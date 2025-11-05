Aktualizacja: 05.11.2025 23:13 Publikacja: 05.11.2025 23:00
Poseł Marcin Józefaciuk
Na początku sierpnia poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Józefaciuk został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego KO. Jako powód wskazano krytykowanie przez Józefaciuka działań rządu w zakresie edukacji, a także wprowadzenie na obrady Sejmowego zespołu osoby skazanej za pedofilię.
W środę Józefaciuk – jak przekazał w mediach społecznościowych – dowiedział się zaś – „z dokumentów dostarczonych przed głosowaniami” – że zostaje odwołany z funkcji członka Komisji Edukacji i Nauki. „Bez rozmowy, bez wcześniejszej informacji, bez możliwości wyjaśnienia” — napisał poseł w serwisie X. Polityk dodał także, że rozumie, iż w obliczu nadchodzących reform w komisji „potrzebne są głosy osób, które zgadzają się z przyjętym kierunkiem zmian”, jednak „nie akceptuje postawienia posła przed faktem dokonanym”.
Zdaniem Józefaciuka jego odwołanie mogło być efektem — jak wskazał we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych — braku subordynacji, krytyki działań Ministerstwa Edukacji, kontroli poselskiej dotyczącej edukacji domowej lub „walki o odbudowę i rozwój edukacji zawodowej”. Dodał jednak, że jego działania miały na celu „troskę o szkołę, o nauczycieli i o uczniów”, a wszelką krytykę poprzedzał próbami rozmów wewnątrz klubu.
W związku ze sprawą i – jak napisał polityk – „takim potraktowaniem posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej” Józefaciuk złożył na ręce Marszałka Sejmu oraz Przewodniczącego Klubu oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Klubie Parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej.
Jak zaznaczył poseł, jego decyzja nie jest atakiem na KO, lecz „formą uwolnienia”. „Zarówno dla mnie, jak i dla moich dotychczasowych współpracowników” — podkreślił.
Józefaciuk w swoim wpisie zapowiedział również, że pozostanie posłem i „dalej będzie walczyć o przyszłość polskiej szkoły, o prawa mężczyzn, o zdrowie, o rodziny i o wszystkich tych, którzy czują się niesłyszani”. Dodał, iż kluczowe dla niego pozostają kwestie edukacji, spraw męskich, przeciwdziałania alienacji rodzicielskiej oraz spraw mniejszości. Polityk zadeklarował też otwartość na dalszą współpracę z dotychczasowym klubem w sprawach ważnych dla Polski.
W sierpniu, kiedy Józefaciuk został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego KO, jako jeden z powodów takiej decyzji wskazywano krytykowanie przez polityka działań rządu w zakresie edukacji. Zawieszony poseł zamieszczał na X posty krytykujące wprost ministrę Barbarę Nowacką, zarzucając jej niedostateczne zmiany w szkolnictwie.
