Z tego artykułu się dowiesz: Co po spotkaniu ze Zbigniewem Ziobrą napisał Viktor Orbán?

Jak swoją rozmowę z premierem Węgier relacjonował były minister sprawiedliwości?

Jak na informację o spotkaniu Ziobry i Orbána zareagowali przedstawiciele rządu, w tym Donald Tusk?

Na czym polegają zarzuty prokuratury wobec Zbigniewa Ziobry?

Jakie stanowisko na temat zarzutów wobec Ziobry ma prezes PiS Jarosław Kaczyński?

Informację o spotkaniu, do którego doszło w czwartek w stolicy Węgier, podał do publicznej wiadomości Viktor Orbán. Węgierski przywódca opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym on i Zbigniew Ziobro ściskają sobie dłonie.

„Sprawiedliwość dla Polski! Polska prawica osiągnęła ogromne zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Od tamtej pory probrukselski polski rząd prowadzi przeciwko niej polityczną nagonkę” – napisał w serwisie X Orbán.

Viktor Orbán spotkał się ze Zbigniewem Ziobrą w Budapeszcie. Donald Tusk komentuje

„Dziś w Budapeszcie spotkałem się z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Polski rząd próbuje doprowadzić do jego aresztowania. A to wszystko w sercu Europy, gdy Bruksela milczy. W takich absurdalnych czasach żyjemy...” – dodał.