Poseł Marcin Józefaciuk odchodzi z klubu KO. Podał powód

Poseł Marcin Józefaciuk poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że podjął decyzję o rezygnacji z członkostwa w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. „To nie jest atak na Klub. To forma uwolnienia – zarówno dla mnie, jak i dla moich dotychczasowych współpracowników” – zaznaczył.

Publikacja: 05.11.2025 23:00

Poseł Marcin Józefaciuk

Poseł Marcin Józefaciuk

Foto: PAP/Leszek Szymański

Ada Michalak

Na początku sierpnia poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Józefaciuk został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego KO. Jako powód wskazano krytykowanie przez Józefaciuka działań rządu w zakresie edukacji, a także wprowadzenie na obrady Sejmowego zespołu osoby skazanej za pedofilię.

W środę Józefaciuk – jak przekazał w mediach społecznościowych – dowiedział się zaś – „z dokumentów dostarczonych przed głosowaniami” – że zostaje odwołany z funkcji członka Komisji Edukacji i Nauki. „Bez rozmowy, bez wcześniejszej informacji, bez możliwości wyjaśnienia” — napisał poseł w serwisie X. Polityk dodał także, że rozumie, iż w obliczu nadchodzących reform w komisji „potrzebne są głosy osób, które zgadzają się z przyjętym kierunkiem zmian”, jednak „nie akceptuje postawienia posła przed faktem dokonanym”.

Zdaniem Józefaciuka jego odwołanie mogło być efektem — jak wskazał we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych — braku subordynacji, krytyki działań Ministerstwa Edukacji, kontroli poselskiej dotyczącej edukacji domowej lub „walki o odbudowę i rozwój edukacji zawodowej”. Dodał jednak, że jego działania miały na celu „troskę o szkołę, o nauczycieli i o uczniów”, a wszelką krytykę poprzedzał próbami rozmów wewnątrz klubu.

Czytaj więcej

Poseł PO Marcin Józefaciuk na sali obrad Sejmu, czerwiec 2025
Polityka
Poseł KO Marcin Józefaciuk zawieszony w prawach członka klubu

Marcin Józefaciuk rezygnuje z członkostwa w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej

W związku ze sprawą i – jak napisał polityk – „takim potraktowaniem posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej” Józefaciuk złożył na ręce Marszałka Sejmu oraz Przewodniczącego Klubu oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Klubie Parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. 

Jak zaznaczył poseł, jego decyzja nie jest atakiem na KO, lecz „formą uwolnienia”. „Zarówno dla mnie, jak i dla moich dotychczasowych współpracowników” — podkreślił. 

Józefaciuk w swoim wpisie zapowiedział również, że pozostanie posłem i „dalej będzie walczyć o przyszłość polskiej szkoły, o prawa mężczyzn, o zdrowie, o rodziny i o wszystkich tych, którzy czują się niesłyszani”. Dodał, iż kluczowe dla niego pozostają kwestie edukacji, spraw męskich, przeciwdziałania alienacji rodzicielskiej oraz spraw mniejszości. Polityk zadeklarował też otwartość na dalszą współpracę z dotychczasowym klubem w sprawach ważnych dla Polski.

Czytaj więcej

Poseł KO Marcin Józefaciuk w Sejmie
Społeczeństwo
Poseł interweniuje w sprawie Sary „reporterki”. Zarzuca szkole „psychiczne znęcanie się”

Józefaciuk krytykował pracę MEN

W sierpniu, kiedy Józefaciuk został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego KO, jako jeden z powodów takiej decyzji wskazywano krytykowanie przez polityka działań rządu w zakresie edukacji. Zawieszony poseł zamieszczał na X posty krytykujące wprost ministrę Barbarę Nowacką, zarzucając jej niedostateczne zmiany w szkolnictwie. 

Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Koalicja Obywatelska (KO) Społeczeństwo Osoby Marcin Józefaciuk

e-Wydanie