Na zdjęciu z drona teren przez który ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK w miejscowości Zabłotnia
O sprawie sprzedaży działki, przez którą przebiegać ma linia kolejowa łącząca Warszawę z CPK, zrobiło się głośno w ubiegły poniedziałek po publikacji Wirtualnej Polski. Portal ujawnił, że pod koniec 2023 r., w ostatnich tygodniach rządów PiS, państwowa agencja podległa Ministerstwu Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wydała zgodę na sprzedaż działki o powierzchni 160 hektarów wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi. Działka miała zostać sprzedana za ok. 22,7 mln zł.
Transakcja budziła wątpliwości, ponieważ Skarb Państwa pozbył się tym samym nieruchomości, przez którą przebiegać ma linia kolejowa łącząca Centralny Port Komunikacyjny z Warszawą. WP szacuje, że dziś działka może być warta 400 mln złotych.
Wcześniej ziemia była dzierżawiona przez właścicieli Dawtony od 2008 r. Przez lata bezskutecznie starali się o jej wykup. WP podała, że właściciel spółki Dawtona Andrzej Wielgomas w 2023 r. spotykał się w Ministerstwie Rolnictwa z ministrem Robertem Telusem i wiceministrem Rafałem Romanowskim, a także ówczesnym szefem KOWR Waldemarem Humięckim. Po publikacjach wszyscy trzej zostali przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego zawieszeni w prawach członków Prawa i Sprawiedliwości. Portal podał, że miesiąc po ostatnim spotkaniu syn Wielgomasa, Piotr, kupił działkę strategiczną dla budowy CPK.
W środę prezes KOWR Henryk Smolarz, ogłosił, iż doszło do podpisania porozumienia z Piotrem Wielgomasem. - Będzie zwrot nieruchomości za cenę, jaka była zapłacona w pierwotnym akcie notarialnym. Piotr Wielgomas rezygnuje z wszelkich roszczeń co do nakładów, zatem tylko i wyłącznie zwrot nieruchomości za cenę pierwotnego zakupu — przekazał Smolarz.
Informację tę potwierdził podczas konferencji prasowej Piotr Wielgomas. - Przede wszystkim jestem rolnikiem. Nie zależało mi na żadnych spekulacjach na tym gruncie. Tak jak wyraziłem to w pierwotnych oświadczeniach, od samego początku byłem zawsze otwarty na porozumienie i rozwiązanie tej sytuacji. Udało nam się z dyrektorem i ministrem, dzięki zaangażowaniu wszelkich instytucji, rozwiązać sprawę i podpisać porozumienie — powiedział wiceprezes firmy Dawtona.
KOWR zarządza nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Na koniec września było to 1,324 mln ha, z czego ponad milion to grunty wydzierżawione. Długoterminowa dzierżawa ma być dominującą formą władania gruntami rolnymi, których właścicielem jest Skarb Państwa. Tak wynika z procedowanego projektu ustawy o dzierżawie ziemi rolniczej i projektu nowelizacji ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wydłużającej zakaz sprzedaży ziemi rolnej z państwowych zasobów do 2036 r. Sprzedaż ma być wyjątkiem od dzierżawy. Co do zasady ziemię rolną może kupić tylko rolnik.
W pierwszych trzech kwartałach tego roku KOWR sprzedał ponad 4 tys. ha. Mimo polityki państwa nastawionej na niepozbywanie się gruntów rolnych ze sprawozdania z działalności KOWR za 2024 r. wynika, że z prawa pierwokupu i prawa nabycia korzysta bardzo rzadko.
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
