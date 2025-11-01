Rzeczpospolita
Wydarzenia
Sondaż: Czy Zbigniew Ziobro powinien trafić do aresztu? Znamy zdanie Polaków

„Czy Zbigniew Ziobro, w związku z zarzutami stawianymi mu przez prokuraturę ws. Funduszu Sprawiedliwości, powinien trafić do aresztu?” - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 01.11.2025 08:03

Zbigniew Ziobro

Zbigniew Ziobro

Foto: PAP, Art Service

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zarzuty stawia Zbigniewowi Ziobrze prokuratura?
  • Co o aresztowaniu Zbigniewa Ziobry sądzą Polacy?
  • Jakie są główne zarzuty dotyczące funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości?

We wtorek Prokuratura Krajowa potwierdziła wcześniejsze doniesienia TVN24, że prokurator generalny Waldemar Żurek wystąpił z wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Wniosek obejmuje też zgodę na zatrzymanie i aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości.

Jakie zarzuty stawia Zbigniewowi Ziobrze prokuratura?

Ziobro jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw związanych z funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości (dawnego Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej). Fundusz ten pierwotnie miał służyć pomocy ofiarom przestępstw, ale Prawo i Sprawiedliwość w 2017 roku zmieniło zakres działania funduszu – od tego czasu środki z niego miały służyć również przeciwdziałaniu przestępczości. Pojęcie to było tak szerokie, że środki z Funduszu wykorzystywano na takie cele jak np. wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich czy zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Po zmianie władzy Ministerstwo Sprawiedliwości kierowane przez Adama Bodnara poinformowało – na podstawie badania wydatków z Funduszu Sprawiedliwości – że środki przyznawane z tego źródła mogły być powiązane z okręgami wyborczymi, w których kandydatami byli członkowie Suwerennej Polski (dawnej Solidarnej Polski), czyli partii, na czele której stał Zbigniew Ziobro. 

Zbigniew Ziobro, Waldemar Żurek
Prawo karne
Ziobro szefem gangu? Waldemar Żurek szykuje wniosek immunitetowy

Beneficjentami środków z Funduszu Sprawiedliwości były też rozmaite instytucje, fundacje i stowarzyszenia, często bliskie politykom PiS. Na liście tej znajdują się m.in. szpital, w którym operowany był prezes PiS, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Fundacja Lux Veritatis ojca Rydzyka, Fundacja Profeto.pl – Sercański Sekretariat Na Rzecz Nowej Ewangelizacji.

Ze środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości zakupione miało być też przez CBA oprogramowanie Pegasus. Zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w tej sprawie usłyszał były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, któremu grozi do 10 lat więzienia. 

25 lat

Taka kara grozi Zbigniewowi Ziobrze w związku z zarzutami, które stawia mu prokuratura

Zarzuty stawiane Ziobrze dotyczą niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez polityka PiS, w związku z pełnionymi przez niego funkcjami ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Wśród stawianych Ziobrze zarzutów jest założenie i kierowanie – wraz z innymi politykami PiS, w tym członkami kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości – zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było przywłaszczenie lub usiłowanie przywłaszczenia środków z Funduszu Sprawiedliwości. Grupa miała działać na szkodę interesu publicznego, wyrządzając szkodę w mieniu Skarbu Państwa oraz na szkodę interesu prywatnego, poprzez ograniczenie dostępności środków pochodzących z Funduszu podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.

Ziobrze, w związku ze stawianymi mu zarzutami, grozi do 25 lat więzienia.

Wniosek o aresztowanie Ziobry prokuratura uzasadnia tym, że jest on osobą „zdolną do ukrycia się lub ucieczki oraz mataczenia” oraz wysoką karą, jaka mu grozi. 

W piątek Kancelaria Sejmu poinformowała, że jej służby prawne zakończyły kontrolę formalną wniosku prokuratora generalnego ws. uchylenia immunitetu Ziobrze. Wniosek immunitetowy został przekazany do sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych oraz posłowi Ziobrze.

Zbigniew Ziobro i Viktor Orbán spotkali się w Budapeszcie
Polityka
Orbán i Ziobro spotkali się w Budapeszcie. „W absurdalnych czasach żyjemy”

Sam Ziobro w ostatnim tygodniu przebywał na Węgrzech, gdzie spotkał się m.in. z premierem tego kraju, Viktorem Orbánem. Na Węgrzech, od końca 2024 roku, przebywa były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, który wyjechał na Węgry i poprosił tam o azyl polityczny (otrzymał go 19 grudnia) w momencie, gdy prokuratura podjęła decyzję o jego aresztowaniu w związku z zarzutami dotyczącymi działania Funduszu Sprawiedliwości. 

Sondaż: 61 proc. osób z wyższym wykształceniem uważa, że Zbigniew Ziobro powinien trafić do aresztu

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – Ziobro powinien trafić do aresztu.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

„Tak” odpowiedziało 55,3 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 18,2 proc. respondentów.

Zdania w tej sprawie nie ma 19,1 proc. ankietowanych. 

O sprawie nie słyszało 7,4 proc. uczestników sondażu. 

– Aresztowanie Zbigniewa Ziobry za słuszne uważa blisko sześciu na dziesięciu (59 proc.) badanych w wieku od 25 do 34 lat, nieco częściej taką opinię podzielają osoby z wyższym wykształceniem (61 proc.) oraz ci, których dochód oscyluje między 5001 zł a 7000 zł netto (63 proc.). W zdecydowanie większym stopniu niż ogół respondentów aresztowanie poparliby respondenci z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (75 proc.) – komentuje wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 28-29 października 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne. 

Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Rząd Ministerstwo Sprawiedliwości Osoby Zbigniew Ziobro Michał Woś Fundusz Sprawiedliwości

