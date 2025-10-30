Aktualizacja: 30.10.2025 20:04 Publikacja: 30.10.2025 19:08
Zbigniew Ziobro i Viktor Orbán spotkali się w Budapeszcie
Foto: PM_ViktorOrban / X
Informację o spotkaniu, do którego doszło w czwartek w stolicy Węgier, podał do publicznej wiadomości Viktor Orbán. Węgierski przywódca opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym on i Zbigniew Ziobro ściskają sobie dłonie.
„Sprawiedliwość dla Polski! Polska prawica osiągnęła ogromne zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Od tamtej pory probrukselski polski rząd prowadzi przeciwko niej polityczną nagonkę” – napisał w serwisie X Orbán.
„Dziś w Budapeszcie spotkałem się z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Polski rząd próbuje doprowadzić do jego aresztowania. A to wszystko w sercu Europy, gdy Bruksela milczy. W takich absurdalnych czasach żyjemy...” – dodał.
Wpis Orbána skomentował wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski (KO). „Jak Państwo obstawiacie, będzie azyl czy nie?” – zapytał w serwisie X.
Do sprawy w tym samym serwisie odniósł się również premier Donald Tusk. „Albo w areszcie, albo w Budapeszcie” – napisał.
Po godz. 19.00 Zbigniew Ziobro odniósł się w mediach społecznościowych do swego spotkania z Viktorem Orbánem. Napisał w serwisie X, iż przed tygodniem zapowiadał, że na zaproszenie udaje się do Budapesztu na premierę filmu „Przejęcie władzy” Marcina Tulickiego.
„Węgierskim przyjaciołom pokazaliśmy, czym naprawdę jest rząd Tuska – jak łamie prawo i konstytucję, jak nielegalnie przejął media publiczne, zmieniając je we własną tubę propagandową, i jak w kryminalny sposób podporządkował sobie prokuraturę oraz nadzór nad sądami, by wpływać na wyroki” – dodał.
Były minister oświadczył, że w Budapeszcie został zaproszony „również na nieplanowane wcześniej spotkanie z premierem Viktorem Orbánem”. Były lider Suwerennej Polski przekazał też informacje o swej rozmowie z premierem Węgier. „Rozmawialiśmy o sprawach ogólnopolitycznych. Pogratulowałem mu obrony suwerenności i tożsamości Węgier. Zapewniłem, że władza Tuska zmierza ku końcowi i że Polska znów będzie suwerennym państwem” – napisał.
We wtorek rzeczniczka prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak poinformowała, że prokurator generalny Waldemar Żurek (minister sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska) przekazał do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie posła Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie, „w związku z dostatecznie uzasadnionym podejrzeniem popełnienia 26 przestępstw”.
Prokuratura napisała w komunikacie, że podstawą skierowania wniosku o uchylenie immunitetu Ziobrze są ustalenia dokonane w postępowaniu prowadzonym w sprawie nieprawidłowości w rozdysponowaniu, wydatkowaniu i rozliczaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Prok. Adamiak przekonywała, że efektem pracy śledczych jest uzyskanie obszernego materiału dowodowego, „który daje podstawę do przyjęcia dostatecznie uzasadnionego podejrzenia, że poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw”.
Prokuratura podała, że czyny popełnione przez Ziobrę pozostają w ścisłym związku z pełnioną przez niego funkcją ministra sprawiedliwości. „Opisane we wniosku przestępstwa mają polegać na niedopełnieniu obowiązków i przekroczeniu uprawnień przez Zbigniewa Ziobro, jako funkcjonariusza publicznego, w związku z pełnionymi przez niego funkcjami Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego. Zachowania te poseł miał podejmować w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez inne osoby oraz korzyści osobistej i politycznej, wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami, a w tym z Dariuszem M., Marcinem R. i Michałem W. oraz innymi nieustalonymi osobami, w zorganizowanej grupie przestępczej, którą założył i kierował, czym przywłaszczył lub usiłował przywłaszczyć powierzone mu mienie ruchome w postaci pieniędzy stanowiących środki Funduszu Sprawiedliwości, działając na szkodę interesu publicznego, wyrządzając szkodę w mieniu Skarbu Państwa i na szkodę interesu prywatnego, poprzez ograniczenie dostępności środków pochodzących z Funduszu podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa” – głosi komunikat Prokuratury Krajowej.
Prokuratura uważa, że Zbigniew Ziobro swoim zachowaniem miał wyczerpać znamiona czynów zabronionych polegających m.in. na założeniu i kierowaniu grupą przestępczą, przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków w ramach kierowania popełnianiem przestępstw przez podległych mu urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości.
Prok. Adamiak oświadczyła, iż w przypadku Zbigniewa Ziobry są podstawy „do wystąpienia uzasadnionej obawy niestawiennictwa na zaplanowane czynności, ukrycia się lub ucieczki oraz mataczenia”. „W tej sytuacji prokurator uznał, że zachodzą podstawy do zatrzymania Zbigniewa Ziobro, celem przeprowadzenia czynności z jego udziałem oraz wystąpienia z wnioskiem do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania” – głosi tekst.
Zarzuty prokuratury pod adresem byłego ministra sprawiedliwości skomentował były premier Jarosław Kaczyński, prezes PiS. Ocenił on, że to skandaliczna i całkowicie politycznie motywowana decyzja. Według niego, obecna władza nie radzi sobie z rządzeniem w większości dziedzin, dlatego próbuje odwrócić uwagę społeczeństwa, skupiając się na rzekomych przestępstwach Prawa i Sprawiedliwości. Prezes PiS mówił, że zarzuty wynikają także z chęci zemsty za ujawnienie rzekomej przestępczej działalności osób, które, według niego, są chronione przez sądy, które, kontynuował, jedynie z nazwy są sądami.
Zdaniem Kaczyńskiego, prokuratura zastosowała wobec Zbigniewa Ziobry „nowe konstrukcje prawne”. – To są konstrukcje niemające nic wspólnego z prawem karnym albo w ogóle z prawem, że jeżeli ktoś przekazuje instytucjom społecznym albo nawet przekazuje jakieś pieniądze wewnątrz budżetu, z jednego jakby rachunku, tak w uproszczeniu mówiąc, na drugi rachunek, to to jest przywłaszczenie i w związku z tym to jest bardzo poważne przestępstwo – mówił prezes PiS.
– Z punktu widzenia prawnego to są to po prostu brednie i bzdury, ale dzisiaj w Polsce, jak wiadomo, prawo nie obowiązuje – podsumował Kaczyński, odnosząc się do zarzutów wobec Ziobry.
