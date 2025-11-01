Aktualizacja: 01.11.2025 09:16 Publikacja: 01.11.2025 08:03
Zbigniew Ziobro
We wtorek Prokuratura Krajowa potwierdziła wcześniejsze doniesienia TVN24, że prokurator generalny Waldemar Żurek wystąpił z wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Wniosek obejmuje też zgodę na zatrzymanie i aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości.
Ziobro jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw związanych z funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości (dawnego Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej). Fundusz ten pierwotnie miał służyć pomocy ofiarom przestępstw, ale Prawo i Sprawiedliwość w 2017 roku zmieniło zakres działania funduszu – od tego czasu środki z niego miały służyć również przeciwdziałaniu przestępczości. Pojęcie to było tak szerokie, że środki z Funduszu wykorzystywano na takie cele jak np. wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich czy zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Po zmianie władzy Ministerstwo Sprawiedliwości kierowane przez Adama Bodnara poinformowało – na podstawie badania wydatków z Funduszu Sprawiedliwości – że środki przyznawane z tego źródła mogły być powiązane z okręgami wyborczymi, w których kandydatami byli członkowie Suwerennej Polski (dawnej Solidarnej Polski), czyli partii, na czele której stał Zbigniew Ziobro.
Beneficjentami środków z Funduszu Sprawiedliwości były też rozmaite instytucje, fundacje i stowarzyszenia, często bliskie politykom PiS. Na liście tej znajdują się m.in. szpital, w którym operowany był prezes PiS, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Fundacja Lux Veritatis ojca Rydzyka, Fundacja Profeto.pl – Sercański Sekretariat Na Rzecz Nowej Ewangelizacji.
Ze środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości zakupione miało być też przez CBA oprogramowanie Pegasus. Zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w tej sprawie usłyszał były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, któremu grozi do 10 lat więzienia.
Zarzuty stawiane Ziobrze dotyczą niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez polityka PiS, w związku z pełnionymi przez niego funkcjami ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Wśród stawianych Ziobrze zarzutów jest założenie i kierowanie – wraz z innymi politykami PiS, w tym członkami kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości – zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było przywłaszczenie lub usiłowanie przywłaszczenia środków z Funduszu Sprawiedliwości. Grupa miała działać na szkodę interesu publicznego, wyrządzając szkodę w mieniu Skarbu Państwa oraz na szkodę interesu prywatnego, poprzez ograniczenie dostępności środków pochodzących z Funduszu podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
Ziobrze, w związku ze stawianymi mu zarzutami, grozi do 25 lat więzienia.
Wniosek o aresztowanie Ziobry prokuratura uzasadnia tym, że jest on osobą „zdolną do ukrycia się lub ucieczki oraz mataczenia” oraz wysoką karą, jaka mu grozi.
W piątek Kancelaria Sejmu poinformowała, że jej służby prawne zakończyły kontrolę formalną wniosku prokuratora generalnego ws. uchylenia immunitetu Ziobrze. Wniosek immunitetowy został przekazany do sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych oraz posłowi Ziobrze.
Sam Ziobro w ostatnim tygodniu przebywał na Węgrzech, gdzie spotkał się m.in. z premierem tego kraju, Viktorem Orbánem. Na Węgrzech, od końca 2024 roku, przebywa były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, który wyjechał na Węgry i poprosił tam o azyl polityczny (otrzymał go 19 grudnia) w momencie, gdy prokuratura podjęła decyzję o jego aresztowaniu w związku z zarzutami dotyczącymi działania Funduszu Sprawiedliwości.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – Ziobro powinien trafić do aresztu.
„Tak” odpowiedziało 55,3 proc. badanych.
Odpowiedzi „nie” udzieliło 18,2 proc. respondentów.
Zdania w tej sprawie nie ma 19,1 proc. ankietowanych.
O sprawie nie słyszało 7,4 proc. uczestników sondażu.
– Aresztowanie Zbigniewa Ziobry za słuszne uważa blisko sześciu na dziesięciu (59 proc.) badanych w wieku od 25 do 34 lat, nieco częściej taką opinię podzielają osoby z wyższym wykształceniem (61 proc.) oraz ci, których dochód oscyluje między 5001 zł a 7000 zł netto (63 proc.). W zdecydowanie większym stopniu niż ogół respondentów aresztowanie poparliby respondenci z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (75 proc.) – komentuje wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 28-29 października 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
