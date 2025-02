I jest to ten sam projekt, który był omawiany już przez komisję w pierwszej kadencji rządów PiS w 2017 roku, co opisywaliśmy w „Rzeczpospolitej”. Od tamtego czasu coś ważnego jednak się zmieniło: plany snute przez Komisję Etyki przestały być political fiction.

Z powodu nietypowego sposobu doboru składu Komisji Etyki Poselskiej za rządów PiS była jedyną, w której rządziła ówczesna opozycja

Chodzi o to, że skład Komisji Etyki wybierany jest w szczególny sposób. Każdy klub, niezależnie czy duży, czy mały, ma w niej jednego reprezentanta. W związku z tym, choć PiS za swoich rządów miał ponad połowę posłów w Sejmie, Komisja Etyki była jedyną, w której nie miał większości.

Dziś jest inaczej, bo kluby, które w ramach koalicji rządzą Sejmem, mają też większość w komisji. Dlatego powrót do projektu sprzed ośmiu lat spowodował podczas jednego z ostatnich posiedzeń poruszenie wśród posłów opozycji.

Mam ogromną obawę, że podjęcie tej sprawy jest kolejnym etapem domykania systemu. Z takim domykaniem mamy do czynienia teraz, kiedy wbrew prawu, w sposób brutalny, kpiąc z prawa, nie wypłaca się subwencji największej partii opozycyjnej. Aż strach pomyśleć, do czego to wszystko zmierza poseł PiS Jacek Świat o propozycji zmian w regulaminie Sejmu

– Dziwię się, iż ten pomysł znowu wraca pod obrady naszej komisji, ale tak naprawdę to się nie dziwię. W przedstawionym kształcie ten projekt pozwala na anihilację opozycji. Komisja Etyki zamieniona w prokuraturę i sąd w jednym może zrujnować finansowo posła opozycji, może go zmusić do upokarzających seansów samokrytyki w stylu stalinowskim – oburzał się podczas posiedzenia poseł PiS Jacek Świat.

Zaś poseł Konfederacji Konrad Berkowicz przekonywał: – To postępowanie jest naprawdę bardzo niebezpieczne, także dla wizerunku Sejmu. Jeżeli bowiem ktoś nie przeprosi z własnej woli, bo gdyby chciał, zrobiłby to od razu, tylko wystosuje przeprosiny, ponieważ będzie mu grozić kara pieniężna, to po prostu będzie kpina.