Na początku sierpnia poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Józefaciuk został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego KO. Jako powód wskazano krytykowanie przez Józefaciuka działań rządu w zakresie edukacji, a także wprowadzenie na obrady Sejmowego zespołu osoby skazanej za pedofilię.

W środę Józefaciuk – jak przekazał w mediach społecznościowych – dowiedział się zaś – „z dokumentów dostarczonych przed głosowaniami” – że zostaje odwołany z funkcji członka Komisji Edukacji i Nauki. „Bez rozmowy, bez wcześniejszej informacji, bez możliwości wyjaśnienia” — napisał poseł w serwisie X. Polityk dodał także, że rozumie, iż w obliczu nadchodzących reform w komisji „potrzebne są głosy osób, które zgadzają się z przyjętym kierunkiem zmian”, jednak „nie akceptuje postawienia posła przed faktem dokonanym”.

Zdaniem Józefaciuka jego odwołanie mogło być efektem — jak wskazał we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych — braku subordynacji, krytyki działań Ministerstwa Edukacji, kontroli poselskiej dotyczącej edukacji domowej lub „walki o odbudowę i rozwój edukacji zawodowej”. Dodał jednak, że jego działania miały na celu „troskę o szkołę, o nauczycieli i o uczniów”, a wszelką krytykę poprzedzał próbami rozmów wewnątrz klubu.

Marcin Józefaciuk rezygnuje z członkostwa w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej

W związku ze sprawą i – jak napisał polityk – „takim potraktowaniem posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej” Józefaciuk złożył na ręce Marszałka Sejmu oraz Przewodniczącego Klubu oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Klubie Parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej.