. Zakup kuchenki mikrofalowej nie jest więc wydatkiem na własne cele mieszkaniowe uprawniającym do zwolnienia z PIT.

Zwolnienie z PIT, jeśli kupisz mieszkanie albo spłacisz kredyt

Jakie jeszcze inwestycje dają prawo do ulgi? Przede wszystkim zakup mieszkania bądź domu. A także nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego czy gruntu pod budowę domu. Premiowana ulgą jest również spłata kredytu mieszkaniowego (zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu) oraz odsetek. A także adaptacja na cele mieszkalne budynku niemieszkalnego.