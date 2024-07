Marek Isański: Ulga mieszkaniowa ulgą podatkową? To nieporozumienie

Albo, jeśli to jest dla niego korzystniejsze, uwzględnić, że kwota przeznaczona na nowe mieszkanie zmniejsza przychód do opodatkowania ze sprzedaży starego mieszkania. Wówczas nie zalicza do kosztów uzyskania przychodu ceny zapłaconej za stare mieszkanie. W ten sposób opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega rzeczywisty dochód uzyskany z zamiany mieszkań.

Obywatel niezależnie od tego za ile kupił mieszkanie w którym do tej pory mieszkał, gdy z ważnych życiowych powodów musi je zamienić na inne bardziej mu potrzebne do realizacji celów życiowych i cena nowego mieszkania jest wyższa niż starego to nie może być mowy o żadnym dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nigdy państwo polskie (nawet za czasów komunistycznych) nie karało obywateli podatkiem dochodowym za to, że aktywność życiową przenieśli do innego miasta lub powiększyła im się rodzina i potrzebowali innego mieszkania niż dotychczasowe.