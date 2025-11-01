Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zarzuty stawia Zbigniewowi Ziobrze prokuratura?

Co o aresztowaniu Zbigniewa Ziobry sądzą Polacy?

Jakie są główne zarzuty dotyczące funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości?

We wtorek Prokuratura Krajowa potwierdziła wcześniejsze doniesienia TVN24, że prokurator generalny Waldemar Żurek wystąpił z wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Wniosek obejmuje też zgodę na zatrzymanie i aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości.

Reklama Reklama

Jakie zarzuty stawia Zbigniewowi Ziobrze prokuratura?

Ziobro jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw związanych z funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości (dawnego Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej). Fundusz ten pierwotnie miał służyć pomocy ofiarom przestępstw, ale Prawo i Sprawiedliwość w 2017 roku zmieniło zakres działania funduszu – od tego czasu środki z niego miały służyć również przeciwdziałaniu przestępczości. Pojęcie to było tak szerokie, że środki z Funduszu wykorzystywano na takie cele jak np. wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich czy zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Po zmianie władzy Ministerstwo Sprawiedliwości kierowane przez Adama Bodnara poinformowało – na podstawie badania wydatków z Funduszu Sprawiedliwości – że środki przyznawane z tego źródła mogły być powiązane z okręgami wyborczymi, w których kandydatami byli członkowie Suwerennej Polski (dawnej Solidarnej Polski), czyli partii, na czele której stał Zbigniew Ziobro.

Beneficjentami środków z Funduszu Sprawiedliwości były też rozmaite instytucje, fundacje i stowarzyszenia, często bliskie politykom PiS. Na liście tej znajdują się m.in. szpital, w którym operowany był prezes PiS, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Fundacja Lux Veritatis ojca Rydzyka, Fundacja Profeto.pl – Sercański Sekretariat Na Rzecz Nowej Ewangelizacji.