Kolejna wpadka posła KO. Marcin Józefaciuk: Wstyd mi

W wyborach parlamentarnych 15 października 2023 r. startujący z list Koalicji Obywatelskiej Marcin Józefaciuk otrzymał w okręgu numer 9 (Łódź) 8893 głosy (1,95 proc.) i uzyskał mandat.

Reklama

Józefaciuk po raz pierwszy dostał się do Sejmu. - Jestem jednym z... nie chcę powiedzieć "najbardziej merytorycznych", ale jedną z bardziej merytorycznych osób w edukacji - mówił o sobie w przeprowadzonej po wyborach rozmowie z WP. W listopadzie dziennikarz "Faktu" pytał nowego posła o obowiązujące w Polsce prawo. - Kto ma władzę wykonawczą w Polsce? - padło pytanie. - Władzę wykonawczą? Sejm - odparł Marcin Józefaciuk. Na uwagę, że Sejm ma władzę ustawodawczą odparł, że władzę wykonawczą ma prezydent, ale nie wiedział, że jeszcze rząd. - No to mnie pan tutaj zastrzelił. Czy jakaś podpowiedź? - mówił do reportera.

Czytaj więcej Polityka Józefaciuk o indoktrynacji w szkole pod rządami Czarnka: Czuliśmy oddech kuratora To też nie jest tak, że będziemy w stanie, być może od razu wprowadzić to 30 proc., bo musimy też popatrzeć na budżet państwa - mówił w rozmowie z Radiem Plus Marcin Józefaciuk, poseł KO, były wicedyrektor szkoły, pytany o podwyżki dla nauczycieli.

Poseł KO Marcin Józefaciuk: Kto w Polsce sprawuje władzę wykonawczą? Prezydent i Sejm

W piątek Józefaciuk był gościem programu "Sedno Sprawy" w Radiu Plus, był pytany m.in. o kwestię forsowanych przez koalicję KO-PSL-Polska 2050-Lewica zmian w systemie edukacji, czyli pomysłu, by w szkołach podstawowych prac domowych nie było w ogóle lub by nie mogły być one oceniane. Marcin Józefaciuk jest nauczycielem, był dyrektorem i wicedyrektorem szkoły w Łodzi.

Poseł KO został zapytany, czy odrobił już pracę domową, zajrzał do konstytucji RP i wie, kto sprawuje w Polsce władzę wykonawczą. - Tak - odparł. - Czyli kto sprawuje tę władzę wykonawczą? - zapytał dziennikarz. - Oczywiście, że prezydent i Sejm - odpowiedział polityk Koalicji Obywatelskiej.