Pierwsza kobieta na czele brytyjskich szpiegów. Blaise Metreweli szefową MI6

Aktualnego szefa MI6, Richarda Moore’a, który kieruje MI6 od 2020 roku, Metreweli zastąpi w sierpniu, zostając nową C. Takim symbolem oznaczany jest szef agencji, a jest to nawiązanie do pierwszego dyrektora SIS, Mansfielda Cumminga, który na dokumentach podpisywał się właśnie w ten sposób.

Do służby w MI6 Metreweli dołączyła w 1999 r. po studiach antropologicznych na Uniwersytecie Cambridge. Służyła w operacjach wywiadowczych na Bliskim Wschodzie i w Europie, zdobywając reputację kompetentnej i dyskretnej agentki.

Decyzja o powierzeniu stanowiska kobiecie z wewnątrz organizacji przypomina ruch Donalda Trumpa, który w 2018 roku mianował Ginę Haspel – weterankę CIA – na pierwszą kobietę-dyrektor agencji.

Pierwsza kobieta na czele brytyjskich szpiegów. Jakie zadania stoją przed C?

Jednym z kluczowych wyzwań dla nowej szefowej MI6 będzie współpraca z amerykańskimi agencjami wywiadowczymi. Wielka Brytania jest członkiem sojuszu Five Eyes (razem z USA, Kanadą, Australią i Nową Zelandią), ale sympatie Trumpa wobec Władimira Putina budzą wątpliwości co do bezpieczeństwa wymiany informacji.

Innym priorytetem będzie wykorzystanie sztucznej inteligencji w wywiadzie. Sam Moore przyznawał, że MI6 „nie może, jak Q z filmów o Bondzie, robić wszystkiego samodzielnie” i musi współpracować z firmami technologicznymi.