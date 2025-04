Jakie są szanse na zatwierdzenie takiej ustawy? Murem za nią stają wszyscy senatorowie demokratyczni. – Trump może i jest arogantem, który lubi jeść kolację w świetle świec z multimiliarderami, podczas gdy jego krótkowzroczna polityka niszczy naszą gospodarkę. Ale to nie jest król, a Kongres nie jest bezbronny. Możemy go zatrzymać i musimy to zrobić – napisała w „Financial Times” wpływowa senator z Partii Demokratycznej z Massachusetts Elisabeth Warren.

Jednak w Senacie na 100 senatorów tylko 45 to demokraci, z którymi zwykle głosuje kolejnych 2 niezależnych. Większość (53) mają republikanie. Ale i w tym obozie wsparcie dla Trumpa zaczyna się załamywać. Poza Grassley ograniczyć władzę prezydenta zdecydowało się sześciu kolejnych republikanów. Znalazł się wśród nich były lider republikańskiego klubu w Senacie Mitch McConnell z Kentucky. Ale także Jerry Moran z Kansas, Lisa Murkowski z Alaski, Thom Tillis z Karoliny Północnej, Todd Young z Indiany oraz Susan Collins z Maine. Łącznie to 54 głosy. Problem polega jednak na tym, że jeśli Trump (co właściwie przesądzone) odrzuci takie przepisy, jego weto może zostać pokonane tylko pod warunkiem, że poprze je dwie trzecie Senatu, czyli 67 senatorów. Na stronę Kongresu musiałoby więc przejść jeszcze 13 republikanów.

Jeszcze trudniejsza jest jednak sytuacja w Izbie Reprezentantów. Tu na 435 mandatów 220 przypada republikanom, a 213 demokratom (pozostają 2 wakaty). Ale w tym gronie także są republikanie gotowi porzucić obóz Trumpa. Identyczny do senackiego projekt ustawy zgłosił jeden z nich, deputowany z Nebraski Don Bacon. – Nadszedł czas, aby odbudować władzę Kongresu – powiedział CBS.

Kiedy wyborcy odczują skutki polityki Trumpa, więcej kongresmenów może się zwrócić przeciw prezydentowi

Jednak na razie nie ma on wystarczającego poparcia, aby uzyskać zwykłą większość w Izbie Reprezentantów, co jest potrzebne do przyjęcia ustawy. A musi ona wyjść od obu izb, aby w końcu stać się prawem. – Nie sądzę, aby to było możliwe – uznał lider republikańskiej większości w Senacie John Thune.

Nastroje w Waszyngtonie szybko się jednak zmieniają. Tym bardziej że pod kierunkiem Trumpa Elon Musk szykuje się do kolejnych drastycznych kroków: tym razem wobec programu Medicaid, który dostarcza świadczenia emerytalne dziesiątkom milionów Amerykanów. Gwałtowne załamanie notowań na giełdzie po wypowiedzeniu przez Trumpa wojny handlowej już spowodowało, że fundusze emerytalne straciły grube miliardy dolarów. A to obok spodziewanego skoku inflacji czy wejścia gospodarki w kryzys tylko jeden z wielu sposobów, w jaki amerykańscy wyborcy mocno stracą na działaniach prezydenta. Kongresmeni, z których większość (jedna trzecia Senatu i cała Izba Reprezentantów) czeka w przyszłym roku wybory, nie mogą tego lekceważyć. I być może uznają, że opłaca im się wystąpić przeciw Trumpowi.