Zuzanna Dąbrowska: Donald Tusk je przystawki, żurek i czeka na drugie danie

Koalicja Obywatelska zjadła swoje centrowe przystawki i przybyło jej od tej konsumpcji parę centymetrów w talii, za to PiS dość systematycznie traci poparcie. Tyle, że na tym tuczy się raczej Grzegorz Braun ze swoją wirtualną partią.

Publikacja: 06.11.2025 04:20

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Zuzanna Dąbrowska

Widoczny na platformach medialnych, wyraźnie zadowolony Donald Tusk, po konsumpcji żurku i w oczekiwaniu na drugie danie (Zbigniew Ziobro?) może właściwie ogłosić realizację dwóch pierwszych konkretów, które obiecał wcale nie wyborcom, tylko własnej ekipie z nieistniejącej już PO.

Jakie dwa konkrety obiecane swojej ekipie zrealizował Donald Tusk?

To po pierwsze zlikwidowanie wewnętrznego rozbicia poprzez wchłonięcie Nowoczesnej i Inicjatywy Polska, co ułatwi budowanie list wyborczych, bo nie trzeba już będzie negocjować partyjnie, tylko po prostu rozdawać miejsca dające mandat najbardziej zasłużonym. Po drugie, prawdopodobnie udało się wyleczyć, przy czynnym udziale samych zainteresowanych, PL2050 i PSL z marzeń o samodzielnym starcie. Albo powstanie przed wyborami nowa koalicja, która z czasem dociągnie do kolejnego kongresu zjednoczeniowego, choć zapewne w niepełnym składzie, albo wchłonięcie nastąpi jeszcze przed wyborami w trybie indywidualnym. W polityce trzecich wyjść z takich sytuacji nie ma.

Czytaj więcej

Premier Donald Tusk przemawia na konwencji krajowej Platformy Obywatelskiej w ATM Studio w Warszawie
Polityka
PO, Nowoczesna i Inicjatywa Polska się zjednoczyły. Tusk: Dobro zwycięża zło, ale musi być silne

Atmosferę wytężonej pracy rządu podkręcają przyspieszone rozliczenia z PiS oraz autorskie kopanie się po kostkach w partii Jarosława Kaczyńskiego. Minister sprawiedliwości jest tak bardzo zabiegany, że nie mają szansy dotrzeć do niego groźby Zbigniewa Ziobry czy Mariusza Błaszczaka, bo kiedy oni zaczynają reagować, Żurek jest już przy kolejnym paragrafie i przygotowuje „drugie danie” dla szefa. Uczył się przecież od najlepszych.

Czy przed wyborami Donald Tusk i KO wyjdą na ring lekkim krokiem?

Do wyborów są jeszcze dwa lata, i to akurat tyle czasu, żeby podnieść się po przegranej w wyborach prezydenckich i wyjść na ring lekkim krokiem. Tyle, że nie należy przedtem strzelać sobie samemu w kolano, tak jak w Warszawie w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu, czy łamać serca mieszkańcom Ochoty w związku z zabudową stadionu Skry. Należy też pamiętać, że prezydent Nawrocki jest nieźle wytrenowany i działa na niego wyłącznie lewy sierpowy. A tej techniki można się nauczyć teraz tylko w Nowym Jorku.

Zuzanna Dąbrowska

Autorka jest wicenaczelną PAP

Źródło: rp.pl

