Aktualizacja: 24.09.2025 14:51 Publikacja: 24.09.2025 14:33
Donald Trump
Foto: PAP/EPA/SARAH YENESEL
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump we wtorek w wystąpieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ w Nowym Jorku oskarżył burmistrza Londynu Sadiqa Khana o wprowadzanie "prawa szariatu" w stolicy Wielkiej Brytanii. – Spójrzcie na Londyn, gdzie macie okropnego burmistrza. Teraz chce on wprowadzić prawo szariatu, ale jest w innym kraju. Nie może tego zrobić – mówił Trump.
Khan odpowiedział na słowa Trumpa, twierdząc, że amerykański prezydent jest „rasistą, seksistą, mizoginem i islamofobem”. Burmistrz Londynu dodał, że opinia publiczna będzie się „zastanawiać, co jest takiego w tym muzułmańskim burmistrzu, który kieruje liberalnym, wielokulturowym, postępowym i odnoszącym sukcesy miastem, że wydaje się, jakby siedział w głowie Donalda Trumpa”.
– Kiedy ludzie coś mówią, kiedy ludzie zachowują się w określony sposób, kiedy ludzie postępują w określony sposób, trzeba im wierzyć – dodał.
Trump obwinił również burmistrza za przestępczość w Londynie, która według niego „osiągnęła szczyt”, i stwierdził, że był on również „katastrofą” w kwestii imigracji.
Wypowiedź prezydenta USA, którą wygłosił w samolocie Air Force One w drodze powrotnej z Londynu do Waszyngtonu po wizycie państwowej, skłoniła rzecznika burmistrza do wydania stanowczej obrony miasta. – Londyn jest najwspanialszym miastem na świecie, bezpieczniejszym niż duże miasta w Stanach Zjednoczonych, i cieszymy się, że możemy powitać rekordową liczbę obywateli amerykańskich, którzy się tu przeprowadzają – powiedział.
Sadiq Khan i Donald Trump od dawna pozostają w napiętych stosunkach, które sięgają 2015 r., kiedy to prezydent wezwał do „całkowitego i kompletnego zamknięcia” granic dla muzułmanów przed objęciem urzędu.
Podejście burmistrza Londynu do Trumpa stanowi wyraźny kontrast w stosunku do jego kolegów z rządu Partii Pracy, którzy starają się utrzymać przychylność prezydenta USA w kwestiach takich jak handel i cła. Brytyjski przemysł stalowy został obciążony cłami w wysokości 25 proc., w przeciwieństwie do 50 proc., które zostały nałożone na inne kraje.
Relacje między Trumpem a burmistrzem Londynu sprawiły, że premier Wielkiej Brytanii znalazł się w niezręcznej sytuacji podczas godzinnej konferencji prasowej, kiedy prezydent odwiedził Szkocję w lipcu. Trump nazwał burmistrza „nieprzyjemną osobą”, która wykonała „fatalną robotę”, na co Keir Starmer wtrącił się ze śmiechem: „To mój przyjaciel”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
