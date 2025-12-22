Aktualizacja: 22.12.2025 21:25 Publikacja: 22.12.2025 20:42
Producenci stoją dziś przed ważnym wyborem, ponieważ zmieniające się wymagania rynku, wydarzenia geopolityczne oraz bardziej rygorystyczne wymogi środowiskowe i regulacyjne coraz mocniej wpływają na sposób prowadzenia działalności. Dostosowanie się do tych zmian jest niezbędne do stymulowania innowacji i utrzymania wzrostu w nadchodzących latach.
Historia produkcji w dużej mierze opiera się na historii rozwoju technologii. Od silnika parowego, przez elektryczność, robotykę, po komputery i internet, hala produkcyjna była nieustannie przekształcana przez wielkie zmiany technologiczne.
Dziś technologie, takie jak IoT, sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe, odpowiadają za fundamentalną transformację w całej branży przemysłowej – przekształcając sposób wytwarzania produktów, generowania wartości i funkcjonowania łańcuchów wartości w skali makro.
Sztuczna inteligencja stała się siłą napędową dzisiejszych zmian technologicznych i przemysłowych. Dotyczy to szczególnie firm, dla których oprogramowanie i własność intelektualna są sercem działalności. Przez lata systemy były rozproszone, dane – lokalne, a innowacje nie obejmowały całego łańcucha wartości. Teraz, dzięki AI i postępowi w metodach obliczeniowych, możemy zintegrować te procesy w niespotykanym dotąd tempie.
W ostatnich latach w dziedzinie zaawansowanych technologii trzy branże wyróżniają się pod względem wdrażania technologii AI na dużą skalę. Są to branże charakteryzujące się szybkim wzrostem i wysoką innowacyjnością: przemysł motoryzacyjny, lotniczy i sektor medyczny. W tych dziedzinach kluczową rolę odgrywają zarówno wysoki poziom zaawansowania technologicznego, jak i rygorystyczne wymogi regulacyjne. Wystarczy wyobrazić sobie wysiłek potrzebny do dostosowania produktu, gdy pojedyncza zmiana – wywołana nowymi wymaganiami – wpływa na tysiące komponentów. Sam proces analizy wpływu nowych wymogów bezpieczeństwa może trwać tygodniami. Ponadto dodatkowy czas potrzebny jest na projektowanie, symulację i certyfikację. Tak złożone procesy rozwoju produktów zmuszają firmy do optymalizacji, ponieważ ich zaniechanie mogłoby osłabić konkurencyjność producentów – głównie ze względu na długość i złożoność cykli rozwoju i produkcji.
Doskonałym tego przykładem jest partnerstwo pomiędzy Dassault Systèmes i Volkswagen Group. Wdrażając platformę 3DEXPERIENCE, VW Group wykorzystuje technologię wirtualnego bliźniaka opartą na sztucznej inteligencji, aby przyspieszyć rozwój pojazdów, skrócić czas produkcji i wzmocnić współpracę zespołu. Integracja ta umożliwia Volkswagenowi usprawnienie procesów, skrócenie cykli rozwoju produktów oraz poprawę zarówno jakości, jak i dbałości o zrównoważony rozwój – ostatecznie obniżając koszty i uzyskując przewagę konkurencyjną w branży.
Technologie cyfrowe są niezbędne do przyspieszenia innowacyjności i kształtowania zrównoważonego przemysłu przyszłości. Od sztucznej inteligencji i wirtualnych bliźniaków po integrację danych w czasie rzeczywistym technologie te oferują potencjał do zrewolucjonizowania operacji biznesowych, poprawy wydajności i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Aby jednak w pełni uwolnić ich transformacyjną moc, firmy powinny wspierać kulturę współpracy – łącząc multidyscyplinarne zespoły, które płynnie ze sobą współpracują. Dzięki temu wszyscy interesariusze są zgodni co do wspólnych celów, co stanowi podstawę przyszłego sukcesu.
