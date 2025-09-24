Podczas briefingu potwierdził, że wraz ze swoją małżonką Martą Nawrocką miał okazję spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz pierwszą damą Melanią Trump.

Nawrocki dodał, że prezydent USA nawiązał również do sytuacji w Polsce i Europie Środkowej. – Przekazał mi, że Stany Zjednoczone są z Polską i bardzo się cieszy z naszej głębokiej, ważnej, opartej na wartościach relacji. Było to bardzo miłe spotkanie– powiedział prezydent RP.

„Publiczna zmiana stanowiska Donalda Trumpa to dobra wiadomość dla Polski”

Nawrocki ocenił też, że publiczna zmiana stanowiska prezydenta USA Donalda Trumpa wobec Rosji podczas jego wystąpienia na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, to dobra informacja dla Polski. Podkreślił, że Trump liczy się ze zdaniem Polaków i polskiego prezydenta co do istoty działań Rosji.

Nawrocki podkreślił, że jest w stałym kontakcie z prezydentem Trumpem, więc nie uznaje on tego za „radykalną zmianę w samym sercu Donalda Trumpa, ale zmianę publiczną”.