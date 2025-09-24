Macron w wywiadzie wywiadzie udzielonym BFM TV w Nowym Jorku stwierdził, że tylko prezydent USA Donald Trump jest w stanie wywrzeć presję na Izrael, by ten zakończył wojnę, która trwa w Strefie Gazy od momentu ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku. W ataku Hamasu zginęło ok. 1 200 osób, a 251 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy jako zakładnicy. W operacji odwetowej Izraela zginęło jak dotąd – według palestyńskich źródeł – ponad 65 tysięcy osób. W większości, jak podaje kontrolowane przez Hamas Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy, są to kobiety i dzieci.

Emmanuel Macron przedstawia plan pokojowy dla Strefy Gazy

– Jest jedna osoba, która może coś z tym zrobić i jest to prezydent USA – mówił przebywający w Nowym Jorku w związku z doroczną sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ Macron.

– Powód, dla którego może on zrobić więcej niż my jest taki, że my nie dostarczamy broni, która pozwala na prowadzenie wojny w Strefie Gazy. My nie dostarczamy sprzętu, który pozwala na prowadzenie wojny w Strefie Gazy. Stany Zjednoczone to robią – dodał

Wcześniej Trump wygłosił przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ przemówienie, w którym skrytykował decyzje państw Zachodu – m.in. Francji – o uznaniu państwa palestyńskiego. Zdaniem prezydenta USA jest to „nagroda dla bojowników Hamasu”.