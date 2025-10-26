Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zarzuty wobec szkoły sformułował poseł Marcin Józefaciuk?

Na czym polegał konflikt związany z działalnością Sary jako „najmłodszej sejmowej reporterki”?

Jakie działania podjęła szkoła w odpowiedzi na zarzuty posła?

Co skłoniło posła do przeprowadzenia kontroli poselskiej w szkole?

Jakie były wyniki interwencji poselskiej w kontekście wszczęcia postępowania dyscyplinarnego?

„Mamy do czynienia z szeregiem zachowań, które, rozpatrywane łącznie, świadczą o głębokim lekceważeniu dobra dziecka, praw rodziców, a także obowiązków informacyjnych i kontrolnych ciążących na publicznej placówce oświatowej. Tego rodzaju postępowanie nie może pozostać bez konsekwencji” – pisze poseł KO Marcin Józefaciuk w zawiadomieniu do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy wojewodzie pomorskim. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, znany poseł, który sam jest nauczycielem i byłym dyrektorem szkoły, włączył się w głośny konflikt wokół Sary Małeckiej-Trzaskoś, znanej jako „najmłodsza sejmowa reporterka”.

Reklama Reklama

Sara zaczęła pojawiać się w Sejmie w 2024 r., szybko zdobywając rozgłos

Nastoletnia Sara zyskała internetową sławę w 2024 r., gdy zaczęła pojawiać się w Sejmie jeszcze jako dziesięciolatka. Podchodziła do polityków, w tym pierwszoplanowych, z mikrofonem z nałożoną kostką przypominającą tę, jaką stosują profesjonalni reporterzy, tyle że z napisem „Perspektywa Sary”, i zadawała im krótkie pytania. W ten sposób udało jej się nagrać m.in. marszałka Sejmu Szymona Hołownię, premiera Donalda Tuska czy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Filmy z udziałem „najmłodszej reporterki” trafiały do mediów społecznościowych, a jej działalność budziła coraz większe kontrowersje. Często wytykano rodzicom, że traktują córkę instrumentalnie, zarabiając na wyświetleniach i zaspokajając własne ambicje, a ją samą narażają na stresujące sytuacje i nieobecności w szkole. Kontrowersje wywołały też niektóre wywiady przeprowadzone przez Sarę. Np. ten z Grzegorzem Braunem, w trakcie którego pytała polityka m.in. o sprawy Holokaustu, komór gazowych, żydokomuny, rasizmu i homofobii.