Warto jednak pamiętać o tym, że całkowite wycofanie się Amerykanów znad Wisły wydaje się nierealne. I tak np. baza w Redzikowie została oficjalnie otwarta pod koniec 2024 r. i obsługuje ją ok. 200 żołnierzy US Navy. Jej głównym zadaniem jest chronienie USA i Europy przed pociskami balistycznymi wystrzelonymi np. z Iranu. Operacyjne korzyści mają z tego powodu głównie Amerykanie, a nie Polacy. Jej zamknięcie i przeniesienie stamtąd rakiet oznacza duże koszty i mniejsze zdolności wojskowe Amerykanów.

Nieco wcześniej, bo we wrześniu 2024 r., otwarto natowskie magazyny sprzętu w bazie w Powidzu, gdzie USA trzymają uzbrojenie dla ciężkiej brygady, m.in. czołgi. Wynika to z tego, że o ile żołnierzy można przerzucić w kilka dni, to już ciężki sprzęt potrzebuje co najmniej tygodni, by dotrzeć zza Atlantyku. Takie magazyny dają USA możliwość bardzo szybkiej reakcji na zagrożenie, mimo że żołnierzy może tu być mniej. Trudno też sobie wyobrazić, by nagle zrezygnowali np. ze stacji nasłuchowej w Świadkach Iławieckich.

Warto też pamiętać, że Polska ma stosunkowo duże jak na Europę poligony, i to my płacimy prawie 200 mln zł rocznie za paliwo oraz wyżywienie przebywających tutaj żołnierzy USA. Jest to więc dla nich miejsce wygodne i nastawiona merkantylnie administracja Trumpa może to doceniać. Przed inwazją Rosji na Ukrainę w Polsce było ok. 5 tys. żołnierzy USA. Realne wydaje się, że wkrótce ich liczba będzie znacznie bliższa tego poziomu niż obecnie.

– Europejscy sojusznicy muszą się wykazać większą odpowiedzialnością za obronę dlatego, że środowisko bezpieczeństwa na naszym kontynencie radykalnie się pogorszyło z powodu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę i Amerykanie wyrazili uzasadnione oczekiwania, byśmy robili więcej. Jednak artykuł piąty [traktatu północnoatlantyckiego – red.] wciąż obowiązuje, a wspólne planowanie obronne NATO działa – uspokaja szwedzki minister obrony Pål Jonson w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”.

Jednak pamiętając, że przed artykułem piątym traktatu jest trzeci, mówiący o dbaniu o własne zdolności, powinniśmy stawiać na rozbudowę potencjału Wojska Polskiego i wreszcie na poważnie, a nie tylko deklaratywnie, zająć się rozwojem przemysłu obronnego, który jest podstawą sprawnego zaplecza armii.