„Bo się boi”. Koszmary świata

Gdy z życia aktorskiego wycofał się Daniel Day-Lewis, to właśnie Phoenix pretenduje dziś do miana najciekawszego współczesnego aktora. Do telewizji trafił jako ośmiolatek. Miał 19 lat, gdy przeżył osobistą tragedię: jego brat River Phoenix zmarł w 1993 r. po przedawkowaniu narkotyków. Joaquin nie stanął przed kamerą przez dwa lata. Dziesięć lat później ogłosił, że kończy karierę. Ale wrócił na plan po czteroletniej przerwie. W „Mistrzu” Paula Andersona był alkoholikiem, zwolnionym z marynarki wojennej pacjentem szpitala psychiatrycznego. Od tej pory pojawia się na ekranie regularnie.

Nikt tak jak on nie zagrałby tytułowego bohatera „Jokera” Todda Phillipsa. Phoenix pokazał, jak zło, bunt i agresja zaczynają kiełkować w człowieku wykluczonym, samotnym, zagłębiającym się we własne paranoje. Ostatnio, w „C’est mon, c’est mon” znów sięgnął głęboko w ludzką duszę, tym razem pokazując najpiękniejsze strony człowieczeństwa.

W „Bo się boi” powrócił do lęku, który nie pozwala żyć. Ale świetnie mu partnerują m.in. Patti LuPone jako matka, Zoe Armen Nahapetian jako młody Beau i Lister-Jones jako jego matka z czasów młodości. W stworzeniu świata Beau pomaga też stały współpracownik Astera – operator Paweł Pogorzelski. W „Bo się boi” rzeczywistość miesza on z fikcją i wyobrażeniami, a obraz jest jeszcze świetnie inkrustowany animacją.

Niektórzy widzowie mogą poczuć się w tym filmie zagubieni, ale recenzje zbiera on świetne. Krytycy porównują go z różnymi dziełami, od „Czarodzieja z Oz” aż do „Fanny Games” Michaela Hanekego. Aster powołuje się na „Playtime” Tatiego. Ale tak naprawdę jest sobą i pewnie jeszcze nieraz nas zaskoczy. Podobno pisze następny scenariusz dla Joaquina Phoenixa. A na razie aktor gra właśnie w filmie Pawła Pawlikowskiego, a jesienią zobaczymy w roli Napoleona Bonaparte u Ridleya Scotta.