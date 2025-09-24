Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump we wtorek w wystąpieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ w Nowym Jorku oskarżył burmistrza Londynu Sadiqa Khana o wprowadzanie "prawa szariatu" w stolicy Wielkiej Brytanii. – Spójrzcie na Londyn, gdzie macie okropnego burmistrza. Teraz chce on wprowadzić prawo szariatu, ale jest w innym kraju. Nie może tego zrobić – mówił Trump.

Khan odpowiedział na słowa Trumpa, twierdząc, że amerykański prezydent jest „rasistą, seksistą, mizoginem i islamofobem”. Burmistrz Londynu dodał, że opinia publiczna będzie się „zastanawiać, co jest takiego w tym muzułmańskim burmistrzu, który kieruje liberalnym, wielokulturowym, postępowym i odnoszącym sukcesy miastem, że wydaje się, jakby siedział w głowie Donalda Trumpa”.

Donald Trump mówił o próbie wprowadzenia szariatu w Londynie. Oskarża o to burmistrza miasta

– Kiedy ludzie coś mówią, kiedy ludzie zachowują się w określony sposób, kiedy ludzie postępują w określony sposób, trzeba im wierzyć – dodał.

Trump obwinił również burmistrza za przestępczość w Londynie, która według niego „osiągnęła szczyt”, i stwierdził, że był on również „katastrofą” w kwestii imigracji.