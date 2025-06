Lovecraft, Żuławski, Eggers, Peele – mapa grozy twórcy „Krzywdy”

W naszej rozmowie autor dzieli się tym, co naprawdę go poruszyło – literacko i filmowo. Opowiada o lekturze książek H.P. Lovecrafta, do którego nawiązania znajdziemy w „Krzywdzie”. Mamy Andrzeja Żuławskiego, którego „Diabeł” jest dla Rzewuskiego jednym z horrorów wszech czasów. Są też współcześni klasycy: Jordan Peele, Robert Eggers, Ari Aster – twórcy, którzy przedefiniowali kino grozy w XXI wieku.

To właśnie „Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii” Eggersa oraz „Midsommar. W biały dzień” Astera były punktami wyjścia do napisania pierwszych szkiców „Krzywdy”. A gdzieś po drodze pojawiają się też VHS-owe doświadczenia z dzieciństwa („Przerażacze” Petera Jacksona!) i całkiem nowe body horrory w stylu „Substancji”. Do tego dochodzą netflixowe seriale Mike’a Flanagana („Zagłada domu Usherów”) i kryminały Agathy Christie, Dashiella Hammetta, książki Stephena Kinga, no i niezwykle ważnego dla młodego pisarza Cormaca McCarthy’ego. W podcaście pada wiele tytułów, część polskich, wiele zagranicznych. Dlatego na końcu tego tekstu można znaleźć specjalnie stworzoną listę z rekomendacjami od Pawła Rzewuskiego.

Krótko mówiąc, najnowszy odcinek Rzeczy o Książkach to autorska mapa literatury grozy, kryminałów retro oraz filmowych horrorów. A także opowieść o tym, jak powstaje książka.

Podcast powstał we współpracy z internetową księgarnią Nexto, dystrybutorem e-booków, audiobooków i prasy.

Lista tytułów i autorów, którzy zostali wymienieni w podcaście:

-Trylogia Henryka Sienkiewicza

-„Lewiatan” Thomas Hobbes

-„Samuel Zborowski” Jarosław Marek Rymkiewicz

-Jacek Komuda, m.in. seria „Samozwaniec” i powieść „Bohun”

-„Crimen” Józef Hen

-„Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku” Władysław Łoziński

-„The WEIRDest People in the World” Joseph Henrich

-„Sarmackie krajobrazy. Głosy z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Niemiec i Polski” Martin Pollack

-trylogia „1793”; „1794”; „1795” Niklas Natt och Dag

-„Rok, w którym narodził się diabeł” Santiago Roncagliolo

-film „Diabeł” Andrzeja Żuławskiego (1972)

-film „Opętanie” Andrzeja Żuławskiego (1981)

-film „Matka Joanna od Aniołów” Jerzego Kawalerowicza (1961)

-film „Substancja” Coralie Fargeat (2024)

-film „Przerażacze” Petera Jacksona (1996)

-film „W lesie dziś nie zaśnie nikt” Bartosza M. Kowalskiego (2020)

-film „Cisza nocna” Bartosza M. Kowalskiego (2024)

-książki H.P. Lovecrafta

-serial „Kraina Lovecrafta” Mishy Green (2020)

-film „W paszczy szaleństwa” Johna Carpentera (1994)

-serial „Zagłada domu Usherów” Mike’a Flanagana (2023)

-serial „Nocna msza” Mike’a Flanagana (2021)

-film „Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii” Roberta Eggersa (2015)

-film „Lighthouse” Roberta Eggersa (2019)

-film „Wiking” Roberta Eggersa (2022)

-film „Nosferatu” Roberta Eggersa (2024)

-film „Midsommar. W biały dzień” Ariego Astera (2019)

-film „Uciekaj!” Jordana Peele’a (2017)

-film „To my” Jordana Peele’a (2019)

-film „Nie” Jordana Peele’a (2022)

-film „Mordercza opona” Quentina Dupieuxa (2010)

-filmy i seriale Davida Lyncha: „Zagubiona autostrada”, „Mulholland Drive”, „Miasteczko Twin Peaks”, „Głowa do wycierania”, „Człowiek słoń”

-film „The Ring – Krąg” (1998)

-film „Znaki” M. Nighta Shyamalana (2002)

-film „Pułapka” M. Nighta Shyamalana (2024)

-film „Szósty zmysł” M. Nighta Shyamalana (1999)

-książka „Terror” Dana Simmonsa

-serial „Terror” (2018)

-książka „Drood” Dana Simmonsa

-książkowa dylogia „Endymion”

-książka „Pieśń bogini Kali” Dana Simmonsa

-cykl książkowy „Hyperion” Dana Simmonsa

-książka „Zimowe nawiedzenie” Dana Simmonsa

-serial „Stranger Things” (2016-)

-serial „Outsider” (2020)

-książka „Cujo” Stephena Kinga

-seria książek Marka Krajewskiego o Eberhardzie Mocku

-seria kryminałów retro Marcina Wrońskiego

-spektakl teatralny Mariusza Wrońskiego i Jarosława Cymermana „Czechowicz 20 i 2” w Teatrze im. Juliusza Osterwy w

Lublinie

-książki Mariusza Czubaja, m.in. „Około północy” i „Półmistrz”

-„A.B.C.” Agatha Christie

-„Sokół maltański” Dashiell Hammett

-film „Trzeci człowiek” Carola Reeda (1949)

-film „Dotyk zła” Orsona Wellesa (1958)

-filmy Jeana-Pierre’a Melville’a

-książki Georgesa Simenona

-„John Barleycorn, czyli wspomnienia alkoholika” Jack London

-książkowa tetralogia Kristiny Sabaliauskaitė „Silva Rerum”

-cykl książek o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego

-trylogia „Władca Pierścieni” J.R.R. Tolkiena

-książki Cormaca McCarthy’ego, m.in. „Krwawy południk” i Trylogia Pogranicza

-film „Wołyń” Wojciecha Smarzowskiego (2016)

-„Jądro ciemności” Josepha Conrada

-film „Bo się boi” Ariego Astera (2023)

-gra komputerowa „Kentucky Route Zero” (2013)

-„Sarmatia. Czarna legenda złotego wieku” Artur Wójcik (2025)