Co dalej ze sprawą głośnej działki pod CPK? Jest porozumienie

Działka w Zabłotni, która jest niezbędna pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego zostanie zwrócona za kwotę, za którą została pierwotnie kupiona - wynika z porozumienia zawartego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z nabywcą działki Piotrem Wielgomasem, współwłaścicielem Dawtony.

Publikacja: 05.11.2025 10:09

Na zdjęciu z drona teren przez który ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK w m

Na zdjęciu z drona teren przez który ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK w miejscowości Zabłotnia

Foto: PAP/Leszek Szymański

Mateusz Adamski

O sprawie sprzedaży działki, przez którą przebiegać ma linia kolejowa łącząca Warszawę z CPK, zrobiło się głośno w ubiegły poniedziałek po publikacji Wirtualnej Polski. Portal ujawnił, że pod koniec 2023 r., w ostatnich tygodniach rządów PiS, państwowa agencja podległa Ministerstwu Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wydała zgodę na sprzedaż działki o powierzchni 160 hektarów wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi. Działka miała zostać sprzedana za ok. 22,7 mln zł.

Dlaczego sprawa zakupu działki w Zabłotni budziła wątpliwości

Transakcja budziła wątpliwości, ponieważ Skarb Państwa pozbył się tym samym nieruchomości, przez którą przebiegać ma linia kolejowa łącząca Centralny Port Komunikacyjny z Warszawą. WP szacuje, że dziś działka może być warta 400 mln złotych.

Wcześniej ziemia była dzierżawiona przez właścicieli Dawtony od 2008 r. Przez lata bezskutecznie starali się o jej wykup. WP podała, że właściciel spółki Dawtona Andrzej Wielgomas w 2023 r. spotykał się w Ministerstwie Rolnictwa z ministrem Robertem Telusem i wiceministrem Rafałem Romanowskim, a także ówczesnym szefem KOWR Waldemarem Humięckim. Po publikacjach wszyscy trzej zostali przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego zawieszeni w prawach członków Prawa i Sprawiedliwości. Portal podał, że miesiąc po ostatnim spotkaniu syn Wielgomasa, Piotr, kupił działkę strategiczną dla budowy CPK.

Czytaj więcej

Robert Telus
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Dlaczego afera z działką pod CPK nie cichnie, czyli co najbardziej martwi PiS

Prezes KOWR: Będzie zwrot nieruchomości za cenę, jaka była zapłacona w pierwotnym akcie notarialnym

W środę prezes KOWR Henryk Smolarz, ogłosił, iż doszło do podpisania porozumienia z Piotrem Wielgomasem. - Będzie zwrot nieruchomości za cenę, jaka była zapłacona w pierwotnym akcie notarialnym. Piotr Wielgomas rezygnuje z wszelkich roszczeń co do nakładów, zatem tylko i wyłącznie zwrot nieruchomości za cenę pierwotnego zakupu — przekazał Smolarz.

Informację tę potwierdził podczas konferencji prasowej Piotr Wielgomas. - Przede wszystkim jestem rolnikiem. Nie zależało mi na żadnych spekulacjach na tym gruncie. Tak jak wyraziłem to w pierwotnych oświadczeniach, od samego początku byłem zawsze otwarty na porozumienie i rozwiązanie tej sytuacji. Udało nam się z dyrektorem i ministrem, dzięki zaangażowaniu wszelkich instytucji, rozwiązać sprawę i podpisać porozumienie — powiedział wiceprezes firmy Dawtona.

Czytaj więcej

Teren przez który ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK w miejscowości Zabłotn
Nieruchomości
Co może zrobić KOWR, by odzyskać działkę pod CPK?

Czym zajmuje się KOWR?

KOWR zarządza nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Na koniec września było to 1,324 mln ha, z czego ponad milion to grunty wydzierżawione. Długoterminowa dzierżawa ma być dominującą formą władania gruntami rolnymi, których właścicielem jest Skarb Państwa. Tak wynika z procedowanego projektu ustawy o dzierżawie ziemi rolniczej i projektu nowelizacji ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wydłużającej zakaz sprzedaży ziemi rolnej z państwowych zasobów do 2036 r. Sprzedaż ma być wyjątkiem od dzierżawy. Co do zasady ziemię rolną może kupić tylko rolnik.

W pierwszych trzech kwartałach tego roku KOWR sprzedał ponad 4 tys. ha. Mimo polityki państwa nastawionej na niepozbywanie się gruntów rolnych ze sprawozdania z działalności KOWR za 2024 r. wynika, że z prawa pierwokupu i prawa nabycia korzysta bardzo rzadko.

Czytaj więcej

Na zdjęciu z drona teren przez który ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK w m
Polityka
Dymisje w KOWR. „Przetrzymano pismo dotyczące działki pod CPK”

Źródło: rp.pl

Transport Transport Lotniczy CPK Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)

e-Wydanie