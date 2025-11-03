– A poza tym muszę podkreślić, że zasadniczo nie zgadzamy się z takimi nadużyciami aresztów. Uważamy, że politycy – szczególnie czynni posłowie, europosłowie – powinni odpowiadać z wolnej stopy. Areszt byłby uzasadniony moim zdaniem dopiero wtedy, kiedy ktoś by ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, unikał odpowiedzialności. Tutaj o takiej sytuacji jak na razie chyba mówić nie możemy – dodał.

Krzysztof Bosak zastrzegł, iż nie wypowie się jeszcze w kwestii tego, jak on i jego klub zagłosują ws. wniosku o uchylenie Zbigniewowi Ziobrze immunitetu. Mówił, że czeka na rezultat prac prawników Konfederacji, którzy analizują zarzuty wobec byłego ministra. – Na pewno zarzut zorganizowanej grupy przestępczej jest śmiesznie nieadekwatny i absurdalny – ocenił.

Obóz władzy i rozliczenia PiS. Krzysztof Bosak: Obecna ekipa jest bardziej chciwa na publiczne pieniądze i mniej uczciwa

Na antenie Radia Wnet lider Konfederacji był też pytany o procedurę rozliczeń prowadzonych przez obecne władze. – Mam taką samą ocenę, co w przypadku poprzedniego rządu, to znaczy uważam, że to ośmiesza ideę rozliczeń – powiedział, podkreślając, że „na dobrą sprawę po dwóch latach nikt rozliczony nie został”. Zdaniem wicemarszałka, wiele rzeczy nie zostało ujawnionych, prokuratura wydaje się działać nieprofesjonalnie, a działania skupiają się na „rzeczach trzeciorzędnych lub w ogóle wymyślonych”.

Czy gdyby Konfederacja teraz rządziła, prowadziłaby rozliczenia? – Oczywiście, że byśmy rozliczali. Uważamy, że jest za co – odparł Bosak. – Ja na przykład jestem przekonany, że w RARS było złodziejstwo i uważam, że osoby, które kradły czy nadużywały, powinny zostać ukarane – dodał. Wicemarszałek mówił, że głośna w ostatnim czasie sprawa sprzedaży działki pod CPK też „źle wygląda”, ale zastrzegł, że „czy doszło do przestępstwa, to jest inna sprawa”.

Krzysztof Bosak nie zgodził się z opinią, według której ekipa Donalda Tuska ma wysokie poparcie, ponieważ „Polacy widzą, że po rządach ludzi, którzy kradli, przyszli ludzie uczciwi”. – To jest śmieszne. Wydaje mi się, że obecna ekipa jest bardziej zachłanna, łapczywa i chciwa na publiczne pieniądze i mniej uczciwa. Nie idealizowałbym poprzedniej ekipy, natomiast ta obecna robi na mnie jeszcze gorsze wrażenie – powiedział lider Konfederacji.