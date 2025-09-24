Rzeczpospolita
Karol Nawrocki: spory z Radosławem Sikorskim zostawiamy na wewnętrzne dyskusje

Wczorajsze spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem dotyczyło głównie jego wystąpienia, które wzbudziło zainteresowanie opinii publicznej na całym świecie. Przekazałem mu, że było to świetne wystąpienie - mówił prezydent Karol Nawrocki, opowiadając w Nowym Jorku o wtorkowych wystąpieniach podczas debaty generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydent był też pytany o współpracę z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim.

Publikacja: 24.09.2025 18:31

Karol Nawrocki

Karol Nawrocki

Foto: PAP/Leszek Szymański

Bartosz Lewicki

Podczas briefingu potwierdził, że wraz ze swoją małżonką Martą Nawrocką miał okazję spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz pierwszą damą Melanią Trump.

Nawrocki dodał, że prezydent USA nawiązał również do sytuacji w Polsce i Europie Środkowej. – Przekazał mi, że Stany Zjednoczone są z Polską i bardzo się cieszy z naszej głębokiej, ważnej, opartej na wartościach relacji. Było to bardzo miłe spotkanie– powiedział prezydent RP.

Donald Trump na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Polityka
Trump na sesji Zgromadzenia Ogólnego. „Jaki jest w ogóle sens istnienia ONZ?”

„Publiczna zmiana stanowiska Donalda Trumpa to dobra wiadomość dla Polski”

Nawrocki ocenił też, że publiczna zmiana stanowiska prezydenta USA Donalda Trumpa wobec Rosji podczas jego wystąpienia na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, to dobra informacja dla Polski. Podkreślił, że Trump liczy się ze zdaniem Polaków i polskiego prezydenta co do istoty działań Rosji.

Nawrocki podkreślił, że jest w stałym kontakcie z prezydentem Trumpem, więc nie uznaje on tego za „radykalną zmianę w samym sercu Donalda Trumpa, ale zmianę publiczną”.

– Dla nas to oczywiście są dobre informacje i utrzymanie lub, być może, zwiększenie komponentu wojsk amerykańskich w Polsce to dobra informacja dla całego regionu Europy Środkowej, co potwierdzili moi koledzy z państw bałtyckich – mówił Nawrocki.

Karol Nawrocki o współpracy z Radosławem Sikorskim: swoje spory zostawiamy na nasze wewnętrzne dyskusje

Pytany o współpracę z szefem MSZ Radosławem Sikorskim, który również był na posiedzeniu ONZ, Karol Nawrocki powiedział, że „wiele różni w wewnętrznej polityce prezydenta i polski rząd”, ale – jak dodał – „odpowiedzialność wobec państwa (...) jest polityką państwa polskiego”. – Zapewniam państwa, że żaden z prezydentów, z którymi spotykałem się na (forum) ONZ nie patrzy na to, co tutaj się dzieje przez pryzmat wewnętrznej polityki w Polsce”.

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Konflikty zbrojne
Donald Trump: państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty; Radosław Sikorski: Roger that

– Niesienie tej propaństwowej klasy realizowania polskich zadań na agendzie ONZ jest wspólnym (...) obowiązkiem i prezydenta Polski, i ministra spraw zagranicznych. Tak powinno zostać, tak powinno być zawsze. Mimo różnic jesteśmy w stanie na arenie międzynarodowej reprezentować Polskę, a tutaj chcieliśmy, aby Polska mówiła (jednym głosem), nawet jeśli w różnych emocjach – tłumaczył Karol Nawrocki. 

Źródło: rp.pl

Osoby Organizacje Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) Karol Nawrocki

