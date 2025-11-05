O sprawie sprzedaży działki, przez którą przebiegać ma linia kolejowa łącząca Warszawę z CPK, zrobiło się głośno w ubiegły poniedziałek po publikacji Wirtualnej Polski. Portal ujawnił, że pod koniec 2023 r., w ostatnich tygodniach rządów PiS, państwowa agencja podległa Ministerstwu Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wydała zgodę na sprzedaż działki o powierzchni 160 hektarów wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi. Działka miała zostać sprzedana za ok. 22,7 mln zł.

Dlaczego sprawa zakupu działki w Zabłotni budziła wątpliwości

Transakcja budziła wątpliwości, ponieważ Skarb Państwa pozbył się tym samym nieruchomości, przez którą przebiegać ma linia kolejowa łącząca Centralny Port Komunikacyjny z Warszawą. WP szacuje, że dziś działka może być warta 400 mln złotych.

Wcześniej ziemia była dzierżawiona przez właścicieli Dawtony od 2008 r. Przez lata bezskutecznie starali się o jej wykup. WP podała, że właściciel spółki Dawtona Andrzej Wielgomas w 2023 r. spotykał się w Ministerstwie Rolnictwa z ministrem Robertem Telusem i wiceministrem Rafałem Romanowskim, a także ówczesnym szefem KOWR Waldemarem Humięckim. Po publikacjach wszyscy trzej zostali przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego zawieszeni w prawach członków Prawa i Sprawiedliwości. Portal podał, że miesiąc po ostatnim spotkaniu syn Wielgomasa, Piotr, kupił działkę strategiczną dla budowy CPK.

Prezes KOWR: Będzie zwrot nieruchomości za cenę, jaka była zapłacona w pierwotnym akcie notarialnym

W środę prezes KOWR Henryk Smolarz, ogłosił, iż doszło do podpisania porozumienia z Piotrem Wielgomasem. - Będzie zwrot nieruchomości za cenę, jaka była zapłacona w pierwotnym akcie notarialnym. Piotr Wielgomas rezygnuje z wszelkich roszczeń co do nakładów, zatem tylko i wyłącznie zwrot nieruchomości za cenę pierwotnego zakupu — przekazał Smolarz.