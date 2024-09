Szefowie CIA i MI6: Ład światowy zagrożony. Nie było tak od zimnej wojny

Dyrektor MI6 Richard Moore oraz dyrektor CIA William Burns opublikowali pierwszy w historii wspólny artykuł dotyczący zagrożeń, z jakimi mierzy się świat. Szefowie brytyjskiego i amerykańskiego wywiadu zaznaczyli w dokumencie między innymi, że "dziś współpracujemy w kontestowanym systemie międzynarodowym, w którym nasze dwa kraje stoją w obliczu bezprecedensowego wachlarza zagrożeń”. ”Nie ma wątpliwości, że ład światowy – zrównoważony system, który doprowadził do względnego pokoju i stabilności oraz zapewnił rosnące standardy życia, możliwości i dobrobyt – jest zagrożony w sposób, jakiego nie widzieliśmy od czasów zimnej wojny” – czytamy.

Szefowie CIA i MI6 o zagrożeniach na świecie. „Władimir Putin to tyran, będzie machał szablą"

William Burns i Richard Moore w dokumencie zgodzili się, że jednym z głównych zagrożeń jest trwająca od lutego 2022 roku wojna w Ukrainie, którą rozpoczęła Rosja.

William Burns, dyrektor CIA, podkreślił, że pod koniec 2022 roku istniało "realne ryzyko", iż Rosja – w odpowiedzi na niepowodzenia na polu bitwy i skuteczną kontrofensywę Ukraińców w obwodzie charkowskim i chersońskim – użyje taktycznej broni jądrowej. Richard Moore dodał zaś, że USA ostrzegły wówczas stronę rosyjską przed "konsekwencjami takiego czynu".

- Nigdy jednak nie uważałem, i to jest stanowisko CIA, że ten fakt powinien nas zastraszyć. Putin to tyran, który co jakiś czas będzie machał szablą - stwierdził szef CIA, którego cytuje BBC. Jak dodał, trwająca akcja ukraińskiego wojska w obwodzie kurskim jest "znaczącym zwycięstwem taktycznym". Jednocześnie Burns przyznał jednak, że nie sprawiło to, że władza Władimira Putina osłabła.